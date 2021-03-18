وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، حالة من العنصرية المقيتة أثناء بيع المواد الغذائية في إحدى المولات، ضد أي شخص لا يحمل الهوية اللبنانية.

فيديو من لبنان

وصور المقطع وقوف رجال من أمن الدولة اللبناني، للإشراف على بيع المواد الغذائية الأساسية مثل الرز والدقيق، إلى الأشخاص الذين يحملون الهوية اللبنانية فقط لا غير.

في #لبنان فقط

بيع المواد الغذائية لحملة الهوية من اللبنانيين وبإشراف أمن الدولة…

اظهر الهوية اللبنانية وخذ رز!#الفلسطيني و #السوري لا يحق لهما شراء المواد الغذائية وايضا بإشراف أمن الدولة…

عنصرية بغيضة كريهة نتنة لم يسبقهم إليها أحد في العالم…

لا اجد كلمات تصف هذه الدونية pic.twitter.com/j40YoBmmWs — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) March 17, 2021

حيث أنه يجب على كل شخص يريد شراء السلعة أن يظهر هويته اللبنانية قبل حصوله عليها.

ووثق المقطع وقوف أشخاص من جنسيات أخرى أمام السلع، ومحاولتهم شراء البضائع، لكن الأمن يمنعهم من ذلك، ويقتصره فقط على حملة الهويات اللبنانية.

في لبنان مواد التموين على الهوية

وقام الأكاديمي الفلسطيني الدكتور ابراهيم حمامي بمشاركة المقطع عبر حسابه الشخصي بتويتر، وعلق عليه قائلاً: “في لبنان فقط. بيع المواد الغذائية لحملة الهوية من اللبنانيين وبإشراف أمن الدولة”.

وتابع: “اظهر الهوية اللبنانية وخذ رز، الفلسطيني و السوري لا يحق لهما شراء المواد الغذائية و أيضا بإشراف أمن الدولة”.

وأكمل حمامي واصفاً المقطع بأنه “عنصرية بغيضة كريهة نتنة لم يسبقهم إليها أحد في العالم، لا أجد كلمات تصف هذه الدونية”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع مقطع الفيديو الذي صور حالة العنصرية في توزيع السلع الغذائية في لبنان.

وقال أحد المغردين معلقاً على المقطع: “حزب الله وحكمه أينما حل جلب معه الخراب والعنصرية والحزبية والطائفية العراق سوريا اليمن لبنان. حرَب وعدم استقرار والسبب الرئيس. لذلك تمجيد الجزيرة وربعك له واصطفافكم مع العدو فقط لمصالحكم الشخصية حتى لوكان ذلك ع حساب الأمة الإسلامية. والعربية وخراب حاضرها ومستقبلها”.

حزب الله وحكمه أينما حل جلب معه الخراب

والعنصرية والحزبية والطائفية

العراق سوريا اليمن لبنان حرَب وعدم استقرار

والسبب الرئيس لذلك

تمجيد الجزيرة وربعك له واصطفافكم مع العدو

فقط لمصالحكم الشخصية حتى لوكان ذلك ع حساب الأمة الإسلامية والعربية وخراب حاضرها ومستقبلها — احمد شامان (@ahmad13994) March 17, 2021

أما مغرد آخر فراح للقول: “ورغم ذلك لن تجد فلسطيني أو سوري يسبهم أو يشتمهم، لأنهم اعتادوا جحود ونكران من يُحسن إليهم. واحترام وتقبيل يد من يحتقرهم ويسيئ إليهم.”

ورغم ذلك لن تجد فلسطيني او سوري يسبهم أو يشتمهم …

لأنهم اعتادوا جحود ونكران من يُحسن إليهم ..

واحترام وتقبيل يد من يحتقرهم ويسيئ إليهم ..

فهم من ارتضوا ذلك لأنفسهم ..

ومن يرتضي الذل والهوان لذاته … فهو من جنى عليها .

الاحترام مع أذلّاء النفس … لا يليق .. ويعتبر مذمَّة .😔 — Dracola !! (@racola2) March 17, 2021

وتابع:”فهم من ارتضوا ذلك لأنفسهم .. ومن يرتضي الذل والهوان لذاته … فهو من جنى عليها . الاحترام مع أذلّاء النفس … لا يليق .. ويعتبر مذمَّة”.

فيديوهات صادمة

فيما راح مغرد آخر لأخذ مقطع من الفيديو يوثق وقوف امرأة طالبة للأرز ورفض الأمن اللبناني إعطائها إياه لأنها ليست لبنانية.

وقال معلقاً على المشهد: “لو مكانك أعطيها حتى لو من باب الإنسانية بغض النظر عن أي ظرف تمر فيه البلاد، رفعت اليد و مدها للناس. أصعب من أي شيء ممكن تمر فيه، حقيقي إنسان متجرد من الإنسانية”.

لو مكانك اعطيها حتى لو من باب الإنسانية بغض النظر عن اي ظرف تمر فيه البلاد ، رفعت اليد و مدها للناس اصعب من اي شيء ممكن تمر فيه ، حقيقي إنسان متجرد من الإنسانية pic.twitter.com/wWb6cclXe8 — رؤى ✨🧚🏻‍♀️ (@ladyroka6) March 18, 2021

شجار على عبوة حليب

وفي سياق مشابه ودليل على مدى الكارثة الاقتصادية في لبنان، تداول ناشطون بمواقع التواصل أوائل الشهر الجاري. مقطعا مصورا من داخل أحد المراكز التجارية في لبنان، يظهر مشاجرة عنيفة بين مواطنين من أجل “عبوة حليب”.

