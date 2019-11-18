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تطبيع من تحت الطاولة.. الطائرة الأردنية الخاصة التي أقلت ميسي وفريقه إلى تل أبيب تثير غضب الأردنيين

كتب وطن
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أثار وصول منتخب الأرجنتين، إلى مطار ، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على متن طائرة شركة الأردنية للطيران، والتي يملكها النائب السابق في البرلمان الأردني ، إلى جانب رجل الأعمال ، “خال” الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني ، جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.

ووصف نشطاء وسياسيين أردنيين، هبوط الطائرة الأردنية المملوكة لشركة خاصة في تل أبيب، تطبيعاً مع الاحتلال الاسرائيلي، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت طائرة الأردنية للطيران اقلت فريق المنتخب الأرجنتيني القادم من العاصمة ، إلى تل أبيب لمواجهة فريق الأوروغواي في مباراة ودية جرت الاثنين في تل أبيب.

وأظهر فيديو نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، اللقطات الأولى لوصول ميسي ومنتخب الأرجنتين إلى الأراضي المحتلة.

ويوضح الفيديو بشكل قاطع هبوط احدى طائرات “الأردنية للطيران” في الأراضي المحتلة.

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