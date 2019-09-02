“شاهد” فيديو حصري بثه حزب الله لتفاصيل عمليته بأفيفيم.. المدرعة الإسرائيلية تحولت لقطعة لهب في لحظة

بثت قناة “الميادين” التابعة لحزب الله مشاهد حصرية لعملية استهداف الآلية الإسرائيلية في أفيفيم والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى بين الجنود شمالي إسرائيل.

وكشف المقطع الذي بثته القناة التابعة للحزب تفاصيل العملية وكيف تم ترقب مرور العربة المدرعة الإسرائيلية ثم إطلاق صاروخ كورنيت موجه عليها ومن نقطة رماية أخرى أطلق صاروخ ثاني لتأكيد تدمير الهدف.

📸قناة "المنار" اللبنانية تبث فيديو للعملية التي نفذها #حزب_الله أمس الأحد واستهدفت ناقلة جند اسرائيلية مقابل مستوطنة "افيفيم" في الشمال .. ويُظهر الفيديو اصابة الناقلة بشكل مباشر ما يُكذّب تصريحات رئيس حكومة الإحتلال بعدم وجود إصابات في العملية❗ pic.twitter.com/fYmM703yIP — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) September 2, 2019

وأكد الحزب في بيان نشر سابقا أنه “عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد ظهر يوم الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها”.

ويأتي ذلك بالتزامن من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم، حيث تمت إصابة بعض منها.

وأوضحت قناة “الميادين” اللبنانية تفاصيل أكثر عن صاروخ الكورنيت المستعمل وقطر انفجاره وقوته القاتلة واستعمال عدة قبضات إطلاق الامر الذي يؤكد نجاح مكمن ضد الدروع للمقاومة، واستحالة عدم سقوط قتلى وجرحى حتى بوجود تصفيح عادي للناقلة المستهدفة وهي أقل بكثير من تصفيح الميركافا.

وتقول المعلومات إن ادعاء الإحتلال أن هناك تمثيلاً درامياً لنقل الجرحى، “تكسر هيبة هذا الجيش النظامي وتؤثر على وعي كيانه وجمهوره”.

وتساءلت: “هل الهبوط الاضطراري للمروحية في نقطة العملية لاخلاء الجرحى مرتين (حيث نقل ثلاث حالات في المرة الأولى وحالتين آخريين بعد نصف ساعة) وبالتالي تعريض اسقاطها بأي لحظة وتدميرها، هل هو تمثيلية كذلك؟”.

ووفقاً لمصدر المعلومات “الموثوقة” التي نقلت عنه “الميادين” قال: “ننصح الإسرائيلي وإعلامه أن ينضب وإلا سلاح الحقيقة جاهز في جعبة المقاومة وأهمها الصور الموثقة للعملية”.