الملحد علي البخيتي في ضيافة داعية مقرب من “ابن سلمان” في مكة يثير غضباً سعودياً

وطن- نشر القيادي الحوثي السابق والذي أعلن إلحاده مؤخرا والذي طالما هاجم السعودية ووصفها بالورم السرطاني، علي البخيتي مقاطع فيديو توثق زيارته للداعية السعودي المقرب من الديوان الملكي والمثير للجدل دوما، أحمد الغامدي.

وبحسب ما رصدته “وطن”، فقد أظهر احد الفيديوهات “البخيتي” وهو يتناول الطعام برفقة “الغامدي” في منزله، حيث ظهرا وهما يتناولان الطعام ويتحدثان عن “لحم الحاشي” و”السحاوق” التي وضعت على السفرة.

في ضيافة الدكتور الغامدي @DAhmadq84 وجدت أن أكلاتنا الشعبية متشابهة، بحكم أنه من جنوب #السعودية 🇸🇦. هنا نتناول لحمة الحاشي "جمل صغير" مع "سحاوق" حارة جدًا 🌶 😁، يوم جميل قضيته في #مكة_المكرمة مع الفنان محمد سلامة @mmmsssalama. شكرًا لزوجة الدكتور أحمد على هذا العشاء الفاخر 🌷🙏 pic.twitter.com/1wc8wnxFTP — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 16, 2022

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر “البخيتي” وهو يكيل المدح لـ”الغامدي” باعتباره يقدم إسلاما وسطي معتدلا، مشيرا إلى أه لو وجد العديد من الدعاة مثل “الغامدي” لبار سوق “الإلحاد” الذي يمثله “البخيتي”.

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الفيديوهات ستتحدث| بعضًا مما دار في #مكة_المكرمة مع الدكتور أحمد الغامدي @DAhmadq84 في جدلية هل #الأديان_صناعة_بشرية أم من خالق الكون. نعتذر على انقطاع التسجيل -بسبب خارج عن إرادتنا- قبل اكمال الدكتور اجابته على أحد الأسئلة، لكنه قال الأهم فيما يتعلق برؤية الأمير #محمد_بن_سلمان1️⃣ pic.twitter.com/tEGTAQyYV4 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 16, 2022

كم نشر “البخيتي” فيديوهات أخرى تضمنت نقاشا بينه وبين “الغامدي” تناولت موضوع “الإلحاد”، حيث تسائل “البخيتي” حول ما هو ذنبه إن كان عقله لا يقتنع بوجود إله، خاصة في ظل مؤثرات حوله تدفعه لذلك، لتنتهي أجابة “الغامدي” بالإشادة برؤية “ابن سلمان”.

الفيديوهات ستتحدث| بعضًا مما دار في #مكة_المكرمة مع الدكتور أحمد الغامدي @DAhmadq84 في جدلية هل #الأديان_صناعة_بشرية أم من خالق الكون. نعتذر على انقطاع التسجيل -بسبب خارج عن إرادتنا- قبل اكمال الدكتور اجابته على أحد الأسئلة، لكنه قال الأهم فيما يتعلق برؤية الأمير #محمد_بن_سلمان1️⃣ pic.twitter.com/tEGTAQyYV4 — علي البخيتي (@Ali_Albukhaiti) May 16, 2022

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علي البخيتي يهاجم السعودية وآل سعود

وتسبب زيارة “البخيتي” إلى المملكة بموجة غضب كبيرة لدى المغردين السعوديين، الذين تداولوا مجموعة من التغريدات القديمة لـ”البخيتي”، وصف في إحداها السعودية بأنها ورم سرطاني أصاب الأمتين العربية والإسلامية.

كما هاجم في تغريدة أخرى، “آل سعود” بسبب تصرفاتهم “الحمقاء واللاأخلاقية” تجاه المغتربين اليمنيين.

#علي_البخيتي_يسيء_للقيادة_والوطن

الزيدي المرتد يبي يكحلها عماها

يعتذر انه يشتم السعودية ويهددها يوم كانت ترعى الصحوة

يعني إما تمشي السعودية على مزاجه او يشتمها ويهددها

ثم ما علاقة معاملة اليمنيين بالصحوة

مع انها اكرم معاملة يمكن ان تنالها جالية يمنية يساوي عددها شعبا كاملا pic.twitter.com/exxoPhU7gm — أحمد التويجري (@Atw_65) May 16, 2022

السعوديون غاضبون من زيارة “البخيتي”

ورفضا لقدومه للمملكة والاحتفاء به، دشن الناشطون على موقع “تويتر” وسما بعنوان:” #عليالبخيتييسيءللقيادةوالوطن”، استنكروا فيه قدومه للمملكة وهاجموا من خلاله “الغامدي” لذي استضافه.

