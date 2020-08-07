“شاهد” كارثة .. انشطار وتحطم طائرة هندية قادمة من دبي على متنها 190 راكباً على الأقل!

أفادت وسائل إعلامٍ هندية الجمعة بتحطم طائرة ركاب هندية تابعة لشركة آير إنديا إكسبرس قادمة من دبي بعد هبوطها في مطار كوزيكود بولاية كيرلا جنوبي البلاد.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة عن الحادثة، فإنّ الطائرة انشطرت إلى نصفين بعد هبوطها، وكان على متنها أكثر من 190 راكباً.

وأشارت تقارير إعلامية الى ان الطائرة انزلقت عن مدرج الهبوط بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكر مصدر مسؤول بالشرطة الهندية أن شخصين على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 35 في تحطم الطائرة.

وانتشرت على مواقع التواصل مشاهد لحادث تحطم الطائرة .

📸#شاهد| تحطم طائرة ركاب هندية في مطار "كوزيكود" بولاية #كيرلا وعلى متنها نحو 191 شخص قادمة من #دبي. pic.twitter.com/XkiCUZSKyM — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) August 7, 2020