السلطات المغربية تبحث عن مرضى نفسيين watanserb.com
أربعة عشر مريضا فروا نهاية الأسبوع الماضي من مستشفى للأمراض النفسية جنوب المغرب
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السلطات المغربية تبحث عن 14 هاربًا من مستشفى للأمراض النفسية في جنوب المغرب

كتب معالي بن عمر
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وطن – بحسب ما ترجمته “وطن” نقلا عن موقع “سويس أنفو” السويسري، تبحث السلطات المغربية عن أربعة عشر مريضا فروا نهاية الأسبوع الماضي من مستشفى للأمراض النفسية في مدينة انزكان، جنوب البلاد، وتمكنت حتى الآن من تحديد مكان واحد منهم فقط، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام مغربية.

ووفقا لمصادر إخبارية، قد تم تحديد موقع أحد المرضى، الذي يعتبر “خطيرا” و “له سجل إجرامي”، بعد فترة وجيزة من هروبه من قبل أفراد من الدرك الملكي المغربي.

كما أكدت صحف مغربية، أن الهروب الجماعي لهؤلاء المرضى حشد الشرطة والسلطات القضائية في المدينة.

هذا وتقول ذات المصادر، أن المرضى الأربعة عشر استغلوا، الأشغال المفتوحة في قسم المرض النفسي بالمستشفى للهروب.

وأشاروا أيضا إلى أن المستشفى يعاني من مشكلة الاكتظاظ، حيث يستقبل المرضى من مناطق أخرى في جنوب البلاد.

وحتى الآن، لم يذكر أي مصدر رسمي ما حدث.

(المصدر: سويس أنفو – وطن)

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معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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