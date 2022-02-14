بمناسبة الذكرى الـ31 لقصف ملجأ العامرية.. رغد صدام حسين توجه كلمة للعراقيين

وطن – وجهت “رغد”، النجلة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كلمة بمناسبة الذكرى الـ31 لجريمة قصف “ملجأ العامرية” في بغداد والذي راح ضحيته أكثر من 400 شخص.

وقالت “رغد” في تسجيل صوتي، بثته عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن”: “في فجر 13 من مارس 1991، (اليوم الأسود) هكذا سماه العراقيون، أغارت طائراتهم التي كانت تحمل الموت، طائرات ديمقراطية القتل التي قصفت الأبرياء من الشيوخ والنساء والأطفال حتى انصهرت وذابت أجسادهم الطاهرة، ولم نستطع الوصول إلى جثث البعض فقد اختفت تماما خصوصا جثث الأطفال”.

وأضافت: “لقد تم قصف (ملجأ العامرية) بطائرات (أف 117) وكانت أول تجربة لذلك السلاح على الملجأ، وراح ضحية ذلك القصف أكثر من 500 شهيد”.

وتابعت: “أعلن الأردن حينها الحداد لـ3 أيام، وطلب من إسبانيا تحقيقا دوليا”.

وأوضحت أنه ” سيظلون العراقيون متذكرين لهذا اليوم الذي يؤكد خزي ديمقراطيتهم.. سنرفض كعراقيين أي مظهر من مظاهر الاحتفال بهذا اليوم.. سنجعله يوما لاستذكار جرائمهم.. رحم الله شهدائنا وأسكنهم فسيح جناته.. حفظ الله العراق من شر الأشرار”.

كلمة السيدة رغد صدام حسين بمناسبة الذكرى السنوية الـ 31 لجريمة قصف #ملجأ_العامرية في #بغداد#رغد_صدام_حسين pic.twitter.com/esRnARbOmj — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 13, 2022

ملجأ العامرية

يشار إلى انه في يوم الحادث المأساوي وتحديدا عند الساعة 4:30 فجرا قصفت طائرة أمريكية الملجأ، ونفذت القنبلة الثانية للطابق الأرضي حيث اللاجئين، وبسبب شدة تحصين الملجأ، أغلقت الأبواب، فلم يستطع أحد أن يدخل لينجد الضحايا، كما لم يستطع أحد الخروج منه. حيث صممت جدران الملجأ لتعزل من هم بالداخل من أي انفجار، ولكنها حبستهم في داخل الملجأ ليلقوا حتفهم بالموت حرقا.

ولقي 408 أشخاص حتفهم بينهم 261 امرأة، و52 رضيعا، كان أصغرهم طفل عمره 7 أيام. لم يتم إيجاد أي أثر له إضافة إلى 26 مواطنا عربيا.

وبررت قوات التحالف المهاجمة قصف الملجأ، بأنه “كان يستهدف مراكز قيادية عراقية. لكن أثبتت الأحداث أن تدمير الملجأ كان متعمدا خاصة وأن الطائرات الأمريكية ظلت تحوم فوقه لمدة يومين”.

ويقع الملجأ في حي العامرية ببغداد وسط البيوت السكنية، ومجهز للتحصن ضد الضربات الكتلوية أي الضربات بالأسلحة غير التقليدية الكيماوية أو الجرثومية، ومحكم ضد الإشعاع الذري والنووي والتلوث الجوي بهذه الإشعاعات.

ويتسع الملجأ لألف وخمسمئة شخص، يمكن أن يلجؤوا له لأيام، فهو مجهز بالماء والغذاء والكهرباء والهواء النقي، ويتألف من 3

طوابق، مساحة الطابق 500 متر مربع، وسمك جداره يزيد على متر ونصف المتر.

(المصدر: تويتر – وطن)

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