شاهد الأشياء التي ننسى عادة تنظيفها في المنزل

وطن- على الرغم من اعتقادنا أننا قمنا بتنظيف جميع زوايا منزلنا، فقد يتضح لنا فيما بعد أننا لم نقم بذلك على الشكل المطلوب. وذلك لأننا ننسى وجود أشياء مهمة في المنزل ينبغي علينا تنظيفها. ومن الملائم معرفة أي منها يجب التركيز عليها من الآن فصاعدًا.

ووفق صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، يجب أن ندرك أننا نقوم بتنظيف بعض المناطق في المنزل بسرعة إلى حد ما، ما يجعلنا نسهى أو ننسى تنظيف الأماكن والأشياء الأخرى الأكثر أهمية. لكن من وقت لآخر من الضروري القيام بذلك بدقة حتى لا تتراكم الأوساخ.

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الأشياء التي ننسى عادة تنظيفها في المنزل

وفقًا لخبير التنظيف tiktokerNeatCaroline، فإن منزلك ليس نظيفًا كما تعتقد.

فيما يلي استعرضت “وطن”، من خلال ترجمتها المناطق والأشياء المنزلية التي ننسى تنظيفها:

الفجوات في الأريكة

قد يتطلب تنظيف الأريكة تنظيفًا احترافيًا، فأنت لست الوحيد الذي يعاني من وجود ثقوب في الأريكة. داخل الأريكة، نعلم أن هناك مجموعة متنوعة من العناصر المخزنة مثل الجراثيم والميكروبات، بالإضافة إلى بقايا أكل أو أوساخ عالقة، والتي يصعب إخراجها مع الوقت، لذلك من الضروري التفطن لهذا الأمر وتنظيفها من وقت لآخر.

سلة مهملات

نحن دائمًا نرمي الأشياء في القمامة، حتى لو قمنا بإعادة تدويرها، لكن هل تعلم أنها واحدة من أكثر الأشياء اتساخا في المنزل؟ وبمرور الوقت تفوح منها رائحة كريهة. على الرغم من أنه من الأفضل استبدالها من حين إلى آخر. فإنه من المثالي تنظيفها دائما. يجب عليك تطهيرها لأن العديد من البكتيريا تبقى على الغطاء وعلى الجانبين.

كأس فرشاة الأسنان

حتى لو كنت تعتقد أنك تفعل الشيء المنايب، بوضع فرشاة أسنان في كوب، فإنه في بعض الأحيان لا يكون هذا هو الخيار الأفضل، لأن قطرات الماء تتراكم في قاع الكوب. وهذا يكون الكأس عشًا للبكتيريا. أفضل شيء يمكن القيام به تغيير الكأس دائما أو تنظيفه.

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سلة الملابس المتسخة

عادة ما تُستخدم لوضع الملابس المتسخة، التي تتراكم مع الوقت، لكن لا أحد يتذكر غسلها أو استبدالها. فالبكتيريا تترسخ هناك أيضًا.

زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام

نعتقد أنه من خلال التخلص من البلاستيك والذهاب للشرب بزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، أمر جيد. لكن ليس هذا كل شيء، لأنه إذا لم نغسلها، باستمرار فسوف تستمر في إلحاق الضرر بنا وكذلك بالبيئة.

للقيام بذلك، يوصي خبير التنظيف tik toker، بوضع القليل من الصابون مع الماء الساخن جدًا داخل الزجاجة وأغلقها بإحكام ثم رجها. نظف المنطقة التي تشرب منها واشطفها بالماء.

حصيرة اليوجا

على الرغم من أنه تمرين مفيدة للغاية في المنزل، ولكن هل غسلتها من قبل؟ ينصحنا هذا الخبير برشها بمنظف متعدد الأغراض ثم تجفيفها في الشمس.

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