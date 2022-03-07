علامات تظهر على جسمك عندما يكون لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول

وطن – بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن مجلة “فيدا لوثيدا” الإسبانية، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مضاعفات صحية عديدة. ويمكن أن يظهر أيضًا في أجسامنا من خلال بروز بعض العلامات التي يمكن أن تكون واضحة جدًا.

علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول التي تظهر على الجفون

ارتفاع الكوليسترول هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية. حيث أن الدهون الزائدة في الأوعية الدموية، تؤدي إلى إعاقة تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية. كما أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية يكون أعلى بكثير.

لسوء الحظ، لا تبرز أعراض ارتفاع الكوليسترول، حتى يتأثر العضو ويُكتَشف ذلك عن طريق الصدفة خلال اختبارات الدم الروتينية.

علامات ارتفاع الكوليسترول

من الأعراض الأقل شيوعًا لارتفاع الكوليسترول، الألم أو التنميل أو الوخز في اليدين أو القدمين. تحدث هذه المشاكل بسبب الدهون الزائدة التي تترسب في الأوعية الدموية والتي تساعد على ظهور الجلطات الدموية مما يمنع الدورة الدموية.

تؤثر زيادة الكوليسترول في الدم على الخلايا العصبية، ويمكن أن يسبب ذلك إحساسا بالوخز في اليدين أو ألماً في ظهر القدم. الأسباب الأخرى لهذا الألم أو الوخز هي الاستهلاك المفرط للكحول ومرض السكري من النوع 2.

علامة أخرى على إصابتك بارتفاع الكوليسترول، هي ألم الصدر أو الذبحة الصدرية التي تتحسن باتخاذ بعض الراحة. يحدث هذا عادةً عندما يتأثر القلب بالفعل بارتفاع الكولسترول.

يعد ظهور بقع دهنية صفراء على الجفون أو تحت العينين (زانثلازما) علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لديك. تحدث الحالة بشكل رئيسي بعد سن الأربعين وهي أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال.

تشمل المشاكل الصحية الأخرى المرتبطة بالبلازما الصفراء، مرض السكري أو قصور الغدة الدرقية أو فرط شحميات الدم أو أشكال مختلفة من السرطان.

الشعور بالتعب، ونقص الطاقة، ورائحة الفم الكريهة، والدوخة والصداع وعدم وضوح الرؤية. وعسر الهضم هي أيضاً مظاهر محتملة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ختاما، إذا كان لديك واحدا أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه، فاستشر طبيب العائلة لإجراء الاختبارات التي يمكن أن تحدد مستويات الدهون في الدم، بما في ذلك كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة والدهون الثلاثية.

المصدر: (فيدا لوثيدا – ترجمة وتحرير وطن)

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