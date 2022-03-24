كاتب كويتي ينضم لجوقة “المتصهينيين” ويهاجم الشهيد “أبو القيعان” واصفا المتضامنين معه بـ”السفلة”

وطن – انضم الكاتب الصحفي الكويتي ورئيس قسم الطب النفسي بجامعة الكويت الدكتور سليمان إبراهيم الخضاري، لجوقة المتصهينين العرب، واصفا الشهيد الفلسطيني محمد أبو القيعان منفذ عملية النقب بـ”الداعشي” وكل من يتضامن معه بأنه “سافل وحقير”.

الخضاري يهاجم المتضامنين مع الشهيد محمد أبو القيعان

وقال “الخضاري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “اعتذر من المتابعين الكرام.. لكن أي سافل يعتقد أن أهداف التحرر الوطني الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل يأتي على جثث الرجال والنساء الاسرائيليين العزل وخصوصا من كبار السن فهو حقير ولا يحق له الحديث أصلا عن كرامة الدم الفلسطيني”.

اعتذر من المتابعين الكرام..

لكن أي سافل يعتقد أن أهداف التحرر الوطني الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل يأتي على جثث الرجال والنساء الاسرائيليين العزل وخصوصا من كبار السن فهو حقير ولا يحق له الحديث أصلا عن كرامة الدم الفلسطيني.. — د. سليمان ابراهيم الخضاري (@Dralkhadhari) March 23, 2022

خلايا عزمي

وأضاف في تغريدة أخرى أن “العربي يفتخر تقليديا بعدم نزال خصمه إذا سقط سلاحه أو إذا كان خصمه عاجزا.. وتلاميذ الحقير عزمي يفتخرون بهجوم داعشي سافل على اشخاص لا يحملون سلاحا يدافعون به عن انفسهم .. لعنهم الله .. قبحهم الله .. اخزاهم الله!”.

العربي يفتخر تقليديا بعدم نزال خصمه إذا سقط سلاحه أو إذا كان خصمه عاجزا.. وتلاميذ الحقير عزمي يفتخرون بهجوم داعشي سافل على اشخاص لا يحملون سلاحا يدافعون به عن انفسهم ..

لعنهم الله .. قبحهم الله .. اخزاهم الله! — د. سليمان ابراهيم الخضاري (@Dralkhadhari) March 23, 2022

تفاصيل عملية الطعن في النقب

وكان الأسير الفلسطيني المحرر “أبو القيعان” قد نفذ عملية طعن ودهس ، الثلاثاء، في بئر السبع أسفرت عن مقتل 4 صهاينة، واستشهد هو الآخر بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد المستوطنين المتواجدين في المكان.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها العملية والرعب التي تسببت به بين الإسرائيليين، نشرت حسابات على تويتر أن محمد أبو القيعان يتبع تنظيم داعش.

وروج لهذه المزاعم وسائل إعلام عبرية، وتبعها العديد من النشطاء الإسرائيليين وحسابات بمعرفات فلسطينية مزورة تابعة للموساد.

إرهابيون في قطاع غزة وزعوا قبل قليل الحلوى على أطفال في الشوارع احتفالا بقيام إرهابي يدعم داعش بقتل ٤ إسرائيليين ابرياء، ٣ نساء ورجل، طعنا في مدينة بئر السبع. هذا هو الإرهاب وهذا وجهه. pic.twitter.com/hALE5Unt5K — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 22, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة تنفيذ العملية في بئر السبع قرب مركز تجاري، وإطلاق النار على الفلسطيني المنفذ من قبل أحد المستوطنين.

وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين طعنا (35 عاما و40 عاما) ورجل في الخمسينات من عمره (قتل دهسا)؛ وآخر في الأربعينات من عمره (قتل طعنا)؛ في حين أصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطيرة ونقلتا لمستشفى “سوروكا” في بئر السبع. وفق وسائل إعلام عبريّة.

فيديو متداول لعملية الطعن التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان في مدينة بئر السبع المحتلة، عصر اليوم. pic.twitter.com/TXq4J85mLt — صابر قدوحة | فلسطين 🇵🇸 (@SaberQaddoha) March 22, 2022

يشار إلى أن الشهيد محمد أبو القيعان، هو من مواليد 1988من سكان حورة، ومدرس سابق في مدرسة ثانوية للبنات.

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