بشرى سارة للعُمانيين.. لن يوجد في السلطنة باحث أو باحثة عن عمل خلال الثلاث سنوات القادمة

زفت “المنطقة الحرة بصلالة” بشرى سارة للعُمانيين، عقب اجتماع مشترك أجرته لمشروع توفير ٢١ الف فرصة عمل خلال الـ 3 سنوات القادمة.

جاء ذلك بالتعاون مع الشركات المستثمرة وبرامج التدريب المقرون بالتوظيف من خلال أكاديمية المعرفة بالمنطقة الحرة بصلالة.

ونقلت وسائل إعلام عُمانية عن علي تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة قوله: “إن لدينا حزمة من الأستثمارات الجديدة والتي بعون الله ستساهم في توفير الكثير من فرص العمل وهدفنا أن لا يوجد باحث او باحثة عن عمل خلال الثلاث سنوات القادمة بمشيئة الله”.

يُشار إلى أن الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان، يواصلون التغريد عبر هاشتاغ ” #باحثون_عن_عمل_يستغيثون”، الذي تصدر المرتبة الأولى في السلطنة قبل مدة، للمطالبة بالإلتفات الى مطالبهم بإيجاد فرص عمل حقيقية لهم.

ولاقى الهاشتاغ حينها تفاعلاً واسعاً من قِبَل المغرّدين العُمانين، مُطالبين الجهات المسؤولة في الدولة بالإلتفات الى واقعهم الصعب، والعمل على إيجاد حلول تتمثل في حصولهم على عمل .

وناشد خريجو الجامعات والكليات السلطان قابوس بن سعيد بالتدخل لإنصافهم وحلّ قضيتهم عاجلاً وتوظيفهم دون تعجيز أو شروط، مؤكدين أن البطالة والإنتظار سنواتٍ طويلة انهكهم.

كما و طالب الباحثون عن عمل، أعضاء مجلس الشورى، بأن يكون لهم دور في قضيتهم.

وانتقد بعضهم تربّع الوافدين على مقاعد الوظائف الحكومية والنفطية، بينما المواطن العُماني ينتظر رحمة القوى العاملة و الخدمة المدنية. وفق تعبيرهم

وأكّدوا على أهمية الإحلال و”التعمين” في الكثير من الوظائف، والثقة بقدرات أبناء الوطن .

ولفت البعض إلى أن خطة التوظيف لازالت مبهمة وغير واضحة، كما أنّ بعض المؤسسات الخاصة لا تطبق “التعمين” .

وشدد مغرّدون عُمانيون على أن الموضوع يحتاج لحل جذري في أسرع وقت ممكن.