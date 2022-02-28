كيفية غسل السلطة watanserb.com
ينبغي أن تكون الخضروات خالية تماما من بقايا الأوساخ والبكتيريا
حياتنا

خطأ ترتكبه كل يوم .. لا تغسل السلطة بهذه الطريقة!

كتب معالي بن عمر
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وطن – يعد غسل السلطة خطوة أساسية، بحيث ينبغي أن تكون الخضروات خالية تماما من بقايا الأوساخ والبكتيريا. ولذلك من المهم أن تنتبه لكيفية غسل السلطة بشكل صحيح حتى لا تتحمل العواقب فيما بعد.

وفقا لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تعتبر السلطة من أكثر الأطباق الشهية لمعظم الناس، ولكنها أيضا صحية للغاية. فهي مفيدة لجسمنا وعلى أي حال يمكن إثرائها بالطماطم والجبن والدجاج والذرة. بالإضافة إلى التونة وغيرها لجعل الطبق ألذ.

من ناحية أخرى، فهي طريقة خفيفة وسريعة وطبق مثالي في الصيف. ومع ذلك، يجب أن نكون حذرين للغاية ونعرف كيفية غسل السلطة في محاولة لتجنب الخطأ الذي قد ترتكبه في كل مرة تقوم فيها بإعدادها.

الخطأ الذي ترتكبه عند غسل السلطة

قبل تذوق السلطة، من المهم جدًا غسلها جيدًا. إذا كنت من الأشخاص، الذين يشترون السلطة المعلبة بسبب العمل. فاعلم أنه من الجيد غسلها تحت الماء حتى لو كانت العبوة تحمل عبارة “مغسولة بالفعل”، وفقا لترجمة “وطن”.

من ناحية أخرى، إذا كنت تفضل شراء رؤوس السلطة مباشرة من السوق أو الفواكه والخضروات أو من السوبر ماركت. فيجب أن تكون عملية التنظيف دقيقة جدا، حيث يجب التخلص تمامًا من بقايا الأوساخ التي تتداخل بين الأوراق.

وأفضل طريقة هي بالتأكيد استخدام مصفاة السلطة، صب الكثير من الماء في السلطة وقم بتدوير المصفاة حتى تصبح صافية تمامًا. لمزيد من الأمان، كرر الخطوة لإزالة الماء الزائد أيضًا.

إذا لم يكن لديك جهاز لغسل وتجفيف الخضروات، فإننا نوصي بالمصفاة الكلاسيكية فهي تفي بالغرض أيضا: ضع الأوراق، فيها ثم قلب السلطة بيديك أثناء جريان ماء الصنبور. لا تخطئ في وضع السلطة تحت الماء دون لمسها بيديك، فكل ما ستفعله هو تقليب الأوساخ داخل السلطة في المصفاة، وليس إزالتها.

وعاء مليء بالماء

سيكون من الأفضل بعد ذلك أخذ وعاء كبير بما يكفي، وملئه بالماء، وإضافة أوراق السلطة والانتظار بضع دقائق: بهذه الطريقة، ستستقر جزيئات التربة، التي تكون أثقل من الأوراق نفسها، في قاع الوعاء. في هذه المرحلة، جمع الخضار وقم بتجفيفها في وعاء آخر.

أخيرًا، لا ترتكب خطأً آخر شائعًا، فبمجرد أن تستقر الأوساخ في القاع، لا تلقي بها في المصفاة أو في ذات الوعاء، هكذا ستظهر الأوساخ مرة أخرى بين الأوراق. لذلك، من الأفضل أن تأخذ الأوراق من المصفاة وتمررها واحدة تلو الأخرى تحت الماء، ومن ثم ضعها في وعاء آخر لتجف، وابدأ بعد ذلك بقليل بتحضير السلطة بشكل نهائي.

 

(المصدر: أوك دياريو)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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