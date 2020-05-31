فيديو “صادم” من سلطنة عُمان لجسور حديثة أُنفق عليها ملايين.. هذا ما فعله بها المنخفض الجوي وانتقادات للحكومة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بمقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، يوثق حالة من الغرق تعرضت لها جسور حديثة تم بناءها في السلطنة، في صورة تبين عيباً هندسياً وخلل في تصريف المياه المحيطة بالجسور ما فجر غضب العديد من النشطاء ووجهوا انتقادات حادة للحكومة وخاصة أن هذه الجسور حديثة وافتتحت قبل 4 سنوات فقط.

ويظهر من مقطع الفيديو المتداول والذي رصدته “وطن”، وصول المياه لعلو يعيق الحركة تحت الجسور، وغمر المياه لكامل المنطقة المحيطة بها، مما جعل المغردين يتساءلون أين المهندسين الذين أشرفوا على هذه الجسور؟

أيعقل جسور حديثة أفتتحت حديثا قبل ٤ سنوات ليس بها تصريف للمياه من الاستشاري المبدع ؟! وكيف مر الموضوع على مهندسين البلدية؟! وكيف وقع المدير!؟ واعتمد الرئيس؟!



وما ذنب المواطن ؟! وهل الملايين التي صرفت على هذة الجسور لم تكن كافية من أجل أن تكون ذات جودة عالية؟!#منخفض_محافظة_ظفار pic.twitter.com/LfNuPyOuTM — علي محمد جعبوب (@gaboob_ali) May 30, 2020

ونشر أحد المغردين مقطع الفيديو ذلك بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلّق ما نصّه: “أيعقل جسور حديثة افتتحت حديثاً قبل 4 سنوات ليس بها تصريف للمياه؟ من الاستشاري المبدع، وكيف مر الموضوع على مهندسين البلدية، وكيف وقع المدير، واعتمد الرئيس؟”.

وتابع: “ما ذنب المواطن؟، وهل الملايين التي صرفت على هذه الجسور لم تكن كافية من أجل أن تكون ذات جودة عالية؟

وأثار المقطع ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين الذين انتقدوا عمل المهندسين والمقاولين المشرفين على سير العمل بهذه الجسور، وفي ذلك قال أحد المغردين: “عندما يكون حجم انفاق التصريف ضعيفة يصير مثل هذا المشهد، لا بد من عمل مشروع طموح لتعميق وتوسيع تصريف المياه، حتى لو يتأخر عشر سنوات، أهم شيء يبدءون فيه على مراحل من الآن”.

عندما تكون حجم أنفاق التصريف ضعيفة يصير مثل هذا المشهد ، لابد من عمل مشروع طموح لتعميق وتوسيع تصريف المياه ، حتى لو يتأخر عشر سنوات ، أهم شىء يبدءون فيه على مراحل من الان !!! — محمد مسعود المعشني (@ABURAMI015) May 30, 2020

فيما علق آخر وقال: “صبراً جميل والله المستعان العزيز ماجد وبإذن الله تعالى تحقيق ومحاسبة لمن كان السبب وخير قادم لظفار في قادم الأيام إن شاء الله”.

صبرا جميلا والله المستعان العزيز ماجد وبإذن الله تعالى تحقيق ومحاسبة لمن كان السبب وخير قادم لظفار في قادم الأيام أن شاء الله — علي محمد جعبوب (@gaboob_ali) May 30, 2020

وكان منخفض جوي قد ضرب سلطنة عمان قبل عدة أيام وتسبب بحالة من السيول والفيضانات بعديد من المحافظات العمانية وغرق المركبات والمحال التجارية.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان، عشرات من مقاطع الفيديو والصور التي توثق ما فعله المنخفض المداري الذي يضرب السلطنة خلال هذه الأيام.

هذا ويتوقع بحسب الأرصاد العمانية أن يتحرك المنخفض المداري المتواجد قبالة السواحل الجنوبية لسلطنة عمان، نحو اليمن وبالاتجاه الجنوب الغربي، فيما عبر عمانيون عن غضبهم واستيائهم من عدم الإبلاغ المبكر بالوضع الجوي ما عرض مواطنين للخطر.

وتلقى السلطان هيثم بن طارق، أمس السبت، برقية تعـزية ومواســاة من أمير الكويت بضحـايا #المنخفض_المداري الذي وقع على محافظة #ظفار.

وتقدر سرعة حركة المنخفض 3 كم/ساعة، ويقع بعمق 20 كم شمال صلالة، فيما يتوقع أن ان يتطور لدرجة المنخفض المداري العميق خلال الساعات القليلة القادمة، وأن يتابع حركته وبشكل بطيء نحو الجنوب الغربي بمحاذاة سواحل اليمن وجنوب عمان.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد بسلطنة عمان بالجميع، ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.