ليذر يونايتد يتعثر أمام نيوكاسل بالتعادل في الدوري الإنجليزي (فيديو)

تعادل فريق نيوكاسل يونايتد أمام منافسه ليذر يونايتد بهدف لكليهما، خلال منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” الممتاز.

وأحرز فريق ليذر يونايتد هدف التقدم في المباراة في شباك نيوكاسل في الدقيقة ال13 عن طريق رافينيا دياز بتسديدة رائعة سددها اللاعب بقوة في شباك مرمى نيوكاسل يونايتد.

بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة في الدقيقة ال44 لصالح فريق نيوكاسل يونايتد عن طريق ألان ماكسيمن في هجمة مرتدة سريعة سجلها اللاعب بقوة في شباك مرمى ليدز يونايتد.

ومع مجريات الشوط الثاني من المباراة شهدت السيطرة والقوة بين كلا الفريقين طيلة أحداث اللقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين كلا الفريقين.

ولعب المدرب ستيف بروس بتشكيلة أساسية أمام الفريق المنافس ليذر يونايتد، فقد كان في حراسة المرمى مارتن دوبرافكا.

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: فابيان شار، إيميل كرافث، جمال لاسيليس، أما في وسط الفريق جاء كلاً من: جوزيف ويلوك، ألان ماكسيمين، ميغيل ألميرون.

اقرأ المزيد: مستقبل محمد صلاح مع ليفربول أصبح في المجهول بعد تصريح كلوب الأخير

وفي هجوم تشكيلة الفريق آتى كلاً من: كالوم ويلسون، جويلاينتون ليرا، دوايت غايل.

ودخل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيلسا في تشكيلة أساسية أمام نظيره الضيف ليفربول، حيث تواجد في حراسة المرمى إيلان ميسيلر.

𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐓𝐢𝐦𝐞: #LUFC and Newcastle battle out a 1-1 draw at St James' Park pic.twitter.com/R44ti94KC2

— Leeds United (@LUFC) September 17, 2021