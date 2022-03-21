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بقعتان غريبتان في باطن الأرض تثيران حيرة العلماء! (شاهد)

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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بقعتان غريبتان في باطن الأرض تثير حيرة العلماء! (شاهد) watanserb.com
اكتشف باحثون هياكل يمكن أن تؤثر على سطح الكوكب

وطن – تثير بقعتان غريبتان في باطن الأرض، حيرة العلماء؛ لأنهما يؤثران على العمليات في غلاف الكوكب ولُبِّهِ. بحسب ما نشرته صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية

بقعتان غريبتان في باطن الأرض

يقع أحدهما في أعماق القارة الأفريقية، والآخر على الجانب الآخر من الكوكب، وبالتحديد تحت المحيط الهادئ.

تتكون الأرض من طبقات تشبه البصل، مع وجود قشرة خارجية أرق وغطاءٍ سميك ولزج، بالإضافة إلى لبّ خارجي سائل ولب داخلي صَلب.

اكتشف علماء من جامعة أريزونا هذه البقع -المعروفة رسميًا باسم المقاطعات الكبيرة ذات معدل القص المنخفض (LLSVP). داخل الوشاح (الوشاح هو طبقة داخل جسم كوكبي يحده من الأسفل نواة وفوقها قشرة.

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الوشاح

يتكون الوشاح من الصخور أو الجليد، وهو عمومًا أكبر وأضخم طبقة في جسم الكواكب). بحجم قارة وأعلى 100 مرة من قمة جبل إفرست، وفقا لما ترجمته “وطن”.

باستخدام أدوات قياس الموجات الزلزالية، أظهر الباحثون أن هذه الهياكل لها أشكال معقدة.  لكنهم لا يعرفون أي معلومات أخرى محددة حول شكلها، كما أوضحوا ذلك في مقال نُشر في مجلة Nature Geoscience.

علاوة على ذلك، فإن البقعة الموجودة في أعماق القارة الأفريقية أعلى بحوالي 1000 كيلومتر من تلك الموجودة تحت المحيط الهادئ.

وطبقًا للباحثين، يرجع ذلك إلى اختلاف الكثافة بين الهيكلين.

النشاط البركاني في شرق إفريقيا

من جهته، يقول كيان يوان، المؤلف الرئيسي للدراسة: “وجدت بياناتنا أن الحجم الأولي للبقع لا يؤثر على ارتفاعها. كما يمكن التحكم في ارتفاع البقع بشكل أساسي من خلال كثافتها ولزوجة الوشاح المحيط بها”.

وأضاف مينجمينج لي، المؤلف المشارك للدراسة: “ربما تتزايد المقاطعات الكبيرة منخفضة السرعة (LLVP) لأفريقيا في العصر الجيولوجي الحديث. وهو ما يفسر التضاريس السطحية المرتفعة والنشاط البركاني الشديد في شرق إفريقيا”.

الحمل الحراري في الوشاح

زيادة على ذلك، من المرجح أن تكونز هذه الدراسة، قد غيرت طريقة فهم العلماء للعمليات فيما يتعلق بالغطاء العميق للكوكب وتأثيراته على سطح الأرض.

ويمكن أن تكون الطبيعة غير المستقرة للبقعة الأفريقية، مرتبطة بالتغيرات القارية للتضاريس أو البراكين السطحية أو حركة الصفائح الأرضية.

ويخلص يوان إلى أن “هذا العمل له آثار بعيدة المدى للعلماء. الذين يحاولون فهم الوضع الحالي وتطور بنية الغطاء العميق للكوكب وطبيعة الحمل الحراري في الوشاح.

وهو (هو حركة زاحفة بطيئة جدًا لغطاء السيليكات الصلب للأرض تحدث بسبب التيارات الحرارية التي تحمل الحرارة من الداخل إلى سطح الكوكب).

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المصدر
إل ديباتي
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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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