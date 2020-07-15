سياسة الحياد تغيظه.. ابن زايد يستفز السلطان هيثم بإذلال العُمانيين في الإمارات وسجن مؤبد لعم عبدالله الشامسي

في حكم انتقامي جديد هدفه استفزاز السلطان هيثم بن طارق والقيادة العُمانية، أصدرت محكمة إماراتية وبتوجيه من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، حكما بالسجن المؤبد على المواطن العُماني أحمد الشامسي عم الشاب العماني المعتقل بسجون أبوظبي عبدالله الشامسي والذي أثارت قضيته جدلا واسعا.

وفي هذا السياق أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية في بيان لها، أن الإمارات أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق المواطن العماني “أحمد الشامسي” بتاريخ 1 يوليو الجاري.

الإمارات: حكم بالسجن #المؤبد بحق المواطن العماني "أحمد الشامسي" بتاريخ 1 يوليو بتهمة التجسس لصالح دولة #قطر، وذلك خلال جلسة مغلقة، عقدت بدون حضور أيًا من المحامي أو الأهل.



يذكر أنه عم المعتقل الشاب #عبدالله_الشامسي والمحكوم عليه بالمؤبد منذ 6 مارس 2020. pic.twitter.com/K7GGOCN3LA — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) July 15, 2020

وأوضحت المنظمة في بيانها الذي نشرته على حسابها بتويتر ورصدته (وطن) أنه تم سجن الشامسي بتهمة التجسس لصالح دولة قطر، وذلك خلال جلسة مغلقة عقدت بدون حضور أيًا من المحامي أو الأهل.

ويشار إلى أن المواطن العُماني أحمد الشامسي هو عم المعتقل الشاب #عبدالله_الشامسي والمحكوم عليه بالمؤبد في الإمارات أيضا منذ 6 مارس 2020.

من جانبه علق حساب “أبومستهيل” العماني الشهير بتويتر على هذا الحكم الذي وصفه بالجائر الذي تتخلله مكايدات سياسية.

وقال في تغريدة له:”بعد أن دمروا حياة شاب صغير (عبدالله الشامسي) إبن 19 عاما بحكم مؤبد لتعيش والدته لياليها بلا نوم على أريكتها تصارع الألم والأسى لا يخفف عليها سوى(صوتكم) ودموعها التي لن تجف هاهم اليوم يقضون على حياة ومستقبل عمه (أحمد الشامسي) بحكم مؤبد آخر”

بعد أن دمروا حياة شاب صغير (عبدالله الشامسي) إبن 19 عاما بحكم مؤبد

لتعيش والدته لياليها بلا نوم على أريكتها

تصارع الألم والأسى

لا يخفف عليها سوى(صوتكم)

ودموعها التي لن تجف

هاهم اليوم يقضون على حياة ومستقبل عمه (أحمد الشامسي) بحكم مؤبد آخر

لنقول:@um_abdalla_#الحرية_لاحمد_الشامسي pic.twitter.com/7x4dWEHubw — أبو مستهيل (@abu_musthil) July 14, 2020

وأوائل الشهر الجاري كشفت والدة المعتقل العُماني بسجون الإمارات عبدالله الشامسي، تفاصيل صادمة عن وضعه الصحي داخل معتقلات عيال زايد مشيرة إلى اضراب عبدالله عن الطعام رفضا للظلم الذي يتعرض له.

وبحسب ما نقله المعارض الإماراتي عبدالله الطويل في تغريدة له رصدتها (وطن) فإن والدة عبدالله الشامسي تقول إنه قد وصلتها معلومات بأن ابنها صحته تدهورت في السجن، وهو مضرب عن الطعام.

وتابع المعارض الإماراتي في تغريدته:”وقد سبق وأكدنا اصابته بفيروس #كورونا، تضامنوا بأقلامكم ومشاعركم مع هذه الأم المكلومة، لعل الفرج يكون بين دعائكم، ولعن الله المستبد”

وكانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أكدت في مايو الماضي إصابة عبدالله الشامسي بفيروس كورونا.

وقالت المنصة التي تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، حينها إنّ نتيجة فحص “الشامسي” ظهرت “إيجابية” أي أنّه مُصاب، يوم 28 مايو، ليتم عزله مع ما يقارب من 30 شخص آخر في عنبر خاص.

ومؤخراً، أصدرت محكمة أبو ظبي حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون الإمارات، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً ولم يتجاوز 17 عاماً.

وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته.