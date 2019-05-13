“شاهد” رئيس تحرير صحيفة إماراتية يتهم سلطنة عُمان بالتعاون مع مفجري ميناء الفجيرة

تستمر الصحافة الإماراتية وأذرع محمد بن زايد في الزج باسم سلطنة عمان في تفجيرات ميناء الفجيرة بالأمس، وتوجيه اتهامات مبطنة لها بتسهيل هذه العملية عبر مياهها الأقليمية في بحر عمان.

علي راشد النعيمي، رئيس تحرير صحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية، خرج في مداخلة هاتفية له على قناة “سكاي نيوز” الإماراتية يعلق على الحادث ويؤكد أن منفذي التفجير كانوا خارج المياه الإقليمية الإماراتية واستغلوا بحر عمان لضرب أهدافهم.

#الامارات #شريفة_ما_تلاعب

المحلل السياسي علي صالونة بالبداية يقول انها رسالة للامارات وبعدها يدعو المجتمع الدولي لحماية الامارات وبعد ذلك يمتدح القوات الاماراتية ويقول ان ايران استقلت المياه الاقليمية العمانية وبالاخير يقول علينا ان تكون ردة فعلنا هادئة ويدعو للحوار ( خايف ) pic.twitter.com/DnO7vXTcAt — ابن قطر (@ebnqataralmulla) May 12, 2019

وقال “النعيمي”:”النظام الإيراني يجب أن يقابل ويرد عليه بنفس المنطق فهو لا يؤمن بالمفاوضات ولا ومراعاة المصالح المشتركة إنما هو يعمل بمنطق الثورة ودعم الجماعات الارهابية، والمهاجمون استغلوا بحر عمان خارج المياه الإماراتية”

وتابع:”ميناء الفجيرة ميناء آمن لا يمكن أن يصل إليه هؤلاء ويحيمه رجال ونساء يملكون من الكفاءة والتقنية من يردع كل من تسول له نفسه الاقتراب، القضية خارج المياه الإقليمية الإماراتية القضية استفزاز من إيران لأمريكا وترامب”

وأثار الحادث الذي حاولت الامارات نفيه بعد وقوعه، جدلاً واسعاً وموجة سخط عالمية، غير أنها “استدركت” الامر بعد ساعات واتهمت إيران بالوقوف ورائه.

وسارعت الخارجية الإماراتية إلى الاعلان أن “أربع سفن شحن تجارية مدنية، من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر.

وبعد مرور “12” ساعة أو أكثر من الحادثة التي لاقت ردود غاضبة، تذكرت السعودية أن ناقلتي نفط “تعرضتا” للهجوم التخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات على نحو 70 ميلا من مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية.