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مطالبات واسعة في الإمارات برفع معاشات المتقاعدين أسوة بقطر

تأتي مطالبة الأكاديمي الإماراتي بعد أيام من قرار أمير قطر

بواسطة
باسل النجار
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مطالبات واسعة في الإمارات برفع معاشات المتقاعدين أسوة بقطر watanserb.com
غلاء المعيشة والتضخم بلغ درجات قصوى

وطن– طالب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، الذي يعرف بين النشطاء على أنه مستشار لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أصحاب القرار في الإمارات برفع معاشات المتقاعدين بنسبة لا تقل عن 50%.

البداية عند عبدالخالق عبدالله

وتأتي مطالبة الأكاديمي الإماراتي تلك بعد أيام من إصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى 15 ألف ريال. وأيضا رفع منحة الزواج من 100ألف إلى 300 ألف وغيرها من القرارات.

 

وقال عبدالخالق عبدالله في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن):”اقترح على أصحاب القرار التكرم بزيادة راتب كل متقاعد بنسبة لا تقل عن 50%. وإن أمكن بنسبة 100%.”

وأرجع مستشار ابن زايد هذا “لمواكبة غلاء المعيشة والتضخم وأعباء الحياة”. التي وصفها بأنها “بلغت درجات قصوى”.

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مشددا على أن جيل المتقاعدين هذا “قدم أفضل وأجمل سنوات عمره في خدمة وطنه ووظيفته وأخلص لقيادته.” حسب وصفه.

ولفت “عبدالله” في نهاية تغريدته إلى أن الاستثناء الوحيد من هذه الزيادات التي يطالب بها للمتقاعدين “من كان راتبه أكثر من 100 ألف درهم.”

الردود كشفت أنه مطلب شعبي

ناشطون في ردهم على تغريدة مستشار ابن زايد ربطوا بين مطالبته تلك، والقرارات القطرية قبل أيام بزيادة رواتب المتقاعدين.

 

 

فيما كشفت الردود على تغريدة “عبدالله” بأن زيادة رواتب المتقاعدين أشبه بمطلب شعبي في الإمارات.

وفي هذا السياق أوضح عبدالله راشد الشحي:”والله دكتور رواتب المتقاعدين الحد الادنى ضعيف عشرة الاف درهم.. شو بتعيشك هذا العشرة نتمنى اتخاذ قرار بزيادة رواتب المتقاعدين.”

وكتب ناشط آخر:”الله يجزيك خير دكتورنا العزيز بطرح هذا الموضوع المهم اللى يهم شريحة من أبناء هذا الوطن الغالي وفي ميزان حسناتك.. وندعوا الله العلي القدير وثم أصحاب القرار ان تتم الزيادة لهذه الشريحة في هذا الشهر الكريم الان”.

وأكد أحمد الظواهري مؤيدا اقتراح عبدالخالق عبدالله: “اقتراح في محله المعيشة صارت غاليه والمتقاعد يقف عاجز أمامها”.

ومن جانبه قال عبدالله المزروعي، إن الحد الأدنى من الراتب التقاعدي 10 الآف درهم مر عليه سنين بدون زيادة. مشددا على أن المتقاعدين يستحقون زيادة تتناسب مع متطلبات الحياة المتزايدة.

أحد النشطاء أوضح في رده على الأكاديمي الإماراتي بأنه يوجد في الامارات صناديق تقاعد محلية واتحادية وأخرى للنظام العسكري. وأن هناك اختلافا قانونيا وإداريا فيها.

مشيرا إلى أنه من الصعب حاليا إصدار قرار موحد حول زيادة المتقاعدين في الامارات: “في أبوظبي والشارقة أصبح معظم المتقاعدين يتلقون دعم إضافي. الاقتراح الان هو خلق صندوق تقاعد إماراتي شامل بقانون موحد.”

 

ليرد عليه عبدالخالق عبدالله بأن “اقتراح تأسيس صندوق تقاعدي إماراتي موحد هو اقتراح موفق.”

رفع راوتب المتقاعدين في قطر

ويشار إلى أنه قبل أيام احتفى القطريون بقرار الأمير تميم بن حمد، رفع رواتب المتقاعدين وكذلك منحة الزواج وغيرها من القرارات.

ودشن القطريون عبر “تويتر” وسما بعنوان “شكرا بوحمد”، احتل الصدارة بالتريند القطري لعدة أيام.

حيث قدم القطريون من خلال الوسم الشكر للأمير وللحكومة على حرصها على رصد ومتابعة حالة المواطنين. وتذليل كل العقبات أمامهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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مصدررصد وطن- تويتر
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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