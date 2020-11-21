“شاهد” محمد رمضان في أحضان أشهر مطرب إسرائيلي برعاية حمد المزروعي ومن قلب “إمارة البارات” دبي

نشر المغرد الإماراتي المتصهين حمد المزروعي المقرب من حكام الإمارات، صورة أثارت جدلا واسعا أظهرت الفنان المصري محمد رمضان، برفقة المطرب الإسرائيلي المعروف عومير آدم في دبي.

ووفق الصورة التي نشرها حمد المزروعي ثم قام بحذفها، على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن) فقد ظهر محمد رمضان وهو يحتضن عومير آدم والمزروعي يقف بجانبهما.

الفن دوما يجمعنا.. عرض الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي 🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/sv4X3r5nUb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2020

وعلق حمد المزروعي على الصورة بقوله:”اشهر فنان في مصر مع اشهر فنان في اسرائيل #دبي تجمعنا”

وأحدثت صورة محمد رمضان موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين رفضوا تزيين التطبيع وتحبيب الشعوب إليه بمثل هذه الأفعال الخبيثة، والاعتماد على المشاهير من قبل حكام الإمارات في هذا الشأن.

مش الأخ ده إللى عمل نسر الصعيد وكان بيدينا دروس فى الوطنية بجد أتفووووو — Amira Mahmoud (@AmiraMa71479246) November 21, 2020

الله يجمعكم بقدرته وعزته في عقر سقر التي لا تبقي والا تذر — 🔴 عبدالله (@3_pakn) November 21, 2020

الطيور على أشكالها تقع..وجوه كالحه ..ضمائر ميته..أخلاق معدومه..لاخوف من الله ولا حياء منه وقد قيل فيهم ان لم تستحي فافعل ما تريد.. — M.A.H (@mmsh94) November 21, 2020

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ووقعت الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي اتفاق سلام مزعوم مع الكيان المحتل برعاية أمريكية في البيت الأبيض. بخطوة رفضتها جميع الفصائل الفلسطينية واعتبرتها خيانة وطعنة في الظهر.

وكان محمد رمضان قد أعلن أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى”. بعدما قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي كان سيجسد فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

وانضم لقائمة أبطال المسلسل أمام رمضان كل من: سمية الخشاب، هبة مجدي، رياض الخولي، صبري فواز، سيد رجب، إيمان العاصي، منذر رياحنة، ضياء عبد الخالق، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين.

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