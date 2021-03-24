ما قصة مروة السلحدار التي شغلت المصريين وعلاقتها بسفينة قناة السويس؟

نفت القبطانة المصرية مروة السلحدار التي احتل اسمها محركات البحث ووسوم مواقع التواصل اليوم، الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة حول علاقتها بالسفينة الجانحة في قناة السويس المصرية، والتي عرقلت حركة الملاحة في القناة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور والمنشورات عن القبطان المصرية مروة السلحدار. وضلوعها في موضوع تجنّح السفينة في القناة.

علشان الهيصة الكدابة

بوست منتشر بشكل كبير مرفق بيه صورة قبطان مع خبر باللغة الانجليزية مع تعليق "اللي قادرة علي التحدي عندما تقرر أول امرأة عربية تعمل كقبطان ناقلة حاويات أن تدخل التاريخ للمرة الثانية، فتغلق قناة السويس و تقوم بتعطيل 3728 سفينة

ده خبر مفبرك#قناة_السويس

👇👇👇 pic.twitter.com/QQotAxUhLf — Gehan Anwar 🌟 (@gegy73) March 24, 2021

تخيل لما سفينة حاويات ضخمة يحصلها جنوح و تسد ممر بلحه المائى بالعرض ويحولوا الملاحة للمجرى القديم ويبرروا دا بان الرياح هى المتسببة ف كل دا وانها مش القبطانة الجديدة مروة السلحدار . لو ليك مرارة صدق واستحمل 🤔🤭🤔#خواطر_البلح — ☛ҚĤã🍒️ŁÈÐ☚ (@fiegooo) March 24, 2021

فيما تناقل ناشطون آخرون خبر نفي المعلومة، مؤكدين بأن مروة السلحدار لا علاقة لها بالموضوع.

مروة السلحدار تعمل على متن السفينة «عايدة 4»، وهي مملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة، مخصصة لتموين الفنارات والمنائر المنعزلة، وتستخدم أيضًا في تدريب طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.#قناة_السويس pic.twitter.com/wYtNZhK7jP — alaa mohamed (@alaamoh48758392) March 24, 2021

ومن جهتها قالت القبطان المصرية مروة السلحدار خلال تصريحها لموقع “اليوم السابع” المحلي بأنها على درجة ضابط أول بحري، وتعمل ضمن سفينة “عيادة4”. التابعة لهيئة السلامة البحرية بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية.

وأشارت السلحدار إلى أن هناك فبركة في مجموعة أخبار تم تداولها حولها، تضمنت عبارات سخرية، بأنها هي التي كانت تقود السفينة. وتسببت بالحادث، الأمر المنافي للحقيقة.

وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من يقف وراء ترويج هذه الشائعات وإلصاق الاتهامات بها، وتحريف الكلام. بهذا الشكل، فور التوصل إليه.

سفينة ضخمة جانحة في قناة السويس

وشهدت الساعات الماضية منذ صباح أمس الثلاثاء، حالة من التوتر والإغلاق في قناة السويس المصرية، تسببت بها سفينة عملاقة. جنحت وسط القناة.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وكالات أنباء، مقاطع فيديو مصورة، توثق السفينة الضخمة المتجنحة وسط القناة. والتي تعرقل حركة السفن والملاحة فيها.

محاولات تعويم السفينة الضخمة التي أغلقت #قناه_السويس فجر اليوم!

الفيديو من موقع myshiptracking pic.twitter.com/INLzB9reXI — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) March 24, 2021

كما وثقت المقاطع المصورة محاولات السفن المصرية الصغيرة تعويم السفينة الضخمة الراسية وسط القناة، والتي تبلغ حمولتها أكثر من 200 ألف طن.

وحول السفينة “إيفر جيفن” فهي قادمة من الصين ومتوجة إلى ميناء روتردام في هولندا، وتمر باتجاه الشمال عبر القناة، إلى البحر الأبيض المتوسط. لتتجنح وسط القناة وأصبحت محصورةً بين جوانب القناة.

