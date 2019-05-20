تاج السر عثمان
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حساب إخباري سعودي: المفكر السوداني تاج السر عثمان “شخصية وهمية” تستخدمها قطر لشتم السعودية

كتب خاص "وطن"
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تسبب حساب إخباري سعودي شهير بتويتر، في موجة سخرية واسعة بين النشطاء عقب زعمه أن الأكاديمي والمفكر السوداني المعروف الدكتور تاج السر عثمان شخصية وهمية تستخدمها لسب .

حساب “موجز الإخبار” السعودي الموثق بتويتر، دون في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”تاج السر عثمان شخصية وهمية تستخدمها قطر لشتم السعودية”

وتابع مزاعمه مدعيا بأن الصورة الحقيقية لحساب تاج السر عثمان، هي لـ سياسي سوداني يدعى علي الريح السنهوري وأن حساب “عثمان” مزيف.

ولاقت تغريدة الحساب الإخباري السعودي سخرية واسعة من قبل النشطاء.

وفضح البعض كذب الإعلام السعودي المعتاد بالإشارة إلى أن حساب علي الريح السنهوري والذي يظهر بتعريفه ـ عضو القيادة القومية وامين سر قيادة قطر السودان لحزب البعث العربي الاشتراكي ـ قد أنشئ حديثا وأن عدد متابعيه لم يتخطى الـ 200 متابع.

بينما سخرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني، بعد اتهام مغرد سعودي لها في الردود بأنها من ضمن الأشخاص الذين يديرون حساب تاج السر، بقولها:”لا الموضوع تطور بحسب الاستخبارات السعودية طلعت أنا أدير حسابات تاج السر ونحو الحرية حتى الآن! المزاد مفتوح ولا زال قابل للزيادة”

لا الموضوع تطور🤣
بحسب الاستخبارات السعودية
طلعت أنا أدير حسابات تاج السر ونحو الحرية حتى الآن!
المزاد مفتوح ولا زال قابل للزيادة🤣
وفي الأخير كل هالحسابات وحساب مريم آل ثاني يديرهم سيف بن أحمد
عزتي لك يا سيف!😂
كم يد عندك؟
وش هالوقت والعقل اللي تملكه اللي تدير فيه كل هالحسابات😂 https://t.co/SX2pUSgfKn— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٢٠ مايو ٢٠١٩

ودأبت كتائب الذباب الإلكتروني وأذرع ولي العهد الإعلامية على تشويه جميع خصوم ابن سلمان، وشيطنتهم عبر المزاعم والأكاذيب ونشر الإشاعات التي اتضح كذبها أكثر من مرة.

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