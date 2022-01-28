منتدى الخليج الدولي: كيف يرى الإيرانيون الملك السعودي القادم محمد بن سلمان؟!

وطن – نشر “منتدى الخليج الدولي” تحليلا حول وجه النظر الإيرانية تجاه الملك السعودي القادم محمد بن سلمان.

وقال التحليل الذي كتبه الخبير والباحث جورجيو كافيرو ومحمد سلامي، إنه منذ الثورة الإسلامية عام 1979، كانت العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية متوترة ومثيرة للجدل، على أقل تقدير، وانه على مدى العقود القليلة الماضية. ساهمت درجات متفاوتة من العداء والتنافس الطائفي وتضارب المصالح الجيوسياسية وانعدام الثقة المطلق في التوترات بين القوتين الإقليميتين.

وأوضح التحليل أن شدة الاحتكاك زادت بشكل كبير خلال أزمة يناير 2016 التي عجلت بإعدام زعيم ديني بارز في المجتمع الشيعي السعودي، الشيخ نمر باقر النمر. وما تلاه من استهداف العنف للبعثات الدبلوماسية السعودية في إيران. ونتيجة لذلك، قطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في ذلك العام.

ولفت التحليل إلى انه على مدى السنوات الست الماضية، ساهمت مجموعة من القضايا – من دعم طهران لمختلف الميليشيات والجهات الفاعلة غير الحكومية في الدول العربية إلى برنامج الصواريخ الباليستية. فضلاً عن الدعم السعودي لحملة “الضغط الأقصى” لواشنطن – في العلاقات العدائية.

وأوضح أن العالم يستعد حاليًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليحل محل والده كملك. ومن وجهة نظر إيران، ليس من الواضح إلى أي مدى من المرجح أن تتغير علاقة طهران بالرياض بعد اكتمال الخلافة. وأشار التحليل إلى ان هناك جدل بين الدبلوماسيين والخبراء الإيرانيين حول ما إذا كان وجود محمد بن سلمان على العرش سيساعد أو يعرقل الجهود المبذولة لدفع إيران والمملكة العربية السعودية إلى الأمام على طريق الانفراج.

التقدم نحو التطبيع

وفقًا لأحد أعضاء البرلمان الإيراني، تستعد القوتان الرئيسيتان في الخليج الفارسي لاستعادة العلاقات. بعد حوار ثنائي استمر تسعة أشهر استضافته العراق والأردن وباكستان. حيث تعززت الآمال في استئناف العلاقات الرسمية مع وصول ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين إلى المملكة في 17 يناير 2022. مشيرا إلى أن هؤلاء الدبلوماسيون ، الذين سيمثلون إيران في منظمة التعاون الإسلامي ومقرها جدة. هم أول مسؤولين من طهران السلطات السعودية تستقبل منذ أزمة 2016.

وأوضح التحليل أن للجمهورية الإسلامية نصيبها في التطبيع. حيث تضررت بشدة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية. معتبرا أن تجديد العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى يمكن أن يساعد طهران في الالتفاف على الحرب المالية لواشنطن وغيرها من أشكال الضغط.

وأكد على أن استعادة العلاقات الثنائية يمكن أن تساعد طهران أيضًا من خلال “الحد من نطاق الاصطدام أو الاحتكاك في العديد من الأماكن بما في ذلك اليمن وسوريا ولبنان والعراق”. كما قال الدكتور حسن أحمديان، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة طهران ، لـ المؤلفان. ”

وشدد التحليل على أنه على الرغم من هذه العلامات الواعدة، من غير المرجح أن تؤدي إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى إحداث تغيير كبير في النظام الجيوسياسي في الشرق الأوسط. موضحا ان ما هو مطروح على الطاولة هو “تطبيع” للعلاقات الإيرانية السعودية – لا شيء قريب من التقارب الشامل”. معربا عن اعتقاده أنه حتى في حالة نجاح المحادثات الإيرانية السعودية واستعادة العلاقات الدبلوماسية، فإن أفضل سيناريو هو أن يستبدل الطرفان العداء بالتنافس”. وفقًا للدكتور حميد رضا عزيزي، الزميل الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية”. وبعبارة أخرى، لن يحدث أي محاذاة بين الاثنين في نهاية هذه العملية. وذلك ببساطة لأن الجذور الجيوسياسية والطائفية والتاريخية العميقة للتنافس لن تذهب إلى أي مكان”.

البطاقة الجامحة للخلافة السعودية

أكد التحليل على أن إيران مجبرة على الاستعداد لصعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحتمي على ما يبدو إلى العرش، وهو احتمال أثار جدلًا كبيرًا بين الخبراء الإيرانيين. كما أنه من ناحية أخرى، يُنظر إلى محمد بن سلمان على أنه مدفع فضفاض.

وبحسب التحليل، فقد ساهمت الخيارات السياسية السابقة لولي العهد المثيرة للجدل، من شن الحرب في اليمن، إلى الحصار السعودي لقطر، وخطف حكومته لرئيس الوزراء اللبناني آنذاك سعد الحريري وقتل جمال خاشقجي، في صورة من التهور الخطير. بالإضافة إلى ذلك، تصوير ولي العهد في الماضي لإيران على أنها ” شريرة ” ، فضلاً عن تأكيده أن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي جعل من أدولف هتلر “يبدو جيدًا” ، لم يساعد على سمعة محمد بن سلمان في الجمهورية الإسلامية.

