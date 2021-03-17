عبدالعزيز التويجري يدعو لنقل القنوات السعودية بالخارج للرياض
عبدالعزيز التويجري يدعو لنقل القنوات السعودية بالخارج للرياض
الهدهد

مسؤول سعودي سابق يدعو لنقل قنوات السعودية التي تبث من الإمارات ومصر للرياض.. لماذا؟

كتب وطن
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دعا الأكاديمي والمسؤول السعودي السابق الدكتور عبدالعزيز التويجري،  المدير العام السابق للإيسيسكو، لنقل القنوات السعودية التي تبث من الخارج للرياض، في تغريدة مبهمة أثارت جدلا واسعا.

وكتب التويجري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أصبح لِزاماً نقلُ القنوات التلفزية المحسوبة على بلادنا. إلى الرياض “فالذيب يلعب في القليب”.”

ولم يوضح الأكاديمي السعودي سبب طلبه ذاك.

كما أنه لم يوضح مقصوده من الذيب الذي يلعب في القليب، ما أثار الجدل بين متابعيه.

قنوات سعودية في الخارج

ومعروف أن القنوات السعودية الشهيرة التي تبث من الخارج أمثال شبكة “إم بي سي” و”العربية” هي متواجدة في مصر والإمارات.

واستنكر الكاتب السعودي محمد الأحمد، دعوة التويجري ورد عليه بالقول:”هذه قنوات خاصة هدفها استثماري تسعى لاكبر عدد من المتابعين. ومن ثم لاكبر عدد من المعلنين التي بدورها تحقق ارباحا.”

وتابع موضحا:”ولو مستثمر سعودي شارك في الاستثمار في سوبر ماركت او مستشفى خارج المملكة يعتبر محسوب علينا ويجب ان ينقله لها”

ليرد عليه التويجري لافتا إلأى وجود ضرر ـ لم يذكره ـ خلف بث هذه القنوات من الخارج:”لا يتعارض كونها قنوات خاصة استثمارية. والتزامها بمصالح البلد الذي تنتمي إليه. ما نراه في كثير من الأحيان هو عكس ذلك.”

وعاود الأحمد الرد:”ليس شرطا التزام المستثمر المصري او الانجليزي او الامريكي  الخ بمصالح ابناء بلده في استثماراته الاجنبية.”

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وأكمل:”مثلا الذي يستثمر في مدينة طبية في الخارج يعالج ابناء جنسيته بتخفيض خاص غير بقية مراجعين المستشفى  او تكون. مواعيدهم لها حق التقدم على غيرهم الخ”

تأييد دعوة التويجري

وأيد ناشط دعوة عبدالعزيز التويجري لنقل هذه القنوات إلى المملكة وكتب:”هذه القنوات نفسها ماروني وهواها صفوي وزبدتها صهيونية. هي تمثل بصدق كل ما هو لديننا وقيمنا، وتراثنا ومصالحنا.. وجبت الغربلة والتصحيح الآن الغد ..”

بينما شرحت هدى معنى عبارة “ في القليب” التي ذكرها التويجري بتغريدته:”اذكر الوالد رحمه الله يقول “الذيب بالقليب”. ربما يقصد بها “الأمر في غاية الخطورة”

بينما دون ماجد التركي:”يحسن ان يتزامن مع النقل المؤسسي إلى الرياض،مراجعة عملية التدوير الجارية بين الرموز الإعلامية التي تدير مشهدنا. الفضائي، حتى نتلخص من الشللية والفئوية المسيطرة إعلامياً،وأن نخلق لفضائنا الإعلامي تنوعا معرفيا يستوعب كفاءات وطاقات مجتمعنا،ويستجيب لتحديات المرحلة”

واعتبر مغرد آخر أن الإعلام السعودي فاشل وكتب:”للاسف اعلامنا فاشل واغلب القنوات مقراتها بالخارج تسرح وتمرح، ولولا وعي. ونشاط ودفاع السعوديين اعلاميا عن بلدهم كانت النتائج ستكون كارثية.”

وتابع بأن “فالمغردين السعوديين هم رقم واحد على مستوى الشرق الاوسط وياليت اعلامنا مثلنا لكن للاسف”

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