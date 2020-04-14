“شاهد” فنانة كويتية معروفة تحلق شعرها “زيرو” على الهواء وتثير الجدل:”شعور ولا أروع”

تسببت الفنانة الكويتية المعروفة فرح الصراف في موجة جدل واسعة بين متابعيها بعدما ظهرت داخل الحجر المنزلي وهي تقوم بحلق شعرها تماما في تصرف أثار استغراب متابعيها.

“الصراف” وبحسب المقطع الذي نشرته على حسابها بتويتر ورصدته (وطن) ظهرت في فيديو صورته لنفسها وهي تزيل شعرها تمام “زيرو” بماكينة حلاقة.

وعلقت فرح الصراف بقولها:” “يا جماعة شعور ولا أروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر ومو قاعد يشوف احد”

وتلقت فرح العديد من التعليقات السلبية على الفيديو مما اضطرها لحذفه بعد ذلك.

وكتبت في تغريدة لاحقة منتقدة مهاجميها:”ترا قصيت شعري والله و بيطول ما سويت جريمه وجه مبتسم ذو عيون مبتسمة”

ترا قصيت شعري والله و بيطول ما سويت جريمه 😊 ..

من طلعت انا عمري ما تبهللت و دورت شهره .. فيديو عفوي ونشرته !! غريب كم الهجوم و العقليات .. — فرح الصراف (@farahalsarraf91) April 14, 2020

وتابعت فرح :”من طلعت انا عمري ما تبهللت و دورت شهره .. فيديو عفوي ونشرته !! غريب كم الهجوم و العقليات ..”

يشار إلى أن فرح الصراف ممثلة كويتية، تبلغ 28 عاما من عمرها، وبدأت انطلاقتها الفنية الفعلية في عام 2013.

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