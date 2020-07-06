عبدالخالق عبدالله “ما هو بقدّها” .. ورّط الإمارات بالهجوم على قاعدة الوطية فأمروه بحذف التغريدة فوراً!

يبدو انّ الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد ورّط نفسه ودولته، بتغريدةٍ نشرها عبر حسابه في تويتر، يُلمح فيها صراحةً إلى أنّ الإمارات وراء الهجوم على قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد.

وقال مستشار محمد بن زايد في تغريدته تلك: “الامارات لقنت تركيا الدرس الذي تستحق نيابة عن كل العرب الشرفاء”.

لكن المفاجأة أن عبدالخالق عبدالله سارع الى حذف تلك التغريدة، فيما يبدو ان جهاتٍ أمنية عليا في الإمارات أمرته بحذفها على الفور؛ نظراً لأنها تورّط الإمارات .

وأثار حذف الاكاديمي الإماراتي تغريدته تساؤلات بعض المغردين عن وقوف الامارات خلف الهجوم، فيما سخر آخرون منه مطالبين الإمارات إن كانت فعلاً هي من نفذت الهجوم بتبينه .

هل قصف سفهاء #أبوظبي قاعدة #الوطية في #ليبيا، ثم خافوا العقوبة، فمسح مستشارهم العتيد تغريدته هذه 😀👇 pic.twitter.com/qKx8LvvH7s — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) July 6, 2020

لماذا حذفها 😂 pic.twitter.com/QkF0pqzxXb — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) July 5, 2020

ادا لم تكن تملك قوة :

عنتر….فلا تتعنتر…..لانك قد تتعتر…..

لاتتبنى فعلا ليست لك القدرة على تحمل عواقب ردة الفعل عليه ….

قد تملك لسانا حادا في الشتم ..فهل تملك وجها قاسيا يستحمل الصفعات ….. — Essafi Abderrazzak (@EssafiAbderraz1) July 5, 2020

كلام كبير ممكن تكون له تداعيات ….

لااحد تبنى قصف قاعدة الوطية .وتغريدته توحي بان الامارات هي من قصف القاعدة ..والمعروف ان هدا القصف له توابع …لدا جاءته الاوامر بحدف التغريدة ..

من فعلها ساكت ..ومن يحب البطولات اعترف بدنب ربما لم يرتكبه وقد يعاقب عليه . — Essafi Abderrazzak (@EssafiAbderraz1) July 5, 2020

لان فيها اعتراف بمسئولية الامارات عن هجوم الوطية

اتمنا من تركيا أن ترسل كم صاروخ هديه للإمارات من أجل أن تتأدب وتكف عن عبثها في المنطقه — أخبار قانية🇾🇪 (@AHBARGANYEH711) July 5, 2020

التغريدة التي حذفها عبدالخالق عبدالله التي تثبت ان الامارات تقف خلف الهجوم ضد ليبيا. الذباب الاماراتي يحاول تحميل مصر المسؤلية ليدخل مصر في حرب مع تركيا. pic.twitter.com/FLgaa4XmgP — الشرعبي (@SharabSalam) July 5, 2020

جدير بالذّكر أنّه في ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، قصف طيران “مجهول الهوية”، قاعدة الوطية الجوية والتي تسيطر عليها قوات الحكومة. بحسب مصدر عسكري

وأضاف المصدر أن القصف “لم يسفر عن خسائر بشرية، وإنما استهدف بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة والتي تم جلبها مؤخراً لتعزيز القاعدة من ضمنها منظومة للدفاع الجوي”.

وأشار المصدر إلى أن القاعدة تتعرض لأول مرة للقصف، منذ أن أحكمت قوات الجيش الليبي السيطرة عليها في 18مايو/أيار الماضي.

والأحد قال الجيش الليبي، إن قصف قاعدة الوطية نفذه “طيران أجنبي (لم يحدده)، لكنه لن يؤثر في مسار الأحداث والمعارك”.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش، العقيد محمد قنونو، هو الأول بشأن قصف قاعدة الوطية، نقلته “عملية بركان الغضب”، عبر فيسبوك.

وأوضح قنونو أن “قاعدة الوطية الجوية تعرضت لقصف جوي غادر نفّذه طيران أجنبي داعم لمجرم الحرب (خليفة) حفتر”.

وأضاف: “الضربة كانت محاولة لرفع معنويات الميليشيات والمرتزقة الموالين لحفتر ومحاولة لخداع جمهورهم بأنه لا يزال لهم القدرة على الوقوف أمام تقدم قواتنا”.

وتابع: “بالأمس كان أحد قيادات الميليشيات (لم يسمه) يقول في موسكو إنهم قبلوا بوقف إطلاق النار واليوم يعودون للغدر الذي عهدناه منهم”.