خطأ ترتكبه كل يوم .. لا تغسل السلطة بهذه الطريقة!

وطن – يعد غسل السلطة خطوة أساسية، بحيث ينبغي أن تكون الخضروات خالية تماما من بقايا الأوساخ والبكتيريا. ولذلك من المهم أن تنتبه لكيفية غسل السلطة بشكل صحيح حتى لا تتحمل العواقب فيما بعد.

وفقا لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تعتبر السلطة من أكثر الأطباق الشهية لمعظم الناس، ولكنها أيضا صحية للغاية. فهي مفيدة لجسمنا وعلى أي حال يمكن إثرائها بالطماطم والجبن والدجاج والذرة. بالإضافة إلى التونة وغيرها لجعل الطبق ألذ.

من ناحية أخرى، فهي طريقة خفيفة وسريعة وطبق مثالي في الصيف. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية ونعرف كيفية غسل السلطة في محاولة لتجنب الخطأ الذي قد ترتكبه في كل مرة تقوم فيها بإعدادها.

الخطأ الذي ترتكبه عند غسل السلطة

قبل تذوق السلطة، من المهم جدًا غسلها جيدًا. إذا كنت من الأشخاص، الذين يشترون السلطة المعلبة بسبب العمل. فاعلم أنه من الجيد غسلها تحت الماء حتى لو كانت العبوة تحمل عبارة “مغسولة بالفعل”، وفقا لترجمة “وطن”.

من ناحية أخرى، إذا كنت تفضل شراء رؤوس السلطة مباشرة من السوق أو الفواكه والخضروات أو من السوبر ماركت. فيجب أن تكون عملية التنظيف دقيقة جدا، حيث يجب التخلص تمامًا من بقايا الأوساخ التي تتداخل بين الأوراق.

وأفضل طريقة هي بالتأكيد استخدام مصفاة السلطة، صب الكثير من الماء في السلطة وقم بتدوير المصفاة حتى تصبح صافية تمامًا. لمزيد من الأمان، كرر الخطوة لإزالة الماء الزائد أيضًا.

إذا لم يكن لديك جهاز لغسل وتجفيف الخضروات، فإننا نوصي بالمصفاة الكلاسيكية فهي تفي بالغرض أيضا: ضع الأوراق، فيها ثم قلب السلطة بيديك أثناء جريان ماء الصنبور. لا تخطئ في وضع السلطة تحت الماء دون لمسها بيديك، فكل ما ستفعله هو تقليب الأوساخ داخل السلطة في المصفاة، وليس إزالتها.

وعاء مليء بالماء

سيكون من الأفضل بعد ذلك أخذ وعاء كبير بما يكفي، وملئه بالماء، وإضافة أوراق السلطة والانتظار بضع دقائق: بهذه الطريقة، ستستقر جزيئات التربة، التي تكون أثقل من الأوراق نفسها، في قاع الوعاء. في هذه المرحلة، جمع الخضار وقم بتجفيفها في وعاء آخر.

أخيرًا، لا ترتكب خطأً آخر شائعًا، فبمجرد أن تستقر الأوساخ في القاع، لا تلقي بها في المصفاة أو في ذات الوعاء، هكذا ستظهر الأوساخ مرة أخرى بين الأوراق. لذلك، من الأفضل أن تأخذ الأوراق من المصفاة وتمررها واحدة تلو الأخرى تحت الماء، ومن ثم ضعها في وعاء آخر لتجف، وابدأ بعد ذلك بقليل بتحضير السلطة بشكل نهائي.

(المصدر: أوك دياريو)

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