انتقد الإعلامي العماني، نصر البوسعيدي، قرار السلطات المختصة في سلطنة عمان إرسال المنتخب الوطني إلى دبي. في ظل تفشي جائحة كورونا في الإمارات بجميع السلالات.

الإمارات تعاني من كورونا

وقال البوسعيدي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “لا أعلم من صاحب فكرة إرسال المنتخب الوطني إلى دبي ؟!. ألا يعلم أن الإمارات تعاني حاليا وخاصة دبي من كارثية العدوى بالسلالات الجديدة لفيروس كورونا”.

وأضاف البوسعيدي: “بصدق لا أعلم كيف يفكر هؤلاء !!! حفظ الله الجميع ..ولكن المنطق فعلا زينة العقل”.

لا أعلم من صاحب فكرة إرسال المنتخب الوطني إلى #دبي ؟!

ألا يعلم أن #الإمارات تعاني حاليا وخاصة #دبي من كارثية العدوى بالسلالات الجديدة لفيروس #كورونا !!!

بصدق لا أعلم كيف يفكر هؤلاء !!!

حفظ الله الجميع ..

ولكن المنطق فعلا زينة العقل .. pic.twitter.com/UwX0FrP1Qj — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) March 11, 2021

تباين في الآراء

وفي السياق، تباينت أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغريدة الإعلامي العماني وانقسموا بين مؤيد ومعارض لتصريحاته.

والخيبه كارثه العدوي بالسلالات الجديدة يعني مش سلاله ولا سلالتين كل السلالات عندنا فى دبي ونحن نسرح ونمرح من القرية العالمية لين الجي بي ار مرورًا بدبي مول والحياه حلوه يأخي خوفتي من بكره القفاز بيدي والمعقم بجيبي والكمام بسدحه بوجهي — بوحمود 477🇦🇪 (@rqoI0D4PMLLbhfM) March 11, 2021

أفضل مكان للمعسكر ف دبي ،، أكثر من منتخب موجود ف دبي للمعسكرات ،، ومنها راح يلعب المنتخب مباريات وديه — Bo.saif(無料会員) (@mazin_alreesi) March 11, 2021

وفي المقابل لاتزال المساجد مغلقة — MOHAMMED (@mohammed1691091) March 12, 2021

إذا لماذا الإغلاق معانا وتقليص وتباعد وإغلاق مساجد ومن هنا وبعدين قولوا شي سلالات جديدة — ابو بدر الراشدي (@nasseralrashdi0) March 11, 2021

على اساس عندنا ماشي حالات ترى في كل مكان اخوي نصر منتشر ولكن اكيد بياخذون بالإجراءات الاحترازية الله يحفظهم ويبعد عنهم الشر يارب — صالح بن عبيد البلوشي (@saleh_albalushi) March 11, 2021

الغريب الي اكثر كم كذا انهم غالقين الحدود البرية مع دبي خوفا من انتقال هذه السللللت وبسبب الوضع في دبي ويقوموا لوحدهم يرسلوا منتخبهم لدبي يعني المواطن لازم يمنع من عبور الحدود ومنتخبهم عابر الحدود لدبي واعلاميا بعد — Ahmed (@Ahmed30335463) March 12, 2021

تأجيل التدريب بسبب اجراءات كورونا

وكانت بعثة المنتخب الوطني العماني لكرة القدم، وصلت الخميس، دبي وذلك لإقامة معسكر تدريبي حتى ٢٦ من مارس الجاري.

وكان في استقبال البعثة عبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات والشؤون المالية باتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتوجهت بعثة المنتخب لمقر الإقامة بفندق كراون بلازا-دبي، وقد تم إلغاء تدريب اليوم بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة بخصوص فحوصات كوفيد-١٩. حيث ستظهر النتائج خلال الساعات القادمة. حسب ما ذكرت جريدة عمان.

وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش أدى قبل سفره تدريباته بمجمع السلطان قابوس الرياضي. ببوشر لمدة ثلاثة أيام وذلك ضمن تحضيراته للمباريات المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 وأمم آسيا 2023 .

وفور استلام البعثة للفحص الخاص بفيروس كورونا ستبدأ التدريبات في المعسكر الذي سيشهد مواجهتين وديتين أمام منتخبي. الأردن والهند يومي 20 و25 من شهر مارس الجاري.

كورونا يتشفى في دبي

وفي وقت سابق، أجبر تفشي فيروس كورونا المستجد في إمارة دبي، عدد من السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالإمارة إلى إغلاق أبوابها. في إطار إجراءات احترازية لمنع إصابة العاملين فيها بالوباء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي باتت تعتبر فيه الإمارات ودبي تحديداً مركزاً عالمياً لوباء كورونا وخاصة الطفرة المستحدثة منه. بعد أن فتحت السلطات الإماراتية الأبواب لعودة السياحة دون أي قيود.

كورونا المتحورة تضرب دبي بقوة

وحسب وثائق تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رصدتها “وطن”، فقد اتخذت البعثات الدبلوماسية بدبي قرار. بالإغلاق والتعقيم بعد إصابة بعض موظفيها بالسلالة المتحورة من كورونا.

وتظهر الوثائق المتداولة انتشار فيروس كورونا من السلالة المتحورة بقوة في الإمارات وتحديداً دبي، الأمر الذي دفع دول العالم لإغلاق مجالها الجوي أمام القادمين من دبي.

ارتفاع معدلات التلوث بدبي

وفي سياق ذي صلة، أكدت صحيفة “تلغراف” الهولندية، تفشي فيروس كورونا المستجد في الإمارات وارتفاع معدلات التلوث بدبي. إلى أرقام غير مسبوقة، على الرغم من انكار السلطات الرسمية الأمر.

وقالت الصحيفة: “ينكر الشيوخ أنفسهم ذلك بكل قوتهم، لكن أرقام التلوث بالكورونا تظهر قصة مختلفة تمامًا: دبي، ملاذ الطائرات الدولية. سرعان ما أصبحت أكبر موزع في العالم”.

إجراءات إماراتية عاجلة

وفي السياق، قال رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في دبي، عامر أحمد شريف، حرص حكومة دبي. على إتمام التطعيم لنحو 50% من سكان دبي بنهاية مارس 2021.

وأشار، وفق وكالة “بلومبيرغ” العالمية، إلى أن دولة الإمارات اتبعت استراتيجية واضحة في التصدي لجائحة كورونا منذ بدء الأزمة العالمية.

وحسب زعمه، فإن ذلك أسهم إلى حد كبير في تفادي الأسوأ من تبعاتها السلبية، وأصبحت من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في توفير. اللقاح المضاد للفيروس للمجتمع بالمجان.

ولفت إلى حرص حكومة دبي على إتمام التطعيم لنحو 50% من سكان دبي، بنهاية مارس 2021، مع توقع الوصول إلى نسبة 100% من سكان الإمارة من البالغين. الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على اللقاح بنهاية العام الجاري.

وبين أن ذلك سيكون لكل من يريد الحصول على اللقاح، منوهاً بأن حملة التطعيم التي تم إطلاقها في الإمارات. وفي دبي لاقت إقبالاً كبيراً واستجابة من جميع أفراد المجتمع، حسب قوله.

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