قناة السويس

ودشن المغردون عبر مواقع التواصل وسماً بعنوان “قناة السويس” غردوا خلاله بعشرات التغريدات حول الموضوع، وتناقلوا صور ومقاطع فيديو للحادثة.

العالم وحركة التجاره العالميه بعد جنوح السفينه في #قناة_السويس وده يظهر ويبين حيوية واهميه قناه السويس للعالم، امتد توقف السفن من الهند الي اسبانيا pic.twitter.com/odGpKIk5Rk — 🍫K𝕚𝕥ꀘ卂ㄒ🍫 (@tevld1) March 24, 2021

فيما قالت صفحات أخرى بأن القناة قد تمت إعادة فتحها، ونشروا مقاطع فيديو يزعمون بأنه يوثق عملية عودة الملاحة عبر القناة. ومرور السفن التي كانت عالقة.

القناة الأن كل شئ تمام وانتهت أزمة السفينة العالقة

ربنا يحفظ مصر #قناه_السويس pic.twitter.com/BJFAhCfNoQ — mazen bin nawaf 🇸🇦🚩🦅 (@mazen_pilotsaud) March 24, 2021

كما علق الإعلامي محمود رفعت حول الموضوع قائلاً في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر: ” المهزلة الجارية منذ 3 أيام في قناة السويس. تلخص مجمل الوضع الذي عليه مصر كارثة وقعت تعتيم عن الشعب بالبداية بينما العالم يرى حلول غير علمية كون الذي يدير الأزمة عسكري الكارثة. تكبر وتصل للشعب عبر وسائل التواصل النظام يطلق ذبابه الإعلامي يدعي البطولة والعالم يتفرج على عزبة مهرجين”.

المهزلة الجارية منذ 3 أيام في #قناة_السويس، تلخص مجمل الوضع الذي عليه #مصر

كارثة وقعت

تعتيم عن الشعب بالبداية بينما العالم يرى

حلول غير علمية كون الذي يدير الأزمة عسكري

الكارثة تكبر وتصل للشعب عبر وسائل التواصل

النظام يطلق ذبابه الإعلامي يدعي البطولة

والعالم يتفرج على عزبة مهرجين — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) March 24, 2021

سفينة عملاقة تغلق القناة

وبحسب ما أعلنت شركة جيه إيه سي لخدمات الملاحة، فإن السفينة التي تحمل حاويات ومتجهة إلى روتردام، جنحت وسط القناة. مما أعاق حركة السفن الأخرى.

وأوضحت الشركة أن لسفينة “إيفر جيفنالتي” تبلغ حمولتها 200 ألف طن، وهي في طريقها من البحر الأحمر إلى المتوسط.

وجنحت لسفينة الساعة 7 و40 دقيقة صباح أمس الثلاثاء، عقب انقطاع في الكهرباء داخلها، سببتها حالة الطقس السيئ. الذي يضرب مصر، والعاصفة الترابية.

كما تابعت شركة جيه إيه سي عبر بيانها الذي نشرته على موقعها، بأن 15 سفينة أخرى كانت وراء السفينة الجانحة، خلال قافلة متجهة للشمال. مما اضطرها للرسو لحين إخلاء الممر.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، فإن مصادر في قطاع الملاحة قالت إن هيئة القناة قررت تعديل نظام عبور السفن.

وبحسب ما قالت الوكالة فإن العبور سيصبح في الاتجاهين في القناة القديمة، بعد جنوح السفينة في القناة الجديدة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتابع المصدران بأن أعمال تعويم السفينة بدأت صباح اليوم بعد جنوحها الليلة الماضية.

وبحسب بيان رسمي من هيئة قناة السويس، فقد تم نشر العديد من القاطرات البحرية للمساعدة في جر السفينة، التي يبلغ طولها 400 متراً. وعرضها أكثر من 59 مترا.

كما أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية. العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

وأضاف ربيع أن الحادث وقع على الأرجح بسبب الرياح القوية وعاصفة ترابية أعاقت الرؤية.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية.

مشدداً على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

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