توتر بين الجزائر والمغرب watanserb.com
الجزائر والمغرب يستعدان لمناورات عسكرية
الهدهد

تصاعد التوتر على الحدود بين الجزائر والمغرب

كتب معالي بن عمر
0

وطن  – نقل موقع “ecsaharaui” المختص في شؤون الصحراء الغربية، عن تقارير إعلامية محلية من البلدين، أن الجزائر والمغرب يستعدان لمناورات عسكرية. فمن جهة يستعد الجيش الشعبي الجزائري للقيام بمناورات عسكرية واسعة النطاق على الحدود الغربية للبلاد أي الحدود الجزائرية المغربية، ومن جهة أخرى سيجري المغرب جنباً إلى جنب مع فرنسا تمارين عسكرية.

وفي السياق ذاته، تحدثت صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية مؤخرا، عن سيناريو محتمل، يمكن أن يعقد أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا، خصوصا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. مع العلم أن ارتفاع أسعار الغاز في يوم واحد، من 119 يورو / ميغاواط ساعة إلى 311 يورو / ميغاواط ساعة، هو مجرد دليل بسيط على ارتفاع الأسعار الجنوني، الذي حدث في أسواق الطاقة الأوروبية في الأشهر الأخيرة.

أما فيما يتعلق بالجيش الجزائري، ستجرى المناورات العسكرية في المنطقتين الثانية والثالثة وستكون بذخيرة حية. وستَحضره وحدات قتالية برية وجوية وبحرية مهمة وكذلك من الفروع العسكرية الأخرى. لكن، مجلس الأمن الأعلى في البلاد لم يحدد التاريخ الذي ستتم فيه هذه المناورات.

اقرأ أيضا

علاوة على ذلك، أكدت هذه المعلومات أيضًا بوابة الأخبار المنتشرة في المغرب، “ذي أفريكان ريبورت”. ونشرت كل من الصحف المغربية الرقمية أن المغرب والجزائر يخوضان سباق تسلح بسبب تصاعد التوترات. وحذرت من أن التدريبات العسكرية المستمرة التي تقوم بها الجزائر جعلت المغرب يرد.

يُذكر أن تدهور العلاقة بين الجزائر والرباط في الأشهر الأخيرة، كان سببا حاسما في إغلاق خط أنابيب الغاز الذي يصل إلى إسبانيا مرورا بالمغرب في 31 أكتوبر الماضي.

المغرب يحافظ  على توترات مع جميع جيرانه

أعلن المغرب مؤخرا عن إنشاء منطقة عسكرية جديدة، على حدوده مع الجزائر لمراقبة المناورات العسكرية الجزائرية على الحدود. وتضم المنطقة العسكرية ولايتي فجيج ووجدة وهما منطقتان حدوديتان مع الجزائر.

وردا على هذا الإعلان، كثف الجيش الجزائري نشاطه على الحدود بإطلاق سلسلة من التدريبات العسكرية، بهدف حماية حدوده ومراقبة المنطقة في مواجهة الوجود الإسرائيلي في المغرب.

ختاما، أثارت هذه المنطقة العسكرية الجديدة، التي أعلن عنها المغرب مؤخرا توترات بين الرباط والجزائر. كما تبع انقطاع العلاقات الدبلوماسية في أغسطس 2021، إغلاقًا تامًا للمجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية. فضلا عن إغلاق خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي هدد احتياطيات الطاقة في المملكة. هكذا، عاقبت الجزائر بشدة النظام المغربي لموقفه مع إسرائيل، وتهديداته الأخيرة للسلام والأمن في شمال إفريقيا.

(المصدر: ecsaharaui – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

صحيفة إسبانية: الصراع الجزائري – المغربي يضاعف قلق أوروبا من الحرب في أوكرانيا.. ما…

الهدهد

تحذير جزائري شديد اللهجة لإسبانيا: “ولا جزء من غازنا يجب أن يذهب إلى…

الهدهد

“كانت غلطة”.. مي حلمي تفتح النار على أبو جبل وتنتصر لزوجته الجزائرية…

الهدهد

برسالة لمجلس الأمن .. هكذا أربكت جبهة البوليساريو النظام المغربي

الهدهد

في انتهاك لقرار الأمم المتحدة.. إسبانيا تسلم الصحراء الغربية إلى المغرب مقابل إنشاء…

الهدهد

“سوناطراك” الجزائرية تهاجم صحيفة نشرت عنوانا مضللا حول تعويض أوروبا…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More