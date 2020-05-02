“شاهد” كويتيون يحذرون من هذه المنتجات المصرية ويلقونها في القمامة بعد تسمم 154 مواطنا في الكويت

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو لمواطن كويتي يحذر من عدة منتجات مصرية من الفواكه والخضروات، قال إنها تسببت في تسمم 154 شخصا في الكويت.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الكويتي مصور الفيديو، وهو يستعرض بكاميرا جواله هذه المنتجات المصرية في مطبخ منزله ويحث الناس على مقاطعتها لعدم صلاحيتها وتسمم أشخاص بها.

وذكر المواطن الكويتي في حديثه أنه سوف يتخلص من هذه المنتجات برميها في القمامة وأنه لن يقوم بشراء أي منتج مصري مرة أخرى.

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فيما نشر مواطن كويتي آخر مقطعا مصورا من داخل أحد المراكز التجارية يحذر فيه من منتج الكاتشب المصري هناك باسم “هاينز” مشيرا لفضيحة الشركة المنتجة قبل عامين وما ظهر فيها من استخدام مواد إنتاج غير صالحة للاستخدام الآدمي.

#مقاطعه_المنتجات_المصريه



لا يخفىٰ علىٰ احد مقاطع الفيديو المنتشره عن مصانع الكاتشب في مصر وتحذير الاعلام المصري منها بعدم الشراء لاحتواء الطماطم على السوس والحشرات ومنها الماركة الشهيرة هاينز " HEINS " اكيد تعرفونها

للأسف هذا المنتج لا يزال يباع عندنا في الجمعيات التعاونية !! pic.twitter.com/Z9SBieSeBi — بندر بن ثامر (@BandarThamer) April 29, 2020

وذكر الرجل تاريخ تصوير المقطع ليؤكد الواقعة وحدد اسم المركز التجاري “جمعية الرحاب” وأوضح البيانات على العبوة والتي تؤكد أنها صناعة مصرية داعيا مواطنيه لمقاطعته نظرا لما تم كشفه عنه سابقا.

وأظهرت صور أخرى أن حملة مقاطعة المنتجات المصرية في الكويت قد أتت ثمارها، حيث اضطر عدد من المراكز التجارية والأسواق لاستبدال المنتجات المصرية بأخرى أفريقية نزولا على رغبة المستهلك.

يشار إلى أنه قبل أيام أطلق ناشطون كويتيون، حملة لمقاطعة المنتجات المصرية، على خلفية التقارير والفيديوهات التي جرى تداولها على نطاق واسع حول استخدام مصر مياه الصرف الصحي زراعة الخضروات الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي.

هذا وتشهد العلاقة بين البلدين توتراً ملحوظاً منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد19” وخاصة بعد تصريحات الفنانة الكويتية “حياة الفهد” ضد المصريين، وما تبعه من تصريحات وتجاذبات بين الطرفين وصلت لأن تقام حملة في الكويت لمقاطعة المنتجات المصرية بالكامل، نظراً لعدم اكتمال الشروط الصحية فيها، وذلك وفق شهادة المصريين أنفسهم.

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