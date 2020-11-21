محمد رمضان وحمد المزروعي وعومير آدام
محمد رمضان وحمد المزروعي وعومير آدام
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“شاهد” محمد رمضان في أحضان أشهر مطرب إسرائيلي برعاية حمد المزروعي ومن قلب “إمارة البارات” دبي

كتب وطن
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نشر المغرد الإماراتي المتصهين المقرب من حكام ، صورة أثارت جدلا واسعا أظهرت الفنان المصري ، برفقة المطرب الإسرائيلي المعروف في .

 

ووفق الصورة التي نشرها حمد المزروعي ثم قام بحذفها، على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن) فقد ظهر محمد رمضان وهو يحتضن عومير آدم والمزروعي يقف بجانبهما.

 

وعلق حمد المزروعي على الصورة بقوله:”اشهر فنان في مع اشهر فنان في اسرائيل #دبي تجمعنا”

 

وأحدثت صورة محمد رمضان موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين رفضوا تزيين التطبيع وتحبيب الشعوب إليه بمثل هذه الأفعال الخبيثة، والاعتماد على المشاهير من قبل حكام الإمارات في هذا الشأن.

 

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ووقعت الإمارات والبحرين في سبتمبر الماضي اتفاق سلام مزعوم مع الكيان المحتل برعاية أمريكية في البيت الأبيض. بخطوة رفضتها جميع الفصائل الفلسطينية واعتبرتها خيانة وطعنة في الظهر.

 

وكان محمد رمضان قد أعلن أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل “موسى”. بعدما قرر تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي كان سيجسد فيه شخصية الفنان الراحل أحمد زكي.

 

وانضم لقائمة أبطال المسلسل أمام رمضان كل من: سمية الخشاب، هبة مجدي، رياض الخولي، صبري فواز، سيد رجب، إيمان العاصي، منذر رياحنة، ضياء عبد الخالق، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين.

 

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