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الملحد علي البخيتي في ضيافة داعية مقرب من “ابن سلمان” في مكة يثير غضباً سعودياً

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
زيارة علي البخيتي الداعية الغامدي watanserb.com
شاهد..الملحد "علي البخيتي" في ضيافة داعية مقرب من "ابن سلمان" في مكة يثير غضب السعوديين

وطن- نشر القيادي الحوثي السابق والذي أعلن إلحاده مؤخرا والذي طالما هاجم السعودية ووصفها بالورم السرطاني، علي البخيتي مقاطع فيديو توثق زيارته للداعية السعودي المقرب من الديوان الملكي والمثير للجدل دوما، أحمد الغامدي.

وبحسب ما رصدته “وطن”، فقد أظهر احد الفيديوهات “البخيتي” وهو يتناول الطعام برفقة “الغامدي” في منزله، حيث ظهرا وهما يتناولان الطعام ويتحدثان عن “لحم الحاشي” و”السحاوق” التي وضعت على السفرة.

وفي مقطع فيديو آخر، ظهر “البخيتي” وهو يكيل المدح لـ”الغامدي” باعتباره يقدم إسلاما وسطي معتدلا، مشيرا إلى أه لو وجد العديد من الدعاة مثل “الغامدي” لبار سوق “الإلحاد” الذي يمثله “البخيتي”.

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كم نشر “البخيتي” فيديوهات أخرى تضمنت نقاشا بينه وبين “الغامدي” تناولت موضوع “الإلحاد”، حيث تسائل “البخيتي” حول ما هو ذنبه إن كان عقله لا يقتنع بوجود إله، خاصة في ظل مؤثرات حوله تدفعه لذلك، لتنتهي أجابة “الغامدي” بالإشادة برؤية “ابن سلمان”.

 

 

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علي البخيتي يهاجم السعودية وآل سعود

وتسبب زيارة “البخيتي” إلى المملكة بموجة غضب كبيرة لدى المغردين السعوديين، الذين تداولوا مجموعة من التغريدات القديمة لـ”البخيتي”، وصف في إحداها السعودية بأنها ورم سرطاني أصاب الأمتين العربية والإسلامية.

كما هاجم في تغريدة أخرى، “آل سعود” بسبب تصرفاتهم “الحمقاء واللاأخلاقية” تجاه المغتربين اليمنيين.

السعوديون غاضبون من زيارة “البخيتي”

ورفضا لقدومه للمملكة والاحتفاء به، دشن الناشطون على موقع “تويتر” وسما بعنوان:” #عليالبخيتييسيءللقيادةوالوطن”، استنكروا فيه قدومه للمملكة وهاجموا من خلاله “الغامدي” لذي استضافه.

وقال المغرد “سعود” معبرا عن غضبه من الزيارة:” هالزيدي اخذ راحته. لعنه الله عليه وعلى من يستضيفه”.

في حين تساءل المغرد “مبارك بن نايف” قائلا:” كيف يُسمح لمثل هذا أن يدخل المملكة من دون أن يحاسب!! فضلاً في كلامه عن الدين والاستهزاء به!! لابد التعامل مع هؤلاء بقبضة من حديد ولكلِ من تسول له نفسه أن يكرر مايفعله !”.

بينما علقت المغردة “حجازية” عن مغزى الزيارة بالقول:” لاديني،، وفي مكة،، وفي ضيافة من هو محسوب على رجال الدين؟؟؟؟ هي شغلتين اما انه جاي يسلم على يد الغامدي والا له من زيارته هذي مآرب اخرى بكرة يذوب الثلج ويبان المرج”.

وقال المغرد “وجيه” معبرا عن استيائه:” والله إنه لزمن سوء هذا الذي يأتي فيه الملحد الكافر إلى عقر دار الإسلام مكة وتستقبلهُ لحى السوء ويُرحب به وكأنه عظيم من عظماء الأمة .. اللهم نصرًا من عندك تُعلي به الحق وتنصر بهِ أهله وتُمزق به الباطل وتُهن بهِ أهله ..”

كما شنت المغردة “نورة” هجوما على “الغامدي” الذي استضافه قائلة:” انت خير من يحتوي الملاحدة واعداء الوطن. ولو فيك خير ما حذفتك الهيئة خارج اسوارها. ولو فيك ذرة اخلاق ما ثبت تغريدة شكر لملحد اساء لرب العالمين واستهزأ بالدين و تهجم على بلادنا !!”.

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المصدرتوتير
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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