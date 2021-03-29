وجه النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، السياسي ناصر الدويلة، رسالة إلى أسرة الحاكمة في الكويت. وأمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.

ناصر الدويلة رسالة إلى الاسرة الحاكمة

وقال ناصر الدويلة، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “رسالة إلى أسرة الحكم الكريمة. إن رئيس الوزراء أخذ فرصته كوزير أول. في حكومات عديدة وصار رئيس وزراء أكثر من مرة”.

وأضاف ناصر الدويلة: “هو الآن لا يملك غطاء سياسي ولا أغلبية في البرلمان وعندكم مخزون من عيالكم أكفأ منه وأحسن حظ. فلا تستهلكوا شعبية النظام بسبب شخص واحد أخذ فرصته وماله حظ بالصمود بعد ذلك”.

رسالة الى اسرة الحكم الكريمة : ان رئيس الوزراء اخذ فرصته كوزير اول في حكومات عديده و صار رئيس وزراء اكثر من مرة و هو الآن لايملك غطاء سياسي ولا اغلبيه في البرلمان وعندكم مخزون من عيالكم اكفأ منه و احسن حظ فلا تستهلكوا شعبية النظام بسبب شخص واحد اخذ فرصته وماله حظ بالصمود بعد ذلك — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 29, 2021

ناصر الدويلة: خطأ جسيم

وتابع: “من الخطأ الجسيم الاصطدام بإرادة الأمة ولكم في الأمم السابقة عبرة ونظام الحكم في الكويت ليس. نظاماً قهرياً جبرياً بل هو نظام توافقي”.

وأكمل: “من أول يوم ونحن كشعب لن نسمح ابدا ابدا ابدا أن يستبد أحد بالحكم خارج اطار الدستور والكويت باقية. ان شاء الله وجميعنا زائلون فاتقوا الله في شعبكم”.

من الخطا الجسيم الاصطدام بارادة الامة ولكم في الامم السابقة عبرة و نظام الحكم في الكويت ليس نظاما قهريا جبريا بل هو نظام توافقي من اول يوم و نحن كشعب لن نسمح ابدا ابدا ابدا ان يستبد احد بالحكم خارج اطار الدستور و الكويت باقية ان شاء الله وجميعنا زائلون فاتقوا الله في شعبكم — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 29, 2021

نص المادة السادسة

وأكمل: “تنص المادة “6”من الدستور نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيها الأمة مصدر السلطات جميعاً. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور”.

واستكمل: “وتنص المذكرة التفسيرية للدستور أن رئيس الوزراء الذي يصل الحد بمجلس الأمة تعريض نفسه للحل. وخوض انتخابات جديده ليس من الحكمة بقاءه”.

تنص المادة "6"من الدستور (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيها الامة مصدر السلطات جميعا و تكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في هذا الدستور )و تنص المذكرة التفسيرية للدستور (ان رئيس الوزراء الذي يصل الحد بمجلس الامه تعريض نفسه للحل و خوض انتخابات جديده ليس من الحكمة بقاءه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 29, 2021

مقاطعة جلسة الحكومة الكويتية

وفي وقت سابق، أصدر ستة أعضاء بمجلس الأمة الكويتي بياناً برلمانياً، أعلنوا فيه مقاطعة جلسة القسم للحكومة. الجديدة وعدم تمكينها من أدائه.

وقالت صحيفة “الوطن” الكويتية، إن بدر زايد الداهوم، عضو مجلس الأمة، أكد مقاطعة الكتلة جلسة قسم الحكومة كاملة. وعدم تمكينها من القسم.

وأضاف: “ندعو الشعب الكويتي لمراقبة ومحاسبة المقصرين أيا كانوا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيان أوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في ظل احتقان سياسي تعيشه. البلاد يستوجب تحقيق أهم مبدأ دستوري وهو أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا.

وتابع: “رئيس الوزراء استمر بتحالفه مع رئيس مجلس الأمة باستخدام أدواتهم المشروعة وغير المشروعة في عرقلة الجهود الحقيقية للإصلاح”.

ولفتت الصحيفة إلى قول عضو الكتلة مهلهل المضف، ‏إنه يعلن عدم تمكين الحكومة من أداء القسم. مؤكدا أنه لا مجال للمجاملات على حساب الوطن، على حد تعبيره.

30 نائب يقاطعون الجلسة

هذا وأعلن 30 نائباً في مجلس الأمة الكويتي من كافة الكتل المعارضة وبعض النواب الموالين للحكومة. مقاطعتهم. جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية.

ومن المقرر عقد الجلسة غداً الثلاثاء، حيث يأتي القرار رداً على إخلاف الحكومة وضع العديد من الأولويات. التي اتفق عليها النواب في الجلسة الافتتاحية.

ويحتاج نواب المعارضة، وفق رأي الخبراء الدستوريين، إلى 33 نائباً لعرقلة الحكومة ومنعها من أداء اليمين الدستورية.

وقالت مصادر داخل المعارضة، وفق “العربي الجديد” إن المعارضة في طريقها إلى حصد العدد الذي سيمكّنها. من منع الحكومة من أداء اليمين.

يذكر أن الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام أمير البلاد في مطلع شهر مارس الجاري، لكنها يجب أن تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء مهامها.

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