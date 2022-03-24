الهدهد

كاتب كويتي ينضم لجوقة “المتصهينيين” ويهاجم الشهيد “أبو القيعان” واصفا المتضامنين معه بـ”السفلة”

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
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وطن – انضم الكاتب الصحفي الكويتي ورئيس قسم الطب النفسي بجامعة الكويت الدكتور سليمان إبراهيم الخضاري، لجوقة المتصهينين العرب، واصفا الشهيد الفلسطيني محمد أبو القيعان منفذ عملية النقب بـ”الداعشي” وكل من يتضامن معه بأنه “سافل وحقير”.

الخضاري يهاجم المتضامنين مع الشهيد محمد أبو القيعان

وقال “الخضاري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “اعتذر من المتابعين الكرام.. لكن أي سافل يعتقد أن أهداف التحرر الوطني الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل يأتي على جثث الرجال والنساء الاسرائيليين العزل وخصوصا من كبار السن فهو حقير ولا يحق له الحديث أصلا عن كرامة الدم الفلسطيني”.

خلايا عزمي

وأضاف في تغريدة أخرى أن “العربي يفتخر تقليديا بعدم نزال خصمه إذا سقط سلاحه أو إذا كان خصمه عاجزا.. وتلاميذ الحقير عزمي يفتخرون بهجوم داعشي سافل على اشخاص لا يحملون سلاحا يدافعون به عن انفسهم .. لعنهم الله .. قبحهم الله .. اخزاهم الله!”.

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تفاصيل عملية الطعن في النقب

وكان الأسير الفلسطيني المحرر “أبو القيعان” قد نفذ عملية طعن ودهس ، الثلاثاء، في بئر السبع أسفرت عن مقتل 4 صهاينة، واستشهد هو الآخر بعد إطلاق النار عليه من قبل أحد المستوطنين المتواجدين في المكان.

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها العملية والرعب التي تسببت به بين الإسرائيليين، نشرت حسابات على تويتر أن محمد أبو القيعان يتبع تنظيم داعش.

وروج لهذه المزاعم وسائل إعلام عبرية، وتبعها العديد من النشطاء الإسرائيليين وحسابات بمعرفات فلسطينية مزورة تابعة للموساد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة تنفيذ العملية في بئر السبع قرب مركز تجاري، وإطلاق النار على الفلسطيني المنفذ من قبل أحد المستوطنين.

وأسفرت العملية عن مقتل امرأتين طعنا (35 عاما و40 عاما) ورجل في الخمسينات من عمره (قتل دهسا)؛ وآخر في الأربعينات من عمره (قتل طعنا)؛ في حين أصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطيرة ونقلتا لمستشفى “سوروكا” في بئر السبع. وفق وسائل إعلام عبريّة.

يشار إلى أن الشهيد محمد أبو القيعان، هو من مواليد 1988من سكان حورة، ومدرس سابق في مدرسة ثانوية للبنات.

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المصدر
تويتر وطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 24 مارس، 2022آخر تحديث: 24 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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