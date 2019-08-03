علي السيستاني
علي السيستاني
الهدهد

مكتب السيستاني يعلن أنّ عيد الأضحى يوم الإثنين وليس الأحد كما أعلنت السعودية

كتب وطن
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أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في علي السيستاني، الإثنين 12 أغسطس/ آب الجاري أول أيام المبارك.

وقال المكتب في بيان،  إن السبت 3 أغسطس هو الأول من شهر ذي الحجة لعام 1440 هجريا.

كانت كل من الهند وباكستان وبنغلادش أعلنت أمس الجمعة، ثبوت رؤية بعد غروب شمس الجمعة، وعليه فإن اليوم السبت أول ايام ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى.

وكانت كل من وسلطنة والمملكة المغربية أعلنت أن اليوم السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى .

وأكد مركز الفلك الدولي أنه تم رصد هلال ذي الحجة ظهر أمس الجمعة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ما يعني أن إعلان عن استحالة رؤية الهلال الخميس صحيحاً، ويؤكد أن إعلان رؤية الهلال “خطأ”.

والخميس الماضي، أعلن‏ت السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 أغسطس/ آب الجاري.

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