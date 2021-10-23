ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على أستون فيلا في مباراة مثيرة

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على منافسه أستون فيلا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد في مباراة قوية بين كلا الفريقين، في إطار منافسات الجولة التاسعة. من الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” الممتاز.

أهداف أرسنال في شباك أستون فيلا

وسجل فريق أرسنال الهدف الأول في الدقيقة ال23 عن طريق توماس بارتي بتسديدة قوية سكنت. داخل شباك مرمى أستون فيلا، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال64 مع نهاية زمن الشوط الأول عن طريق أوباميانيج.

وأحرز اللاعب إيميل رووي الهدف الثالث في الدقيقة ال56 سجلها بقوة على يسار حارس مرمى فريق أستون فيلا.

أستون فيلا والهدف الوحيد

وجاء هدف فريق أستون فيلا الوحيد للفريق في شباك منافسه أرسنال. في الدقيقة ال82 عن طريق جاكوب رامزي في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب بقوة داخل شباك المرمى، لتنتهي المباراة بفوز فريق أرسنال ” المدفعجية” بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع فريق تشيلسي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، كما ويليه في المركز الثاني فريق ليفربول برصيد 18 نقطة.

كما وجاء في المركز الثالث من جدول الترتيب فريق مانشستر سيتي برصيد 17 نقطة، أما في المركز الرابع فريق برايتون. برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك مع صاحب المركز الخامس فريق برايتون بنفس الرصيد من النقاط.

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وفي المركز السادس آتى فريق مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة، متساويًا بذلك على الترتيب فريق وست هام يونايتد وإيفرتون وأرسنال بنفس الرصيد من النقاط، أما في عاشر الترتيب جاء فريق برينتفورد. برصيد 12 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح صدارة. ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف هداف فريق ليفربول، كما وجاء متساويًا بذلك مع نجم فريق ليستر سيتي اللاعب جيمي فاردي بنفس الرصيد من الأهداف.

Disappointing performance today.

We definitely will bounce back & do better.

Thanks for the support Villans. 💜 pic.twitter.com/re7wcWWoGR — Leon Bailey ✞ (@leonbailey) October 23, 2021

وفي المركز الثالث جاء اللاعب ميكيل أنطونيو مهاجم فريق وست هام يونايتد. برصيد 5 أهداف، متساويًا بذلك مع ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول بنفس الرصيد.

كما يليه زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو برصيد 4 أهداف في المركز الخامس، متساويًا بذلك مع نجم فريق مانشستر يونايتد. برونو فيرنانديش بنفس الرصيد من الأهداف خلال منافسات الموسم الحالي.

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