ولفت التحليل إلى أنه من المؤكد أن محمد بن سلمان ، مثله مثل شيوخه في عائلة آل سعود، لديه نظرة سلبية للغاية للنظام السياسي الإيراني بعد عام 1979 ودور طهران في الشرق الأوسط الكبير. وقد أرجع خروج المملكة العربية السعودية من “الإسلام المعتدل” إلى صعود آية الله الخميني. بحجة أن المذاهب الصارمة للمملكة ظهرت لأن القادة المتعاقبين في الرياض “لم يعرفوا كيف يتعاملون مع” الجمهورية الإسلامية.

ونقل التحليل عنه قوله في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز قبل حوالي أربع سنوات: “قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كنا نعيش حياة طبيعية للغاية مثل بقية دول الخليج “محمد بن سلمان. “كانت النساء تقود السيارات. كانت هناك دور سينما في المملكة العربية السعودية. عملت النساء في كل مكان. بعد عام 1979، كنا ضحايا، وخاصة جيلي الذي عانى كثيرًا من هذا الأمر “.

وأشار التحليل إلى أن “الملك محمد بن سلمان” قد يوفر فرصة لـ “بداية جديدة”، بحسب البعض في طهران. حيث ان هناك رأي مفاده أن محمد بن سلمان تعلم بعض الدروس. وقضى عامي 2020 و 2021 في تقليص سياساته الأكثر عدوانية في جميع أنحاء المنطقة، مثل رفع الحصار عن قط ، وجهود الرياض لإصلاح العلاقات مع تركيا. والأهم من ذلك الانخراط السعودي الإيراني الذي بدأ في بغداد في أبريل 2021، كلها عوامل تدعم هذا المنظور.

ايران لا تستبعد حدوث صراع على السلطة

ووفقًا لبعض الخبراء ، كانت إيران تتعامل مع السعوديين بناءً على افتراض أن محمد بن سلمان، بدلاً من والده الملك سلمان. قد أدى بشكل فعال واجبات رئيس الدولة لبعض الوقت. وأوضح الدكتور عزيزي: “لا أتوقع أن يؤدي ارتقاء محمد بن سلمان إلى منصب ملك المملكة العربية السعودية إلى تغيير جذري في اتجاه العلاقات الإيرانية السعودية”. “بعد كل شيء، لقد كان بحكم الأمر الواقع زعيم البلاد على مدى السنوات العديدة الماضية. لا سيما في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاعية. على هذا النحو، لا أعتقد أنه حتى بوادر التحسن الحالية في العلاقات الإيرانية السعودية. كانت ستظهر لو كان محمد بن سلمان ضد مثل هذه المبادرة. أعتقد أن هذا شيء يعرفه المسؤولون الإيرانيون أيضًا. وقد قاموا بصياغة سياستهم الإقليمية بالفعل على افتراض أن محمد بن سلمان هو الزعيم السعودي الحقيقي. حتى عندما يتعلق الأمر بحرب اليمن، يرى معظم الناس في إيران أنها مغامرة محمد بن سلمان.

وبالتالي، فإن قضايا مثل إنهاء الحرب أو الاتفاق مع إيران أو الحوثيين. يُنظر إليها أيضًا على أنها في أيدي محمد بن سلمان”.

وأوضح التحليل، أن المسؤولين في طهران يركزون حاليا على مدى سلاسة حدوث الانتقال الفعلي. حيث أنهم لا يستبعدون احتمال نشوب صراع على السلطة. بين ولي العهد وعناصر من آل سعود تعارض توليه العرش.

وبالنسبة لإيران ، فإن استقرار المملكة العربية السعودية له أهمية كبيرة. لا سيما بالنظر إلى السهولة التي يمكن أن تنتشر بها الاضطرابات داخل حدود المملكة إلى جيرانها. حيث قال الدكتور أحمديان: “إن نظرة إيران للتحول في الرياض تركز على النتيجة. لأنها قد تزعزع استقرار المملكة العربية السعودية. والتي بدورها تمتد إلى الخليج الفارسي – سيناريو كابوس لطهران”. “لذلك ، بالنسبة لإيران يعتبر الانتقال السلس في الرياض أمرًا مثاليًا.”

واختتم التحليل بالقول: “في النهاية، ما تريده إيران هو أن تتخطى المملكة العربية السعودية دعم مخططات واشنطن في مواجهة الجمهورية الإسلامية“. وانه بغض النظر عن مصير خطة العمل الشاملة المشتركة. يريد كل من السعوديين والإيرانيين الحد من التصعيد المستقبلي للتوترات وتجنب أي صراع عسكري مع الآخر. كما أنه مع تركيز محمد بن سلمان على تنفيذ رؤية 2030 وتقليل التوترات مع دول أخرى في الجوار. يمكن لإيران أن تجد طرقًا للاستفادة من صعود ولي العهد.

(المصدر: منتدى الخليج الدولي – ترجمة وطن )