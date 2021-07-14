اللاعب عمرو وردة المثير للجدل يطرد من تدريبات باوك اليوناني .. ما القصة ؟!

كشفت تقارير صحفية يونانية، بأن المدير الفني لفريق باوك اليوناني رافشان لوسيسكو، طرد النجم المصري الدولي عمرو وردة 28 عامًا، من التدريبات الجماعية صباح يوم أمس الثلاثاء في إطار الاستعدادات لانطلاق الموسم الجديد.

عمرو وردة والطرد

وأفادت صحف يونانية، أن سبب طرد اللاعب عمرو وردة هو قرار تأديبي وانضباطي من قبل المدرب الروماني رافشان لوسيسكو، الذي لم يتهاون مع المصري عمرو وردة فيما يتعلق بالانضباط داخل المعسكر الإعدادي المغلق في هولندا قبل بداية موسم الدوري اليوناني الجديد.

جازيتا اليونانية: رازفان لوسيسكو مدرب باوك يطرد عمرو وردة من المران.. ويعلق: "لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة" 🗣️ pic.twitter.com/6TInb7P4S1 — Yallakora (@Yallakoranow) July 13, 2021

وبينت التقارير الصحفية اليونانية، أن المدرب لوسيسكو فوجئ باللاعب وردة وهو يقوم بركلة الكرة وألقى زجاجة على أرض الملعب، تبعها ردة فعل غاضبة وغير متوقعة من اللاعب بسبب عدم قدرته على السيطرة على الكرة في التدريبات وأقف بسببها عن استمرار المران الجماعي.

إيقاف المران وعمرو وردة

وأشارت التقارير، أن المدرب الروماني لوسيسكو قرر إيقاف مران فريق باوك اليوناني وتوجيه نقد بنبرة حادة وقوي إلى اللاعب المصري عمرو وردة في التدريبات، وأنه لن يسامح مثل هذا السلوك، قائلاً: ” لا أستطيع أن أتحمل ما يفعله وردة”، وقد طالب اللاعب بترك التدريب.

وأضاف المدرب، ” لا أفهم لماذا يجب أن نوقف المران بسبب مثل هذا الأمر، وأن تكون ردة فعله على هذا النحو ولا يمكن أن يحدث ذلك أبدًا”.

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وقام المدير الرياضي لفريق باوك اليوناني، بمحاولة تهدئة اللاعب وردة الذي كان غاضبًا للغاية، حيث جلس على مقاعد البدلاء لكه ركل الكرة بصورة سيئة وألقى بزجاجة على أرض الملعب وأصبحت الأجواء سيئة داخل التدريبات الجماعية للفريق.

🔵 صحيفة "جازيتا" اليونانية

قام المدير الفني لباوك "رازفان لوسيسكو" بطرد عمرو وردة من مران الفريق اليوم، بسبب اعتراض اللاعب عليه بقوة راكلا زجاجة المياه قبل الخروج من المران.. وصرح المدرب بعد ذلك قائلًا: "قرار الاستبعاد لأسباب تأديبية، لا أستطيع تحمُّل ما يفعله وردة".#أوضة_اللبس pic.twitter.com/XDKwFUfyxy — 🥇أوضة اللبس ⚽️ الموسم الثاني 🥇 (@OdetLebsMido) July 13, 2021

العودة إلى التدريبات

وعاد فريق باوك اليوناني يوم الثلاثاء الماضي للموسم الجديد 2021-2022، بمشاركة اللاعب المصري عمرو وردة قبل أسابيع قليلة من بدء انطلاق بطولة دوري السوبر اليوناني، جاء ذلك بعد عودة وردة من إجازته التي قضاها في مصر وإعلان خطوبته الأسبوع الماضي.

وساهم عمرو وردة في تألقه مع فريق باوك اليوناني وحصول الفريق على وصافة دوري السوبر والتتويج بلقب كأس اليونان.

مسيرته الاحترافية

وخاض اللاعب وردة خلال الموسم المنصرم 37 مباراة في مختلف المسابقات مع فريق فولوس في النصف الأول من الموسم ثم العودة إلى نادي باوك في الدور الثاني، مسجلاً خمس أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة.

ميدو:

عمرو وردة نفي في تصريح حصري لأوضة اللبس ما تردد عن عدم التزامه وطرده من مران باوك اليوم#أوضة_اللبس pic.twitter.com/5QQaB2P3uw — 🥇أوضة اللبس ⚽️ الموسم الثاني 🥇 (@OdetLebsMido) July 13, 2021

بينما شارك مع ناديه اليوناني خلال مسيرته في 63 مباراة، حيث سجل ستة أهداف وصنع ستة أخرين، كما تم اختيار عمرو وردة من قبل رابطة الدوري اليوناني ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في صفوف باوك اليوناني خلال الموسم الماضي.

وحسب النظام المعمول من قبل رابطة الدوري اليوناني، فإنه يجرى اختيار 10 لاعبين من كل فريق للمنافسة على جائزة أفضل لاعب وذلك عن طريق تصويت الجماهير.

وجاء فريق باوك اليوناني في وصافة ترتيب المركز الثاني برصيد 73 نقطة، بفارق كبير عن المتوج أوليمبياكوس المتربع على الدوري اليوناني برصيد 91 نقطة خلال منافسات الموسم المنصرم.

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