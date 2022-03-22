أغنام ميتة يتم طبخها في مطاعم بالسعودية ضُبطت باللحظة الأخيرة (فيديو)

وطن – تداول ناشطون سعوديون بمواقع التواصل مقطعا مصورا فجر موجة غضب واسعة، يوثق لحظة ظبط أغنام ميتة كانت في طريقها لبعض المطاعم.

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) فقد استوقف مواطنون سعوديون، سيارة على الطريق تحمل عددا من الأغنام النافقة.

ضبط مصري في السعودية يقوم ببيع بأغنام ميتة لطبخها في المطاعم pic.twitter.com/HhL4iwR7xF — ترند (@Trendnews) March 22, 2022

وباستجواب السائق اتضح أنه وافد مصري الجنسية. وأنه كان يحمل هذه الأغنام الميتة لبعض المطاعم حيث تطبخ وتقدم للزبائن.

وظهر بالفيديو فوضى كبيرة وتجمهر حول السيارة أثناء استجواب السائق، الذي كان ينكر أنه يعطي هذه الأغنام لمطاعم.

كما تسبب هذا المقطع في موجة غضب واسعة بين السعوديين. الذين طالبوا السلطات بتشديد الرقابة على المطاعم ومراقبة ما يتم تقديمه للزبائن.

فيما طالب عدد من النشطاء بضرورة معاقبة كفيل الوافد المصري. مشيرين إلى أنه من المؤكد أن الكفيل هو من أمره بذلك.

هذا ما كتبه النشطاء

كما كتب ناشط باسم عبدالعزيز الخالدي معبرا عن صدمته من المشهد:”لاحول ولاقوة الا بالله.. والله ماشفت بحياتي نفس نوعية هالبشر.. شي مو طبيعي.”

فيما غرد ناشط كويتي:”حتى السعودية ما سلمت من المصريين”. في إشارة منه إلى عدة أزمات تسبب بها الوافدين المصريين في الكويت بداية أزمة كورونا.

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وكانت أكدت أمانة محافظة الطائف في فبراير الماضي، ضبط كميات كُبرى من اللحوم الفاسدة والتي كانت في طريقها تهريبًا إلى المحافظة.

كما قالت الأمانة في توضيحٍ لها بحسب صحيفة “سبق المحلية” وقتها: “ضبطت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية، مركبة تحمل كمية كبيرة من رؤوس الأغنام الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. حيث تم حفظها ونقلها بشكل غير صحي، وبدون اتباع سبل الحفظ السليم، وعدم توفر وسيلة النقل الخاصة بالأطعمة واللحوم”.

بينما أضافت: “بلغت كمية المضبوطات (طنين) من الرؤوس والشحوم الفاسدة، منها أكثر من 450 رأسًا، بالإضافة الى شحوم تجاوزت 1300 كيلو”.

كما تابعت: “كانت الفرق الرقابية للفرع بالتعاون مع أمن الطرق بجنوب الطائف، قد رصدت المركبة في طريقها لداخل المدينة وهي تقوم بنقل الحمولة في بيئة غير صحية ومجهولة المصدر للرؤوس والشحوم. ما أوجب الإتلاف الفوري واتخاذ الإجراءات النظامية”.

وأوضحت أمانة الطائف، أنها كثفت أعمال الرقابة على كافة منافذ بيع الأطعمة كالمطاعم والمطابخ والبوفيهات والملاحم؛ للتأكد من مصادر اللحوم وذبحها داخل مسالخ الأمانة.

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