“شاهد” إعلامية مصرية تفجر غضب الكويتيين.. هذا ما قالته وتسبب في مطالبات بترحيلها للقاهرة فورا

أثارت الإعلامية المصرية المقيمة في دولة الكويت “سارة شلبي” حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل، وسط مطالبات كويتية كثيرة بإبعادها عن البلاد، بسبب مقطع فيديو نُشر للإعلامية المصرية ظهرت تتحدث عن أوضاع المواطنين المصريين المُقيمين في الكويت.

مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” و أثار غضب العديد من المغردين الكويتيين، يوثّق كلام الإعلامية المصرية التي طالبت رئيس بلادها بفتح خطوط الطيران لعودة العالقين المصريين بالكويت، مشيرة إلى أن ظروفهم سيئة جدا في الكويت، وأن الطعام المقدم حتى في بعض مراكز الحجر ليس كافيا.

للأمانه كلامها ما فيه خطأ الهاشتاق مو بمحله ❌❌ #ابعاد_ساره_شلبي pic.twitter.com/nHjArhOyWl — shahad ⚓️ (@ikarusya_90) April 18, 2020

وقالت ما نصّه: “الناس واقفين في الصحراء في كبد، وضموا ليهم الجالية البنغالية وهذه مأساة”.

وتابعت سارة شلبي أن جهود الدولة الكويتية جيدة إلى حد ما في تعاملها بوضع المقيمين المصريين العالقين في مدارس الحجر الصحي، مما دعا المغردين الكويتيين لاعتبار كلامها فيه تقليل من جهود الدولة الكويتية في مساندة كافة المقيمين على أراضيها في ظل حالة حظر التجول والحجر المنزلي.

وأطلقوا وسماً مناهضا لها عبر تويتر بعنوان “#ابعاد_سارة_شلبي”، في مطالبة منهم للسلطات الكويتية بإبعاد المقيمة المصرية.

#ابعاد_ساره_شلبي



دموع وغضب اممم الفيزا



والسبب المصري اللي ياخذ اكل من لكويتي مش راجل !!



وتقول ايام سوده ناكرة الجميل احذفوا بشارع الهرم وردوا👇🔥 pic.twitter.com/wIf0CSEAYt — Na9r_moteri🇰🇼 (@na9r_17) April 19, 2020

#ابعاد_ساره_شلبي



فندق كونتيننتال الجزء الثاني !!! مع مدير الفندق



ولا كأن الكويت فيها خير

عيب نسمح لهم👇🔥يروحون يوزعوا في بلدهم منافقين pic.twitter.com/NI3aSCtZLQ — Na9r_moteri🇰🇼 (@na9r_17) April 19, 2020

ومن ردود الأفعال التي أثارها مقطع الفيديو الخاص بالإعلامية المصرية، هاجم عديد من المغردين الإعلامية المصرية، معتبرين بأنها كانت جزءاً من المشكلة الحاصلة حالياً للمواطنين المصريين بالكويت، لأنها كانت جزءاً من “تكديس” المصريين في الكويت، واتهموها وزوجها بكسب آلاف الدولارات من وراء جلب عدد كبير جدا من المصريين للكويت.

#ابعاد_ساره_شلبي



من هي !!؟

هي عنصر فعال في الفيز المخالفه التي تشترى بفلوس

وهي من تساعد تكديس المصريين في الكويت

لكن !!

كورونا فضحها لان ببداية للمرض انذرتهم بسحب بفلوسهم مافي شغل .. واستنوا للصيف لانها تعرف تتحايل على قوانين الدولة

👇🔥بعتراف منها pic.twitter.com/wPB0TFJck3 — Na9r_moteri🇰🇼 (@na9r_17) April 19, 2020

فيما رأى مغردون آخرون بأن “الهاشتاق” المطلق ضد الاعلامية المصرية ليس بمحله، وأن كلامها صحيح وهي لم تكن تقصد أي إساءة فيه، وأنها كانت تشيد بالجانب الكويتي وتلوم الجانب المصري بالتخلي عن أبناءه.

لماذا #ابعاد_ساره_شلبي ؟

انا شفت كلامها بالعكس كانت تشيد بالجانب الكويتي وكلامها بالفيديو اللي منتشر لها كانت تنادي وتلوم الجانب المصري بالتخلي عن ابناء بلدهم ونقض الاتفاق اللي كان بين وزارات الخارجية للطرفين وتطالبهم بفتح الطيران.

وهذه اجزاء من الفيديو الذي لم يظهر لي الهاشتاق. pic.twitter.com/z99rHlGsB6 — ناصر التميمي (@na9r_altamimi) April 18, 2020

للأمانه كلامها ما فيه خطأ الهاشتاق مو بمحله ❌❌ #ابعاد_ساره_شلبي pic.twitter.com/nHjArhOyWl — shahad ⚓️ (@ikarusya_90) April 18, 2020

وخلال الايام الماضبة سُجل عديد من مقاطع الفيديو والأحداث لمواطنين مصريين عالقين في دولة الكويت وغير قادرين على العودة لوطنهم نظراً لإغلاق كافة خطوط الطيران، في ظل توقف عملهم أيضاً في الكويت بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد”.

هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، اليوم الاحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى سبع حالات.

وقال السند ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد، إن الوفاة الجديدة لمقيم من الجنسية الهندية.

وأشار إلى تسجيل 164 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1915 حالة.