ووفق ما رصدته (وطن) فقد ظهر زوج وزوجته وهما يشتبكان مع أحد العاملين بالتعاونية، والذي رفض أخذهم “عبوة حليب” إضافية.

#لبنان : إشكال وتضارب في إحدى التعاونيات بسبب الخلاف على كيس حليب pic.twitter.com/VIXkGC0QiH — نعيم درويش (@naimdarwiche) March 4, 2021

حيث بدأ الشجار بأصوات عالية ثم تحول لاشتباك بالأيدي وعنف، حتى تجمع الجميع حولهم في محاولة لفض الاشتباك.

وعكس هذا المشهد مدى الوضع الاقتصادي المأساوي للدولة، والانهيار الذي تسببت به السلطات اللبنانية بسبب الفساد.

وعبر ناشطون عن صدمتهم من هذا المشهد، والحال المأسآوي الذي وصل له لبنان.

لبنان تحول إلى مغارة فساد

ووفقا لتقارير صحف عربية صادرة قبل أيام، فإن الأوضاع السياسية في لبنان تتجه نحو المجهول في ظل غياب توافق بين عون. والحريري على تشكيل الحكومة.

فيما يتم البحث عن محقق عدلي جديد للتحقيق في جريمة تفجير المرفأ بعد إقالة القاضي صوان.

رفض التدويل

وفي صحيفة النهار اللبنانية، رفع الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله السقف عاليا رفضا للتدويل أو طلب التدخل الدولي في لبنان.

معتبرا أن هذا المطلب يؤدي إلى حرب، وقد تكون مواجهتها مقدسة بالنسبة إليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطاب نصر الله ضد التدويل، يمارس في المقابل سياسة تربط لبنان بالمحاور الإقليمية، فهو يلتزم قرار مرجعيته. الإيرانية ويأخذ لبنان إلى الصراع في سوريا.

وأيضا يمكن أن تكون له أدوار في العراق واليمن، كما أنه يساهم برهن البلد للخارج ويضعه على فالق الصراع الإقليمي والدولي من دون. أن يتمكن أحد من إحداث توازن داخلي يعيد الاعتبار للوطنية اللبنانية.

كما أوضحت الصحيفة أن الأمين العام لحزب الله، استبق محاولة بلورة الطرح الذي رفعه البطريرك الماروني بشار الراعي، بعد أن فشل. مطلبه الأول الداعي إلى حياد لبنان، لقطع الطريق على اصطفاف قوى سياسية أخرى تتبنى هذا الطرح.

وهو ما يُفقد الحزب ـ وفق النهار ـ الكثير من عناصر قوته والإمساك بمفاصل أساسية في لبنان وفي القرار السياسي والتأثير.

وقالت الصحيفة في تقريرها أيضا إن “النقطة الأكثر سخونة هي ما قاله نصر الله من أن طرح التدويل سيقابل برد مضاد وسيؤدي إلى حرب. ما يعني أن الحزب يقطع الطريق على أي قوى سياسية بما فيها البطريرك الماروني التقدم إلى أداء دور لبناني برعاية دولية في إطار التدويل”.

وتابعت:” لذا يحاول أن يقدم صورة في الداخل اللبناني أنه الأقوى، وفي المقابل يقدم موقعه أنه يوازن بين القوى الطائفية كلها. خصوصاً الموارنة والسنّة في إطار موقعي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وأنه القادر على حل المشاكل بينهما ومرجعاً لهما. وبذلك يحيد نفسه أو يبرئ قوته من أنها أصل المشكلة. طالما أن المجتمعين الدولي والعربي لا يحبذان مشاركة حزب الله في الحكومة”.

الفساد والمحسوبية في لبنان

ويشار إلى أنه، في فبراير الماضي لوح البنك الدولي، بتعليق تمويل حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في لبنان، في أسبوعها الثاني.

وذلك بعدما تبين أن بعض النواب يحصلون على جرعاتهم في البرلمان، دون أن ينتظروا دورهم.

وجاءت تصريحات البنك الدولي، وسط استياء بعض السكان والأطباء في لبنان مما يقولون إنها وتيرة بطيئة ومخالفات في حملة التطعيم.

وتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح “فايزر – بيونتيك”، والتي ضمت نحو 28 ألف جرعة، خلال هذا الشهر، بمساعدة من البنك الدولي. الذي قال إنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وفي أولى عملياته لتمويل شراء لقاحات كوفيد-19، أعاد البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التطعيمات.

كما حذر البنك من المحسوبية في بلد أدت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد إلى انهيار مالي شديد.

أزمة مالية ومرفأ بيروت

وواجهت المستشفيات، التي تضررت جراء الأزمة المالية في لبنان وانفجار مرفأ بيروت، العام الماضي، أحد أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة منذ يناير، ورفعت الزيادة عدد الوفيات في لبنان إلى أكثر من 4300.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك