“شاهد” مي العيدان تسخر من “شكل” الفنانة العمانية “بثينة الرئيسي” وتثير موجة غضب واسعة

سخرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، من صورة قديمة للفنانة العُمانية المقيمة في الكويت بثينة الرئيسي، نشرتها عبر صفحتها الرسمية بـ “انستجرام”، مستهزئةً من شكلها قبل وبعد تواجدها بالكويت.

وقال العيدان، وفق ما رصدت “وطن”: “بثينة الرئيس قبل وبعد..الله يعز الكويت..فرق السما من العما”.

ودفعت سخرية الإعلامية الكويتية، رواد مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على مي العيدان وتوجيه الانتقادات لها من قبل المتابعين، فيما عادت لاحقاً لتعديل تعليقها وحذف جملة: “فرق السما من العما”، وترك باقي التعليق على الصورة.

وفي وقت سابق، تعرضت الفنانة العُمانية بثينة الرئيسي لهجوم حاد من الجمهور الكويتي، وذلك على إثر نشرها بوست سياسي عبر حسابها في “سناب شات”، احتوى على صورة وصفها المتابع الكويتي بالاستفزازية.

وفي ظل النقد اللاذع الذي تعرضت له بثينة، قامت على الفور بحذف المنشور المتضمن صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع السلطان قابوس، وقدمت اعتذارها للمجتمع الكويتي وهي تبكي، معتبرةً أن ما أقدمت عليه هو خطأ فادح وغير مقصود.

وأوضحت بثينة أن الصور التي تأتيها من متابعيها لا تقوم بمراجعتها، فتنشرها فورا عبر حسابها وهو ما اعتبرته خطأ كبيرا لا يمكن تكراره.

يشار إلى أن بثينة الرئيسي قد بدأت حياتها الفنية كمذيعة في التلفزيون العماني، إلى أن سافرت إلى الكويت من أجل الدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية وشقت طريقها الفني من هناك.

وكانت بداية الممثلة العُمانية عبر مسلسل “واو موتيل” عام 2005، بعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال سواء داخل الكويت أو خارجها، إلى جانب هذا فقد قدمت عدة برامج منها “يا هلا” و”يا ليلة دانة”.