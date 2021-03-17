دعا الأكاديمي والمسؤول السعودي السابق الدكتور عبدالعزيز التويجري، المدير العام السابق للإيسيسكو، لنقل القنوات السعودية التي تبث من الخارج للرياض، في تغريدة مبهمة أثارت جدلا واسعا.

وكتب التويجري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أصبح لِزاماً نقلُ القنوات التلفزية المحسوبة على بلادنا. إلى الرياض “فالذيب يلعب في القليب”.”

أصبح لِزاماً نقلُ القنوات التلفزية المحسوبة على بلادنا إلى #الرياض "فالذيب يلعب في القليب". — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) March 17, 2021

ولم يوضح الأكاديمي السعودي سبب طلبه ذاك.

كما أنه لم يوضح مقصوده من الذيب الذي يلعب في القليب، ما أثار الجدل بين متابعيه.

قنوات سعودية في الخارج

ومعروف أن القنوات السعودية الشهيرة التي تبث من الخارج أمثال شبكة “إم بي سي” و”العربية” هي متواجدة في مصر والإمارات.

واستنكر الكاتب السعودي محمد الأحمد، دعوة التويجري ورد عليه بالقول:”هذه قنوات خاصة هدفها استثماري تسعى لاكبر عدد من المتابعين. ومن ثم لاكبر عدد من المعلنين التي بدورها تحقق ارباحا.”

هذه قنوات خاصة هدفها استثماري تسعى لاكبر عدد من المتابعين ومن ثم لاكبر عدد من المعلنين التي بدورها تحقق ارباحا ولو مستثمر سعودي شارك في الاستثمار في سوبر ماركت او مستشفى خارج المملكة يعتبر محسوب علينا ويجب ان ينقله لها — محمد الأحمد (@msoa1953) March 17, 2021

وتابع موضحا:”ولو مستثمر سعودي شارك في الاستثمار في سوبر ماركت او مستشفى خارج المملكة يعتبر محسوب علينا ويجب ان ينقله لها”

ليرد عليه التويجري لافتا إلأى وجود ضرر ـ لم يذكره ـ خلف بث هذه القنوات من الخارج:”لا يتعارض كونها قنوات خاصة استثمارية. والتزامها بمصالح البلد الذي تنتمي إليه. ما نراه في كثير من الأحيان هو عكس ذلك.”

لا يتعارض كونها قنوات خاصة استثمارية والتزامها بمصالح البلد الذي تنتمي إليه. ما نراه في كثير من الأحيان هو عكس ذلك. — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) March 17, 2021

وعاود الأحمد الرد:”ليس شرطا التزام المستثمر المصري او الانجليزي او الامريكي الخ بمصالح ابناء بلده في استثماراته الاجنبية.”

ليس شرطا التزام المستثمر المصري او الانجليزي او الامريكي الخ بمصالح ابناء بلده في استثماراته الاجنبية مثلا الذي يستثمر في مدينة طبيه في الخارج يعالج ابناء جنسيته بتخفيض خاص غير بقية مراجعين المستشفى او تكون مواعيدهم لها حق التقدم على غيرهم الخ — محمد الأحمد (@msoa1953) March 17, 2021

وأكمل:”مثلا الذي يستثمر في مدينة طبية في الخارج يعالج ابناء جنسيته بتخفيض خاص غير بقية مراجعين المستشفى او تكون. مواعيدهم لها حق التقدم على غيرهم الخ”

تأييد دعوة التويجري

وأيد ناشط دعوة عبدالعزيز التويجري لنقل هذه القنوات إلى المملكة وكتب:”هذه القنوات نفسها ماروني وهواها صفوي وزبدتها صهيونية. هي تمثل بصدق كل ما هو عدو لديننا وقيمنا، وتراثنا ومصالحنا.. وجبت الغربلة والتصحيح الآن قبل الغد ..”

هذه القنوات نفسها ماروني وهواها صفوي وزبدتها صهيونية.. هي تمثل بصدق كل ما هو عدو لديننا وقيمنا، وتراثنا ومصالحنا..

وجبت الغربلة والتصحيح الآن قبل الغد .. — الفراتي العتيق (@alfuratyalatiqe) March 17, 2021

بينما شرحت هدى معنى عبارة “الديب في القليب” التي ذكرها التويجري بتغريدته:”اذكر الوالد رحمه الله يقول “الذيب بالقليب”. ربما يقصد بها “الأمر في غاية الخطورة”

اذكر الوالد رحمه الله يقول "الذيب بالقليب" ربما يقصد بها "الأمر في غاية الخطورة " — هدى محمد التميمي (@Huda102003) March 17, 2021

بينما دون ماجد التركي:”يحسن ان يتزامن مع النقل المؤسسي إلى الرياض،مراجعة عملية التدوير الجارية بين الرموز الإعلامية التي تدير مشهدنا. الفضائي، حتى نتلخص من الشللية والفئوية المسيطرة إعلامياً،وأن نخلق لفضائنا الإعلامي تنوعا معرفيا يستوعب كفاءات وطاقات مجتمعنا،ويستجيب لتحديات المرحلة”

يحسن ان يتزامن مع النقل المؤسسي إلى الرياض،مراجعة عملية التدوير الجارية بين الرموز الإعلامية التي تدير مشهدنا الفضائي،حتى نتلخص من الشللية والفئوية المسيطرة إعلامياً،وأن نخلق لفضائنا الإعلامي تنوعا معرفيا يستوعب كفاءات وطاقات مجتمعنا،ويستجيب لتحديات المرحلة@media_ksa @saudimfcom — ماجد التركي Маджед Аттурки (@drmajedat) March 17, 2021

واعتبر مغرد آخر أن الإعلام السعودي فاشل وكتب:”للاسف اعلامنا فاشل واغلب القنوات مقراتها بالخارج تسرح وتمرح، ولولا وعي. ونشاط ودفاع السعوديين اعلاميا عن بلدهم كانت النتائج ستكون كارثية.”

للاسف اعلامنا فاشل واغلب القنوات مقراتها بالخارج تسرح وتمرح ولولا وعي ونشاط ودفاع السعوديين اعلاميا عن بلدهم كانت النتائج ستكون كارثيه فالمغردين السعوديين هم رقم واحد على مستوى الشرق الاوسط وياليت اعلامنا مثلنا لكن للاسف — روائع خزامى (@FO2YOJELmybn9nN) March 17, 2021

وتابع بأن “فالمغردين السعوديين هم رقم واحد على مستوى الشرق الاوسط وياليت اعلامنا مثلنا لكن للاسف”

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