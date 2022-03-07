علامات تظهر على جسمك عندما يكون لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول watanserb.com
ارتفاع الكوليسترول هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية
حياتنا

علامات تظهر على جسمك عندما يكون لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول

كتب معالي بن عمر
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وطن – بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن مجلة “فيدا لوثيدا” الإسبانية، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى مضاعفات صحية عديدة. ويمكن أن يظهر أيضًا في أجسامنا من خلال بروز بعض العلامات التي يمكن أن تكون واضحة جدًا.

علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول التي تظهر على الجفون

ارتفاع الكوليسترول هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية. حيث أن الدهون الزائدة في الأوعية الدموية، تؤدي إلى إعاقة تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية. كما أن خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية يكون أعلى بكثير.

لسوء الحظ، لا تبرز أعراض ارتفاع الكوليسترول، حتى يتأثر العضو ويُكتَشف ذلك عن طريق الصدفة خلال اختبارات الدم الروتينية.

علامات ارتفاع الكوليسترول

  • من الأعراض الأقل شيوعًا لارتفاع الكوليسترول، الألم أو التنميل أو الوخز في اليدين أو القدمين. تحدث هذه المشاكل بسبب الدهون الزائدة التي تترسب في الأوعية الدموية والتي تساعد على ظهور الجلطات الدموية مما يمنع الدورة الدموية.
  • تؤثر زيادة الكوليسترول في الدم على الخلايا العصبية، ويمكن أن يسبب ذلك إحساسا بالوخز في اليدين أو ألماً في ظهر القدم. الأسباب الأخرى لهذا الألم أو الوخز هي الاستهلاك المفرط للكحول ومرض السكري من النوع 2.
  • علامة أخرى على إصابتك بارتفاع الكوليسترول، هي ألم الصدر أو الذبحة الصدرية التي تتحسن باتخاذ بعض الراحة. يحدث هذا عادةً عندما يتأثر القلب بالفعل بارتفاع الكولسترول.
  • يعد ظهور بقع دهنية صفراء على الجفون أو تحت العينين (زانثلازما) علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لديك. تحدث الحالة بشكل رئيسي بعد سن الأربعين وهي أكثر شيوعًا عند النساء أكثر من الرجال.
  • تشمل المشاكل الصحية الأخرى المرتبطة بالبلازما الصفراء، مرض السكري أو قصور الغدة الدرقية أو فرط شحميات الدم أو أشكال مختلفة من السرطان.
  • الشعور بالتعب، ونقص الطاقة، ورائحة الفم الكريهة، والدوخة والصداع وعدم وضوح الرؤية. وعسر الهضم هي أيضاً مظاهر محتملة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

ختاما، إذا كان لديك واحدا أو أكثر من الأعراض المذكورة أعلاه، فاستشر طبيب العائلة لإجراء الاختبارات التي يمكن أن تحدد مستويات الدهون في الدم، بما في ذلك كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة والدهون الثلاثية.

 

المصدر: (فيدا لوثيدا – ترجمة وتحرير وطن)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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