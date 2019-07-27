يوسف بن علوي ومحمد جواد ظريف في طهران
يوسف بن علوي ومحمد جواد ظريف في طهران
الهدهد

موقع إيراني يكشف: يوسف بن علوي جاء إلى طهران برسالتين .. تعرّفوا على تفاصيلهما

كتب وطن
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حمل وزير الخارجية العماني، ، رسالتين هامتين من لندن وواشنطن إلى طهران خلال زيارته الرسمية اليوم السبت، بحسب ما كشفه موقع تابع للتلفزيون الإيراني.

حساب “نادي المراسلين الشباب” على “تويتر” والتابع للتلفزيون الإيراني، ذكر أن الرسالة البريطانية عرضت على الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق “بعدها بساعات”.

واشتملت البرقية الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء “صفقة القرن”.

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره العماني، يوسف بن علوي، في طهران في وقت سابق، اليوم السبت، لبحث آخر التطورات في في ظل أزمة الناقلات النفطية مؤخرا.

وكانت سلطنة عمان قد دعت إيران، يوم الأحد الماضي إلى إطلاق سراح الناقلة البريطانية ستينا امبيرو، كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

​وقال تلفزيون عمان، على “تويتر”: “سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة”، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في .

وكانت وزارة الخارجية العمانية قد ذكرت، في بيان، أن زيارة بن علوي تصب في سياق التباحث حول توطيد العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين حيال التطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، أن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجز طهران إحداها بينما تركت الأخرى تغادر المياه الإيرانية.

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