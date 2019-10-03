على رأسها حساب نسائي شهير.. “الشاهين” يفضح حمد المزروعي ويكشف حساباته الوهمية ومهاجمته السلطنة من وراء ستار

شن حساب “الشاهين” العُماني الشهير هجوما عنيفا على كتائب الذباب الإلكتروني في الإمارات، وكشف عن حسابات وهمية يديرها المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي في الخفاء للإساءة للسلطنة.

ونشر “الشاهين” في تغريدة له على حسابه بتويتر صورة تثبت وقوف “المزروعي” المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وراء حساب بمعرف كويتي يحمل اسم “أمل بنت جاسم” ويتخصص في التطاول والإساءة لعُمان.

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مساء الخير للقمم الشوامخ

أجمل ما في أصحاب الحسابات المتعددة هو أنه لسهولة التنقل بين الحسابات ينسون أي حساب هم عليه

الأهم انه من الواضح الان لمن يتبع الحساب المسيئ @aljoory_i المسمى امل بنت جاسم

وهناك حسابات أخرى لاخرين معروفين سنطلعكم عليها خلال الأيام القليلة القادمة pic.twitter.com/7eNlUOxL1f — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 3, 2019

وتوعد المغرد العماني الشهير بكشف حسابات أخرى لاخرين معروفين خلال الأيام القليلة القادمة.

ما قصرتوا فيه 👍🏻👍🏻

خلفان الخروصي (بني جلدتي) طلع واحد من عدة حسابات مسيئة يديرها شخص واحد من نفس الجهاز

مسألة وقت وبتطلع العلوم كلها

لين هذاك الوقت راح نعمل أعمال توسعة في قوائم #حظر_حسابات_الفتنة_الاماراتية لاستيعاب الأعداد الجديدة بإذن الله pic.twitter.com/ky2dX8r4EW — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) October 3, 2019

ويتعمد المغرد البذيء حمد المزروعي نشر الافتراءات والأكاذيب ضد سلطنة لشيطنتها، بسبب موقف السلطنة من الأزمة الخليجية واختيارها جانب الحياد وهو ما أغضب “مبز ومبس”.

وكان آخر ما نشره المزروعي للإساءة للسلطنة هو نشر إشاعة وإدعائه انتشار الحمى القلاعية بصلالة لضرب موسم السياحة هناك.

كما يعيد المزورعي إعادة نشر أي تغريدات مسيئة للسلطنة أو تشمل أخبار سلبية عنها على حسابه بتويتر، فضلا عن الحسابات الوهمية التي يديرها للطعن في القيادة العُمانية ونشر الأكاذيب.

ولا يخفى على المتابعين قضية خلية التجسس الإماراتية التي تم ضبطها في السلطنة وكانت تسعى للتحريض على قلب نظام الحكم.