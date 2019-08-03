مكتب السيستاني يعلن أنّ عيد الأضحى يوم الإثنين وليس الأحد كما أعلنت السعودية

أعلن مكتب المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الإثنين 12 أغسطس/ آب الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال المكتب في بيان، إن السبت 3 أغسطس هو الأول من شهر ذي الحجة لعام 1440 هجريا.

كانت كل من الهند وباكستان وبنغلادش أعلنت أمس الجمعة، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة بعد غروب شمس الجمعة، وعليه فإن اليوم السبت أول ايام ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى.

وكانت كل من إيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية أعلنت أن اليوم السبت أول ذي الحجة، والإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى .

وأكد مركز الفلك الدولي أنه تم رصد هلال ذي الحجة ظهر أمس الجمعة باستخدام تقنية التصوير الفلكي، ما يعني أن إعلان سلطنة عمان عن استحالة رؤية الهلال الخميس صحيحاً، ويؤكد أن إعلان السعودية رؤية الهلال “خطأ”.

والخميس الماضي، أعلن‏ت السعودية، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 أغسطس/ آب الجاري.