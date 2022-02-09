هذا أحد أعراض “كورونا” الذي لا يتحدث عنه أحد والأكثر ألماً!

وطن – الكل بات يعرف أن أعرَاضا على غرار الحمى والرعشة والتعرق الليلي والتهاب الحلق تعود لمرض كوفيد-19 (كورونا). لكن في الحقيقة يسبب الفيروس مرضا آخر لم يتحدث عنه أحد وهو التهاب الغضروف الضلعي.

وبحسب صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، إذا كنت قد أصبت مؤخرًا بفيروس SARS-CoV-2 الشهير . وبدأت مؤخرًا تشعر أن الجزء الأيسر من صدرك يؤلمك كثيرًا، فأنت مصاب بلا شك بالتهَاب الغضروف الضلعي. ومن المرجح أن يظهر نتيجة لالتقاط عدوى كوفيد -19.

اعتاد الجميع السماع عن التهاب الحلق أو الحمى أو نوبات التعرق الليلي. لكن حاليا من الشائع جدًا الشعور بألم حاد في الصدر. لا سيما بعد انتشار متغير أوميكرون، المتحور عن فيروس كورونا المستجد. بيد أنه وفقًا للخبراء ليس خطيرًا.

“العرض الرئيسي لالتهاب الغضروف الضلعي هو الألم الحاد في الجانب الأيسر من عظم القص”

وفقا لما ترجمته “وطن”، فإن التهاب الغضروف الضلعي، يربط أحد الأضلاع بعظم الصدر (عظم القص). وقد يحاكي الألم الناجم عن التهاب الغضروف الضلعي ذلك الذي ينجم عن الأزمة القلبية أو الحالات القلبية الأخرى.

وأحيانًا يُعرف التهاب الغضروف الضلعي بألم في جدار الصدر أو متلازمة الضلعية القصية وألم الغضروف الضلعي القصي. وفقًا لمايو كلينك، فإن هذا الألم يكون مصحوبًا أحيانًا بتورم يسمى متلازمة تيتز.

الأسباب والأعراض

تتمثل الأعراض الرئيسية لالتهاب الغضروف الضلعي في الألم الحاد، وعادةً ما تكون في الجانب الأيسر من القص. على الرغم من أنه يمكن الشعور به أيضًا على جانبي الصدر.

ومن الخصائص الرئيسية الأخرى أن هذا الألم يزداد سوءًا عندما تتنفس بعمق أو عند السعال. حيث يعطي إحساسًا بالضغط ويؤثر أيضًا على أكثر من ضلع.

على الرغم من عدم وجود سبب واضح، إلا أن عيادة مايو كلينيك. قدمت بعض العوامل التي يمكن أن تسبب في ظهوره، مثل:

الإصابة: كضربة بالصدر على سبيل المثال.

الإجهاد البدني: ارتبط التهاب الغضروف الضلعي برفع الأوزان الثقيلة والتدريبات الشاقة.

التهاب المفاصل: قد يرتبط التهاب الغضروف الضلعي بمشكلات معينة. مثل الفصال العظمي، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب الفقار المقسط.

عدوى المفاصل: يمكن أن تصيب الفيروسات، والبكتيريا، والفطريات مثل السل، وداء الزهري. وداء الرشاشيات، مفصل الضلع بالعدوى.

الأورام: يمكن أن تتسبب الأورام السرطانية وغير السرطانية في التهاب الغضروف الضلعي. قد ينتقل السرطان إلى المفصل من جزء آخر من الجسم، كالثّدي، أو الغدة الدرقية، أو الرئة.

العلاج ولكن من الأعراض

وطبقا لمايو كلينيك، الالتهاب الغضروفي عادة ما يشفى من تلقاء نفسه.على الرغم من أنه قد يستمر لعدة أسابيع أو أكثر.

في المقابل، هناك علاج يساعد على تخفيف الألم، وبهذا المعنى تشير العيادة إلى بعض الأدوية التي يمكن أن يصفها الطبيب:

أدوية مضادة للإلتهاب خالية من الستيرويد

المهدئات

مضادات الاكتئاب

الأدوية المضادة للنوبات

نصيحة: العلاجات المنزلية

إذا لم تزل المسكنات كل الألم، فهناك نصيحتان طبيعيتان يمكن أن تساعدك في تخفيف أعراض التهاب الغضروف الضلعي:

ساخن أو بارد: جرب وضع كمادات دافئة أو كمادات ساخنة على المنطقة التي تؤلمك عدة مرات في اليوم. على الرغم من أن الثلج يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الالتهاب.

فترة راحة: تجنب الأنشطة التي تزيد من الألم.

المصدر: (الكونفيدينسيال – ترجمة وتحرير وطن)

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