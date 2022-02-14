ما هي الدولة التي بها أكبر عدد من الجزر في العالم؟

وطن – بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، من الصعب جدًا معرفة الدولة، التي بها أكبر عدد من الجزر في العالم لأن الحكومات تفسر مصطلح “الجزيرة” بشكل مختلف.

صخور الدول الاسكندنافية

لكن بشكل عام، نتحدث عن جزيرة عندما تكون كبيرة بما يكفي لتطوير الغطاء النباتي. وعلى سبيل المثال تعتبر الآن صخور الدول الاسكندنافية جزرًا أيضًا.

في هذا السياق، ذكرت حكومة السويد وفقا لترجمةِ “وطن”، أن هناك ما مجموعه 221831 جزيرة في البلاد.

وفي الوقت نفسه، تشير حكومة النرويج إلى أن البلاد يوجد فيها حوالي 239057 جزيرة. ولكنها لا تحتسب ما مجموعته 81192 جزيرة باعتباره أصغر.

من جانبها، لا تعتبر كندا الجزر الصغيرة جزرًا.

هذه هي الدولة التي بها أكبر عدد من الجزر في العالم

وفقًا للمعلومات الواردة في منصة “World Data”، فإن الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من الجزر على كوكب الأرض هي النرويج. بإجمالي 239057 جزيرة معترف بها رسميًا.

فهي دولة مقسمة إلى إحدى عشرة مقاطعة وعاصمتها أوسلو.

تعد جزر Jan Mayen و Svalbard جزءًا من النرويج. فـ Jan Mayen هي جزيرة بركانية الأصل تبلغ مساحتها 377 كيلومترًا مربعًا. وتقع في منتصف الطريق بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي. يبلغ عدد سكانها 35 نسمة، جميعهم موظفون في قاعدة ملاحية.

أما جزيرة سفالبارد فهي أرخبيل يتكون من عدة جزر، ثلاث منها مأهولة وهي كالآتي: سبيتسبيرجين، بجورنويا وهوبن.

أجمل جزر النرويج

ما هي أجمل جزر الدولة:

جزر لوفوتين

تعد جزر لوفوتين واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في البلاد.

يشمل أرخبيل لوفوتين، على مجموعة جزر تقع في الشمال النرويجي، تزينه قرى الصيد الصغيرة الواقعة على مشارف المضايق البحرية منحدرة من السواحل الوعرة للغاية والقمم المرتفعة. كما أنه كثيرا ما توصف جزيرة لوفوتين بأنها إحدى أكثر أماكن الجذب السياحية شهرة في النرويج.

زيادة على ذلك، تتجلى أهم مدن وبلدات لوفونين السياحية في جزيرة لوفوتين، في كل من راين، سفولفاير، ستامسوند، ليكنيس. ومدينة أخرى تسمى Å، ومعناها النهر باللغة المحلية. ولذلك يضاف لها اسم الأرخبيل حتى يتمكن الناس من تفريقها عن الأنهار والمضايق الأخرى في البلاد.

أما القرى السياحية فأشهَرها هينينغسفاير، وهي قرية مبهجة يتم الوصول إليها بواسطة رحلة قصيرة بالحافلة سفولفاير. وهناك ايضًا كابيلفاج وهي أقدم قرية صيد، وأصبحت وجهة سياحية كبيرة لمحبي الأطعمة البحرية والمحلات التجارية الصغيرة.

سينجا “Senja”

وهي ثاني أكبر جزيرة في النرويج، والتي تتميز بشواطئها الساحرة وطبيعتها الخلابة وقرى الصيد الملونة في خلجانها الطبيعية. كما تعتبر منطقة مثالية لأولئك الأشخاص الذين يحبون الأنشطة الشتوية.

تقع جزيرة سينجا، في النرويج في مقاطعة ترومس في المحيط المتجمد الشمالي. تبلغ مساحتها حوالي 1588 كيلو متراً مربعاً ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 7860 نسمة. تتكون من العديد من التلال الصخرية والجبال الرائعة في منطقة الساحل الغربي. والتي تسمى بفك الشيطان لخطورتها، أما منطقة الساحل الشرقي فهي مغطاة كاملة بالنباتات وغابات الصنوبر الكثيفة. بالإضافة إلى العديد من الأراضي الزراعية والخلجان الطبيعية.

تتميز الجزيرة بطبيعتها وحياتها البرية، حيث تحتوي على أنواع عديدة من الحيوانات على غرار. حيَوان الرنة والنسور والفقمات وحيوان الموظ.

ترومسويا

من أفضل الأماكن الواقعة في أقصى شمال النرويج. تقع مدينة ترومسو في النرويج، وتعدّ سابع المُدن النرويجيّة من حيث عدد السكّان.

وتتميّز المدينة بمناخها الدّافئ مقارنة مع المدن النرويجيّة الأُخرى، وتُعدّ المدينة من أهمّ المراكز الثقافيّة في النرويج. نظراً لاحتوائها على العديد من دور العرض، والمتاحف، والمهرجانات الثقافيّة، كَالمهرجان العالمّي للأفلام، وماراثون التزلّج.

ويطلق على مدينة ترومسو لقب “باريس الشّمال”، حيث تعتبر من أجمل مدن النرويج. وتتيح للسيّاح فرصة رائعة للتمتّع برؤية ظاهرة الشّفق القطبي. وتُسمّى أيضاً ظاهرة الأضواء الشماليّة، وتضمّ المدينة العديد من أماكن التنزّه، والمغامرة في وسط الطّبيعة الخلّابة.

هذا وتقع المدينة السّاحرة في قلب البريّة، ويحيط فيها الجبال الشّاهقة من كلّ اتجاه. كَجبل فلوريا حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 1380 متر. ويمكنك رؤية الفقمات ونسور البحر، بالإضافة إلى الدلافين والحيتان الحدباء، من خِلال جزيرة ترومسو الرائعة والشهيرة.

وتضمّ المدينة العديد من الحدائق النباتيّة، الّتي تحتوي على العديد من النبات الفريدة من نوعها. والأزهار الملوّنة الّتي تبعث شعور السّعادة في نفسك وسط الهواء الطّلق.

وكما تضمّ العديد من المنازل الخشبيّة، والبيوت الأثريّة الّتي ترجع إلى عام 1789 للميلاد. حيث تجمع المدينة ما بين الرّقي والتحضّر، وعبق الماضي.

دول أخرى

وختمت الصحيفة أنه بعد النرويج، تأتي الدول التالية التي تحتوي على أكبر عدد من الجزر في العالم:

السويد (221831)

كندا (52455)

فنلندا (40000)

الولايات المتحدة (18617)

إندونيسيا (18307)

أستراليا (8222).

المصدر: (أوك دياريو – ترجمة وتحرير وطن)

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