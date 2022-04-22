بوتين في ظهور صادم جديد .. وجه ورقبة منتفخان ويمسك بطاولة! (فيديو)

وطن – خلال لقاء متلفز مع وزير دفاعه، ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوجه منتفخ وهو يمسك بقوة حافة الطاولة وسط شائعات تقول بأن هذا الأخير مصاب بالسرطان.

في ظهور مباشر نادر، ادعى بوتين أن قواته قد “حررت” مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، حيث أمر وزير دفاعه سيرجي شويغو بوحشية بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مصنع الصلب في آزوفستال “بحيث لا تمر حتى ذبابة من خلاله“.

تدهور الحالة الصحية لبوتين

لكن حالة بوتين السيئة ووجهه ورقبته المنتفخان أثارا تكهنات بشأن صحته، التي قِيل إنها أصبحت في تدهور منذ غزوه لأوكرانيا.

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وأظهر مقطع فيديو بوتين وهو يتحدث إلى شويغو وهو يمسك بقوة بيده اليمنى حافة الطاولة، وينقر من حين لآخر بساقه على الأرض.

وزير دفاعه يتلعثم

من جهة أخرى، لا يبدو أن أداء شويغو كان أفضل في الأسابيع الثمانية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. حيث بدا وهو يتلعثم ويقرأ الكلمات من ملاحظاته خلال هذا اللقاء.

في هذا السياق، قال أندرس أصلوند، الاقتصادي السويدي والمستشار السابق لأوكرانيا وروسيا، إن الفيديو أظهر كلا من بوتين وشويغو كانا “مكتئبان ويبدو أن الثنائي في حالة صحية سيئة”.

وأضاف “كان على شويغو قراءة ملاحظاته لبوتين وكان يتلعثم بشكل واضح. مما يشير إلى أن شائعات إصابته بنوبة قلبية من المحتمل أن تكون واردة. فقد كان يجلس بطريقة سيئة، فهو بالتالي أداء ضعيف.”

من جهته، قال خبير لغة الجسد إريك بوسي من جامعة تكساس للتكنولوجيا لصحيفة The Sun Online “يبدو بوتين متغيرا مقارنة بالرجل الذي رأيناه قبل بضع سنوات.”

وأضاف “لن يحتاج الرئيس، الذي بصحة جيدة، إلى إبقاء يده هكذا على الطاولة. ولن يكون قلقًا بشأن إبقاء قدميه على الأرض.”

وتابع: “هذه ليست صورة لبوتين وهو في حالة جيدة. بل إنها صورة له وهو في حالة صحية سيئة.”

انتفاخ وجه بوتين ورقبته

في الواقع، أثار انتفاخ وجه بوتين ورقبته ادعاءات بأنه يخضع لعلاج الستيرويد، بينما قالت تقارير أن بوتين يرافقه “باستمرار” طبيب متخصص في سرطان الغدة الدرقية.

من ناحية أخرى، كان شويغو، المسؤول عن الغزو الدموي لأوكرانيا، غائبًا بشكل ملحوظ عن الرأي العام وسط تقارير تؤكد توتر العلاقة بينه وبين بوتين بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى مقتل أكثر من 20 ألف جندي روسي.

أنباء عن إصابة شويغو بأزمة قلبية

في الأسبوع الماضي، ادعى ليونيد نيفزلين وهو رجل أعمال روسي إسرائيلي أن شويغو أصيب بنوبة قلبية وأن حالته المتدهورة ليست جراء أسباب طبيعية.

زعم البعض الآخر أن تدهور صحة شويغو والرئيس الروسي يمكن أن تكون بسبب الغزو الروسي المتعثر لأوكرانيا.

وخلال الاجتماع المتلفز، قال بوتين لشويغو إن “نهاية عملية تحرير ماريوبول تعد عملًا ناجحًا” وأمر بحصار مصنع آزوفستال.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية ” إن قرار الرئيس الروسي بمحاصرة مصنع آزوفستال يهدف إلى تقويض المقاومة في ماريوبول وتحرير القوات الروسية لنشرها في أماكن أخرى بشرق أوكرانيا”.

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