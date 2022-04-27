الملح يتسبب بـ 3 ملايين حالة وفاة.. كيف يمكن استبداله؟

وطن– ملح الطعام كما هو معروف يتكون من اتحاد عنصري الكلور والصوديوم الضروريان لوظائف متعددة. لكن من ناحية أخرى، يمكن أن يكون فائضها خطيرًا جدًا على صحة الإنسان.

علاج لكل شيء

تقول الكاتبة الدنماركية كارين بليكسن: “إن المياه المالحة. سواء كانت الدموع أو العرق أو البحر فهي علاج لكل شيء”. لكن هذا ليس انعكاسًا واقعيًا لتأثير كلوريد الصوديوم على أجسامنا.

بالطبع، مثل كل شيء في التغذية، فإن آثاره ليست سيئة حصريًا (أو جيدة) ولكن هناك شيء واحد مؤكد. إنه أحد العناصر التي تعرضنا للخطر، لأنه كما سنكتشف أدناه، الملح الزائد مسؤول عن 3.1 مليون وفيات في كل عام.

ما هي تأثيرات الملح على أجسامنا؟

أهم مكون للملح هو الصوديوم (في شكله الكاتيون الصوديوم Na +). يستخدم جسمنا هذه الأيونات لإرسال إشارات عصبية وتنفيذ عملية التمثيل الغذائي للخلايا والحفاظ على الحجم والأسمولية أو التركيز الأسموزي (تركيز متساوٍ من الأملاح داخل الخلايا وخارجها) وإجراء تقلصات العضلات. وإنتاج العناصر الحمضية أو القلوية والسماح للأغشية المختلفة للجسم. بأن تكون قادرة على امتصاص العناصر الغذائية التي تتلامس معها، بحسب صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية.

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من جهتها، خفضت منظمة الصحة العالمية الكمية اليومية الموصى بها من الملح من 5 ملغ في اليوم إلى 2 ملغ في اليوم.

وهناك نوعان من البيانات، وفقًا للمجتمع العلمي الدولي، حيث تحدد الكميات الموصى بها من هذا المعدن، سواء في الطعام أو في دمائنا.

فإذا كنا نستطيع فحص دمنا، يمكننا أن نرى أن نطاق الصوديوم طبيعيًا في حال كان يتراوح بين 134 مليمول / لتر و 146 مليمول / لتر.

تهيج وغيبوبة

تسمى القيم المنخفضة بنقص صوديوم الدم، وهي حالة تتميز بالضعف والغثيان والسقوط والقيء (المرتبط بضعف انتقال الجهاز العصبي).

على العكس من ذلك، إذا تجاوزت مستويات الصوديوم في الدم الحد الأقصى البالغ 126 مليمول / لتر، يعتبر المريض مفرطًا في صوديوم الدم. ما يسبب التهيج والوذمة والنوبات. وفي الحالات القصوى الغيبوبة، وفق ما ترجمته “وطن”.

فيما يتعلق بكمية كلوريد الصوديوم التي تعتبر “صحية” في تناول الطعام، توصي منظمة الصحة العالمية، بتقليل المدخول اليومي من الملح “من 5 جرام في اليوم إلى 2 جرام في اليوم”.

ضغط الدم والملح

تستند هذه التوصية إلى حقيقة أنه في عام 2016 “توفي 17.6 مليون شخص مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية، أي 32٪ من إجمالي الوفيات في العالم”.

وكما أشارت المنظمة الدولية نفسها، فإن “البيانات تشير إلى أن تقليل تناول الصوديوم يقلل بشكل كبير من ضغط الدم”.

من جهة أخرى؛ ووفقًا لتحليل شامل أجراه الدكتور ستيفن سليم وأكثر من 200 من مساعديه، توفي 3104308 شخصًا في عام 2010 جراء الأسباب المرتبطة بتناول الملح بطريقة مفرطة والأعراض التي يمكن أن يسببها هذا المدخول.

مصادر الملح

باستقراء البيانات، يمكننا القول أن الملح تقريبًا عامل حاسم في وفاة 5 من كل 100 شخص.

بالطبع، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك مصادر للملح، لا يمكننا تجنبها في أيامنا؛ وهي المطاعم التي تضيف الملح للطعام بكميات كبيرة ليكون شهيا أكثر. والأطعمة المصنعة مليئة به أيضا، لذا يجب أن نتجنبه أكثر قدر ممكن.

كيف يمكن استبداله؟

الملح هو جزء لا يتجزأ من عاداتنا الغذائية. وكما يوضح الطبيب الأمريكي مايكل جرير، “تزداد حساسية مستقبلات الطعم المالح في الفم بعد فترة بدون ملح”.

بالطبع، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ستقلل من تناول الملح. وأفضل طريقة للتعامل مع هذه المشكلة هي استبدال وظيفة الملح بتوابل أخرى.

الجزء السيئ هو أنه لا يوجد الكثير من التوابل ذات النكهة الفريدة والمكثفة التي يمكن أن تؤدي هذه الوظيفة. على الرغم من وجود المزيد، فهذه ليست سوى بعض التوابل الرئيسية التي يمكننا استخدامها لتحقيق أهدافنا:

الفلفل الحار

لا يستطيع الجميع تناوله ولكن يجعلنا ننسى كلوريد الصوديوم نوعا ما.

بصل وثوم

على الرغم من أنها عناصر غذائية غير محببة لبعض الناس، فإنه يمكننا الاستفادة من “فعاليتها”، إذا كان خاما وليست مطحونة

الليمون

في الواقع الطعام الحمضي جيد جدا. وهو بديا جيد وصحي.

تدخين الطعام

على الرغم من صعوبة القيام بالعملية في المنزل، فإن تحضيرها عملي ويساعد في نسيا في الملح. إذا لم تكن مقتنعًا، جرب تقطيع السلمون المدخن إلى قطع صغيرة وإضافته إلى السلطة مع القليل من زيت الزيتون البكر الممتاز.

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