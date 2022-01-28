مقطع فيديو مسرب لمدرب منتخب مصر يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا (شاهد)

وطن – أثار مقطع فيديو مسرب للمدرب العام في منتخب مصر ضياء السيد، الجدال الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال حديثه عن رأيه في المكافأة. المقدمة لنجوم الفراعنة، بعد نجاحهم في الوصول إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون.

مدرب منتخب مصر والفيديو المسرب

وتداول النشطاء مقطع الفيديو المسرب للمدرب المصري ضياء السيد .قبيل إجرائه الحوار الصحفي مع إحدى القنوات الأجنبية، حيث لم يعلم المدرب بأن الكاميرا تقوم بتسجيل الحديث الذي دار بينه. وبين زميله عن رأيه في المكافأة المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم لنجوم منتخب مصر بعد تأهلهم إلى دور الربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2022.

ردة فعل ضياء السيد علي مكافأة اتحاد الكرة للاعبو مصر ( 1000 دولار ، انت عارف العيال دي ليها كام عندنا ؟)#مصر_كوت_ديفوار #كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/DWnC7nv3iX — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 28, 2022

وسخر المدرب العام ضياء السيد من تصريحات خالد الدرندلي عضو مدلس. إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن المكافأة الممنوحة لنجوم منتخب مصر” الفراعنة”، قائلاً: ” صاحبك طالع يقولك 500 دولار.. هي دورة رمضانية”.

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منتخب مصر والمكافأة المالية

كما واستكمل المدرب حديثه، ” خالد الدرندلي صاحبي من النادي الأهلي. كلمته وقولتله أنت بتستعبط .. أنت عارف العيال دي ليها فلوس قد إيه .. وقالي والله ما فيه”.

ولم تكن المرة الأولى التي يسرب فيها مقطع فيديو للمدرب العام لمنتخب مصر ضياء السيد، حيث سبق وسرب له فيديو خلال حديثه عن نجم فريق الزمالك محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

شوفت التسريب بتاع كابتن ضياء السيد عن حوار ال500 دولار و حقيقي الراجل عنده كامل الحق

500 دولار ايه 😁

ده لو مباراه وديه مش هيطلع المبلغ ده

واللاعيبه والجهاز لهم حق الرفض — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) January 28, 2022

ورصدت وطن عدد من التعليقات للنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفيديو المسرب للمدرب العام لمنتخب مصر ضياء السيد والحديث عن المكافأة المالية، فقد علق النجم المصري الرياضي إبراهيم سعيد، ” شوفت التسريب بتاع كابتن ضياء السيد عن حوار ال500 دولار و حقيقي الراجل عنده كامل الحق .. 500 دولار إيه، لو مباراة ودية مش هيطلع المبلغ ده ..واللاعيبة والجهاز الفني له حق الرفض”.

المسؤول عن تسريب فيديو ضياء السيد من بي اون سبورت لازم يتحاسب بغض النظر نتفق او نختلف معه بس دي اهانة لمنتخب مصر — الحاوي2 (@elhawy_2) January 28, 2022

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كما وعلق آخر، ” سؤال كل ما اشوف لقطات ماتش مصر وكوت دي فوار .. هو شغلة الكابتن ضياء السيد في المنتخب ايه تحس انه تايه ومش عارف ايه اللي بيجري”، بينما طالب معلق آخر، “المسؤول عن تسريب فيديو ضياء السيد من بي اون سبورت لازم يتحاسب بغض النظر نتفق او نختلف معه بس دي اهانة لمنتخب مصر”.

منتخب مصر وبطولة أمم أفريقيا

ونجح منتخب مصر “الفراعنة” من الصعود إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد تحقيقه الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 5/4، عقب انتهاء المباراة بين المنتخبين في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

المسؤول عن تسريب فيديو ضياء السيد من بي اون سبورت لازم يتحاسب بغض النظر نتفق او نختلف معه بس دي اهانة لمنتخب مصر — الحاوي2 (@elhawy_2) January 28, 2022

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كما ويستعد منتخب مصر يوم الأحد المقبل، إلى خوض قمة المواجهة العربية في دور الربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، أمام منتخب المغرب ” أسود الأطلس”، من أجل حسم المتأهل منهما إلى دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)