موقع إيراني يكشف: يوسف بن علوي جاء إلى طهران برسالتين .. تعرّفوا على تفاصيلهما

حمل وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، رسالتين هامتين من لندن وواشنطن إلى طهران خلال زيارته الرسمية اليوم السبت، بحسب ما كشفه موقع تابع للتلفزيون الإيراني.

حساب “نادي المراسلين الشباب” على “تويتر” والتابع للتلفزيون الإيراني، ذكر أن الرسالة البريطانية عرضت على إيران الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية مقابل الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة قبالة جبل طارق “بعدها بساعات”.

بن علوی با ظریف دیدار کرد



وزیر امور خارجه عمان با حضور در ساختمان وزارت امور خارجه با وزیر امورخارجه ایران دیدار و گفتگو کرد



این سفر در چارچوب روابط دوجانبه و مشورت‌های مستمر دو کشور و با هدف گفت‌وگو و تبادل نظر درباره تحولات اخیر منطقه، روابط دوجانبه و مسائل بین المللی است pic.twitter.com/XlHW3xqaNN — باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) July 27, 2019

واشتملت البرقية الثانية المرسلة من واشنطن على مقترح من جاريد كوشنر، يفيد بأن واشنطن ستفرج بواسطة عمان عن أموال إيرانية مجمدة، مقابل تراجع إيران عن موقفها إزاء “صفقة القرن”.

شنیده ها حاکی از آن است که سفر وزیرخارجه #عمان با هدف رساندن ۲ پیام است



۱. انگلیس پیشنهاد داده است که چند ساعت پس از آزادسازی #نفتکش_انگلیسی، نفتکش ایران آزاد می‌شود



۲.به پیشنهاد جرد کوشنر، در قبال عقب نشینی ایران از #معامله_قرن، بخش هایی از دارایی ایران بواسطه عمان آزاد می‌شود pic.twitter.com/mcUTfPSHwV — باشگاه خبرنگاران جوان (@yjcagency) July 27, 2019

واستقبل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره العماني، يوسف بن علوي، في طهران في وقت سابق، اليوم السبت، لبحث آخر التطورات في الخليج في ظل أزمة الناقلات النفطية مؤخرا.

وكانت سلطنة عمان قد دعت إيران، يوم الأحد الماضي إلى إطلاق سراح الناقلة البريطانية ستينا امبيرو، كما حثت جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

​وقال تلفزيون عمان، على “تويتر”: “سلطنة عمان تدعو لعدم تعريض هذه المنطقة للمخاطر التي تؤثر على حرية الملاحة”، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وكانت وزارة الخارجية العمانية قد ذكرت، في بيان، أن زيارة بن علوي تصب في سياق التباحث حول توطيد العلاقات الثنائية والمشاورات المستمرة بين البلدين حيال التطورات الأخيرة في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، أن عمان تضطلع بدور الوساطة في النزاع بين بريطانيا وإيران بشأن ناقلتي نفط، تحتجز طهران إحداها بينما تركت الأخرى تغادر المياه الإيرانية.

