مرض بوتين .. طبيب أورام سرطانية زاره 35 مرة خلال فترة وجيزة فما الذي يعانيه؟

وطن – أشار تحقيق إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما يعاني من مرض عضال، حيث زعم أن الرئيس الروسي كثيرا ما يزوره أطباء من بينهم طبيب أورام.

أخصائي أورام رافق “بوتين” في 35 رحلة

وقالت صحيفة “التايمز” إن يفغيني سيليفانوف، أخصائي سرطان الغدة الدرقية في مستشفى موسكو الطبي المركزي، أجرى 35 رحلة مع بوتين إلى منتجع سوتشي على البحر الأسود – يقال إنه مكانه المفضل – وفقًا لـ Proekt، وهو منفذ صحفي استقصائي روسي تم حظره من قبل الكرملين.

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وفي تحقيقها ، تزعم Proekt أن 10 أطباء أمضوا أكثر من 1400 يوم بينهم مع الزعيم الروسي في غضون أربع سنوات كجزء من حاشيته ، وقضى سيليفانوف حوالي 166 يومًا مع بوتين.

ويقول التقرير: “كان يرافق الرئيس بانتظام إلى سوتشي ما معدله خمسة أطباء”.

سرطان الغدة الدرقية

ويزعم تحقيق Proekt أن الزعيم البالغ من العمر 69 عامًا أظهر اهتمامًا علنيًا بسرطان الغدة الدرقية . قائلاً: “في يوليو 2020 إنه التقى برئيس المركز الوطني للبحوث الطبية للغدد الصماء إيفان ديدوف”.

وزعم أيضًا أن بوتين جرب عددًا من الإجراءات الصحية البديلة المشبوهة، بما في ذلك الاستحمام في مقتطفات من قرون الغزلان المليئة بالدم.

السفر إلى جنوب سيبيريا

وبحسب ما ورد أخذ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بوتين إلى ألتاي في جنوب سيبيريا لأول مرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حيث أقنعه بفوائد العلاج. مدعياً أنه يحسن نظام القلب والأوعية الدموية ويجدد شباب الجلد.

في إحدى الرحلات، غمر الرئيس الروسي، الواعي بالصحة حديثًا، نفسه في حوض استحمام مملوء بمرق قرن حيوان الرنة المميز، وفقًا للتقرير.

وتقول التقارير إن طريقة استخراج الدم تتضمن أن يتم “ربط الغزلان أو تثبيته على آلة خاصة. ورفعها بحيث تتدلى بلا حول ولا قوة، ويتم قطع القرون التي لا تزال حية – غالبًا بمنشار عادي”.

وكانت هناك تكهنات واسعة النطاق بأن الرئيس الروسي كان يخفي مشاكل صحية عن الشعب الروسي. ظهر وجهه أكثر انتفاخًا بشكل ملحوظ في الصور الحديثة، وهو عرض مرتبط ببعض علاجات الستيرويد.

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نانسي بيلوسي تشهر بمرض بوتين

في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى أن الرئيس الروسي يعاني من نوع من المرض.

وقالت: “يقول بعض الناس إنه مصاب بالسرطان. ويقولون إنه يعاني من ضباب دماغي من كوفيد”.

وبعد فترة طويلة من العزلة بسبب كوفيد -19، التقى بوتين مع بارالمبيين في 13 سبتمبر في الكرملين. لكنه أعلن فجأة أنه يتعين عليه العودة إلى العزلة ، وفقًا للتقرير.

الرئيس الروسي خضع لعملية معقدة

في هذا الوقت تقريبًا، اقترحت Proekt أن بوتين قد خضع لعملية معقدة تتعلق بمرض الغدة الدرقية، بعد أن “لم يظهر علنًا طوال شهر سبتمبر”.

وبالإشارة إلى الجداول الطويلة الشائنة التي عقد الرئيس الروسي اجتماعات عليها ، يقول التقرير: “لقد قضى بوتين وباء كوفيد -19 بطريقة لم يفعلها أي رئيس دولة في العالم. عقد الرئيس الروسي معظم اجتماعاته عبر رابط الفيديو. وسمح لعدد قليل من الزوار فقط برؤيته بعد أسبوعين من الحجر الصحي واختبار البراز”.

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