وقال المغرد “سعود” معبرا عن غضبه من الزيارة:” هالزيدي اخذ راحته. لعنه الله عليه وعلى من يستضيفه”.

هالزيدي اخذ راحته. لعنه الله عليه وعلى من يستضيفه#علي_البخيتي_يسيء_للقيادة_والوطن — سعود (@1437Albrak) May 17, 2022

في حين تساءل المغرد “مبارك بن نايف” قائلا:” كيف يُسمح لمثل هذا أن يدخل المملكة من دون أن يحاسب!! فضلاً في كلامه عن الدين والاستهزاء به!! لابد التعامل مع هؤلاء بقبضة من حديد ولكلِ من تسول له نفسه أن يكرر مايفعله !”.

كيف يُسمح لمثل هذا أن يدخل المملكة من دون أن يحاسب!!

فضلاً في كلامه عن الدين والاستهزاء به!!

لابد التعامل مع هؤلاء بقبضة من حديد ولكلِ من تسول له نفسه أن يكرر مايفعله !

#علي_البخيتي_يسيء_للقيادة_والوطن pic.twitter.com/OGqhZX93Dr — مبارك بن نايف (@q5i5_) May 17, 2022

بينما علقت المغردة “حجازية” عن مغزى الزيارة بالقول:” لاديني،، وفي مكة،، وفي ضيافة من هو محسوب على رجال الدين؟؟؟؟ هي شغلتين اما انه جاي يسلم على يد الغامدي والا له من زيارته هذي مآرب اخرى بكرة يذوب الثلج ويبان المرج”.

#علي_البخيتي#علي_البخيتي_يسيء_للقيادة_والوطن

لاديني،، وفي مكة،، وفي ضيافة من هو محسوب على رجال الدين؟؟؟؟

هي شغلتين

اما انه جاي يسلم على يد الغامدي

والا له من زيارته هذي مآرب اخرى

بكرة يذوب الثلج ويبان المرج🚶🏻‍♀️#السعودية_العظمى — bent,al3eZ💞حجازية💞 (@jaNoobyh) May 16, 2022

وقال المغرد “وجيه” معبرا عن استيائه:” والله إنه لزمن سوء هذا الذي يأتي فيه الملحد الكافر إلى عقر دار الإسلام مكة وتستقبلهُ لحى السوء ويُرحب به وكأنه عظيم من عظماء الأمة .. اللهم نصرًا من عندك تُعلي به الحق وتنصر بهِ أهله وتُمزق به الباطل وتُهن بهِ أهله ..”

والله إنه لزمن سوء هذا الذي يأتي فيه الملحد الكافر إلى عقر دار الإسلام مكة وتستقبلهُ لحى السوء ويُرحب به وكأنه عظيم من عظماء الأمة ..

اللهم نصرًا من عندك تُعلي به الحق وتنصر بهِ أهله وتُمزق به الباطل وتُهن بهِ أهله .. #علي_البخيتي_يسيء_للقيادة_والوطن pic.twitter.com/vaiIYbqpGJ — وَجيه (@waajeh15) May 16, 2022

كما شنت المغردة “نورة” هجوما على “الغامدي” الذي استضافه قائلة:” انت خير من يحتوي الملاحدة واعداء الوطن. ولو فيك خير ما حذفتك الهيئة خارج اسوارها. ولو فيك ذرة اخلاق ما ثبت تغريدة شكر لملحد اساء لرب العالمين واستهزأ بالدين و تهجم على بلادنا !!”.

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انت خير من يحتوي الملاحدة واعداء الوطن

ولو فيك خير ما حذفتك الهيئة خارج اسوارها

ولو فيك ذرة اخلاق ما ثبت تغريدة

شكر لملحد اساء لرب العالمين

واستهزأ بالدين و تهجم على بلادنا !!#علي_البخيتي_يسيء_للقيادة_والوطن #علي_البخيتي_يسيء_الى_الله_ورسوله pic.twitter.com/PQ2G9pNcMN — نـورة (@norah_1sa) May 16, 2022

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