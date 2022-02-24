السلطات المغربية تبحث عن 14 هاربًا من مستشفى للأمراض النفسية في جنوب المغرب

وطن – بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن موقع “سويس أنفو” السويسري، تبحث السلطات المغربية عن أربعة عشر مريضا فروا نهاية الأسبوع الماضي من مستشفى للأمراض النفسية في مدينة انزكان، جنوب البلاد، وتمكنت حتى الآن من تحديد مكان واحد منهم فقط، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام مغربية.

ووفقا لمصادر إخبارية، قد تم تحديد موقع أحد المرضى، الذي يعتبر “خطيرا” و “له سجل إجرامي”، بعد فترة وجيزة من هروبه من قبل أفراد من الدرك الملكي المغربي.

كما أكدت صحف مغربية، أن الهروب الجماعي لهؤلاء المرضى حشد الشرطة والسلطات القضائية في المدينة.

هذا وتقول ذات المصادر، أن المرضى الأربعة عشر استغلوا، الأشغال المفتوحة في قسم المرض النفسي بالمستشفى للهروب.

وأشاروا أيضا إلى أن المستشفى يعاني من مشكلة الاكتظاظ، حيث يستقبل المرضى من مناطق أخرى في جنوب البلاد.

وحتى الآن، لم يذكر أي مصدر رسمي ما حدث.

(المصدر: سويس أنفو – وطن)

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