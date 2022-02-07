ملكة جمال الجزائر.. زوجة أبوجبل تتصدر محركات البحث فهل طلقها حارس مصر؟ (شاهد)

وطن – تصدر اسم أميرة سمارة يحيى زوجة حارس نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل. محركات بحث جوجل بعد تداول أنباء على نطاق واسع بشأن انفصالهما.

ملكة جمال الجزائر

ونشرت أميرة الحائزة على لقب ملكة جمال الجزائر والعرب، تدوينة على حسابها على “انستغرام”. عقب انتهاء مُباراة مصر والسنغال، حيث فاز الأخير بركلات الترجيح، أثار الجدل حول علاقة الزوجين وأخبار انفصالهما.

زوجه حبيب المصريين محمد ابوجبل حارس مرمى المنتخب ومثال الرجوله ..ملكه جمال الجزائر ..🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/rFXmG1ycZE — Ashraf (@USAOUS) February 4, 2022

وجاء نص تدوينة سمارة يحيى، كالآتي: “كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل”.

وتحدثت أنباء عن انفصال الثنائي منذُ فترة قريبة. حيثُ اعتبر روّاد السوشيال ميديا، ما نشرته زوجة الحارس المصري محمد أبو جبل، هو تأكيدًا لانفصالهما عن بعضهما.

أبو جبل يلغي متابعة زوجته!

بينما نفت وسائل إعلام مصرية هذه المزاعم. وأشارت صحيفة “الجمهورية” إلى أن مصادر مقربة من اللاعب نفت أنباء انفصاله عن زوجته، مشيرة إلى أنهما يعيشان حياة أسرية مستقرة.

ويشار إلى أنه سبق أن حارس الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل. ألغى متابعة حساب سمارة يحيى على “إنستغرام” وهي الخطوة التي قابلتها ملكة جمال الجزائر بالمثل.

الأميرة سمارة ملكة جمال العرب 2019 زوجة ابوجبل 🌹🇩🇿🇪🇬👏😅 pic.twitter.com/aDbnnya1cy — 🦅🥀 MAHMOUD FARAG🥀🦅 (@Ahly1907z) February 7, 2022

وارتبط محمد أبو جبل بسمارة يحيى في أبريل 2021.

ونال أبو جبل شهرة واسعة بعدما تألق في بطولة الأمم الأفريقية، التي استضافتها الكاميرون.

من هي أميرة يحيى زوجة أبو جبل؟

ويشار إلى أن أميرة سمارة يحيى زوجة أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر. هي ملكة جمال الجزائر 2018 وملكة جمال العرب 2019.

وتبلغ من العمر 30 عاما وتنحدر أصولها إلى مدينة بومرداس شمال الجزائر.

وزوجة أبوجبل حاصلة على شهادة الليسانس فى التسويق. ونظمت دراسات في انجلترا والولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

ودخلت أميرة مجال الموضة بالصدفة . وبعد ترشيحات من شقيقتها التي شجعتها على المشاركة فى مسابقة ملكة جمال الجزائر.

ولا زالت أميرة تحتفظ بأصولها وتعيش في مسقط رأسها بعيد عن الأضواء.

وتشارك زوجة أبوجب

زوجة أبو جبل والأعمال الخيرية

ل في الأعمال الخيرية للأيتام وذوى الاحتياجات في بلادها الجزائر.

كما انخرطت في جمعية خيرية تهتم بالرياضيين. وفي مصر تدعم مشروعات أصحاب الحرف الصغيرة.

وربما يكون ذلك سبب تعرفها على أبوجبل من خلال اقامتها بعض الوقت في مصر واهتمامها بالشأن الرياضي ودعمه.

المصدر: (وطن – متابعات)

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