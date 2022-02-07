.. زوجة أبوجبل تتصدر محركات البحث فهل طلقها حارس مصر؟ watanserb.com
تحدثت أنباء عن انفصال الثنائي منذُ فترة قريبة
حياتنا

ملكة جمال الجزائر.. زوجة أبوجبل تتصدر محركات البحث فهل طلقها حارس مصر؟ (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – تصدر اسم أميرة سمارة يحيى زوجة حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل. محركات بحث جوجل بعد تداول أنباء على نطاق واسع بشأن انفصالهما.

ملكة جمال الجزائر

ونشرت أميرة الحائزة على لقب ملكة جمال الجزائر والعرب، تدوينة على حسابها على “انستغرام”. عقب انتهاء مُباراة مصر والسنغال، حيث فاز الأخير بركلات الترجيح،  أثار الجدل حول علاقة الزوجين وأخبار انفصالهما.

وجاء نص تدوينة سمارة يحيى، كالآتي: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

وتحدثت أنباء عن انفصال الثنائي منذُ فترة قريبة. حيثُ اعتبر روّاد السوشيال ميديا، ما نشرته زوجة الحارس المصري محمد أبو جبل، هو تأكيدًا لانفصالهما عن بعضهما.

أبو جبل يلغي متابعة زوجته!

بينما نفت وسائل إعلام مصرية هذه المزاعم.  وأشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أن مصادر مقربة من اللاعب نفت أنباء انفصاله عن زوجته، مشيرة إلى أنهما يعيشان حياة أسرية مستقرة.

ويشار إلى أنه سبق أن حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل. ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على “إنستغرام” وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.

وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل 2021.

ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.

من هي أميرة يحيى زوجة أبو جبل؟

ويشار إلى أن أميرة سمارة يحيى زوجة أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر. هي ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019.

وتبلغ من العمر 30 عاما وتنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر.

وزوجة أبوجبل حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق. ونظمت دراسات في انجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

ودخلت أميرة مجال الموضة بالصدفة . وبعد ترشيحات من شقيقتها التي شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.

ولا زالت أميرة تحتفظ بأصولها وتعيش في مسقط رأسها بعيد عن الأضواء.

وتشارك زوجة أبوجب

زوجة أبو جبل والأعمال الخيرية

ل في الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات في بلادها الجزائر.

كما انخرطت في جمعية خيرية تهتم بالرياضيين. وفي مصر تدعم مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة.

وربما يكون ذلك سبب تعرفها على أبوجبل من خلال اقامتها بعض الوقت في مصر واهتمامها بالشأن الرياضي ودعمه.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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