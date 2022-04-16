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ابنة الوليد بن طلال تغرد خارج سرب محمد بن سلمان .. هكذا علّقت على اقتحام الأقصى

الذباب الإلكتروني سارع لمهاجمتها والإدعاء انّ القضية الفلسطينية لا تعني السعوديين!

باسل النجار
كتب باسل النجار
ريم الوليد بن طلال watanserb.com
ريم الوليد بن طلال

وطن – علقت ريم ابنة الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، على الأحداث المشتعلة في فلسطين والمسجد الأقصى، بعد تنديس قوات الاحتلال الإسرائيلي له والاعتداء على المصلين.

وأقدمت الجمعة قوات كبيرة من قوات الاحتلال على اقتحام الأقصى وهاجمت المصلين بقنابل الصوت والغاز والرصاص المعدني، وأصابت عشرات الفلسطينيين.

وعلى خلاف حاكم المملكة الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي كشف دون مواربة منذ صعوده للحكم تخلي المملكة على الفلسطينيين، أكدت ريم أن فلسطين هي قضيتها الأولى وستظل كذلك.

وجاء ذلك عبر إعادة ريم نشر تغريدة قديمة لوالدها الوليد بن طلال، يقول فيها:”فلسطين ستبقى قضية العرب الأولى وسنقف خلفها ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل ما أوتينا من مال وقوة.”

وتعود تغريدة الوليد بن طلال، التي تفاعلت معها ابنته ريم للعام 2014، وكانت مرفقة بصورة للأمير السعودي مع رئيس السلطة محمود عباس.

ويبدو أن النظام السعودي قد أغضبته تلك التغريدة، فأطلق كتائب الذباب الخاة بها لتهاجمها.

وجاءت معظم الردود على ريم من حسابات سعودية بمعرفات وهمية. وكانت هذه الحسابات ترد برد موحد مفاده أن قضيتهم هي المملكة العربية السعودية فقط، وليس فلسطين أو أي قضية أخرى.

وتعد هذه الردود من قبل الذباب ترجمة فعلية لمواقف محمد بن سلمان، تجاه فلسطين وشعبها.

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موقف السعودية 

ويشار إلى أن ابن سلمان سبق أن صرح في مارس الماضي في حواره مع مجلة “ذا أتلانتيك”، بأن السعودية “لا تنظر لإسرائيل كعدو، بل كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معاً، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك”.

كما سبق أن كشفت تسريبات في العام 2018، عن مطالبة ابن سلمان للفلسطينيين بقبول ما يعرض عليهم من تسويات. فيما كانت تستعد له واشنطن وقتها بتقديم خطة تندرج ضمن ما يطلق عليها “صفقة القرن”.

تلك التسريبات التي نقلتها آنذاك القناة العاشرة الإسرائيلية، ذكرت أن ولي العهد السعودي قال خلال اللقاء الذي عقد في 27 مارس2018، إن “القيادة الفلسطينية فوتت العديد من الفرص خلال العقود الأربعة الماضية. ورفضت كل المقترحات التي قدمت لها.”

وتابع ابن سلمان بحسب التسريبات أن “الوقت قد حان كي يقبل الفلسطينيون ما يعرض عليهم. وأن يعودوا للمفاوضات أو فليصمتوا وليتوقفوا عن التذمر.” حسب وصفه.

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المصدروطن - رصد وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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