تطبيع من تحت الطاولة.. الطائرة الأردنية الخاصة التي أقلت ميسي وفريقه إلى تل أبيب تثير غضب الأردنيين

أثار وصول منتخب الأرجنتين، إلى مطار تل أبيب، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على متن طائرة شركة الأردنية للطيران، والتي يملكها النائب السابق في البرلمان الأردني محمد الخشمان، إلى جانب رجل الأعمال جمال الراسخ، “خال” الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جدلاً واسعاً في الشارع الأردني.

ووصف نشطاء وسياسيين أردنيين، هبوط الطائرة الأردنية المملوكة لشركة خاصة في تل أبيب، تطبيعاً مع الاحتلال الاسرائيلي، خاصة أنه يأتي بالتزامن مع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت طائرة الأردنية للطيران اقلت فريق المنتخب الأرجنتيني القادم من العاصمة السعودية الرياض، إلى تل أبيب لمواجهة فريق الأوروغواي في مباراة ودية جرت الاثنين في تل أبيب.

ميسي وسواريز وأغويرو يلعبون في #اسرائيل..



بالصور.. نجوم العالم لحظة انطلاق مباراة الارجنتين وأوروغواي في إسرائيل الآن، حيث يتجمع لاعبو المنتخبين لإقامة مباراة ودية في أستاذ بلومفيلد في تل أبيب يافا (تصوير: القناة ال٥٥) pic.twitter.com/FtMgGGVleh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 18, 2019

وأظهر فيديو نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، اللقطات الأولى لوصول ميسي ومنتخب الأرجنتين إلى الأراضي المحتلة.

نجم كرة القدم العالمي العبقري #ميسي وصل قبل قليل إلى إسرائيل مع منتخب الأرجنتين لإجراء مباراة خاصة مع منتخب الأوروغواي غدا في تل أبيب.



شالوم يا #ميسي! pic.twitter.com/w0sFC23zzN — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 17, 2019

ويوضح الفيديو بشكل قاطع هبوط احدى طائرات “الأردنية للطيران” في الأراضي المحتلة.