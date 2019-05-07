شيخة قطرية تسخر من عائض القرني: نعرف أنك مسكين وتخشى على نفسك وأهلك من المنشار

سخرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من تصريحات الداعية السعودي المقرب من الديوان الملكي، عائض القرني، التي نافق فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهاجم قطر وتركيا.

وقالت آل ثاني في تغريدة رصدتها “وطن”، ( لا غرابة يالقرني في تصريحاتك هذه، فأولاً: انت مسكين، تخاف على نفسك وعلى أهلك وعلى رزقك من المنشار، وقد اتضح إنك كالكثير من غيرك “علماء السلطان، علماء النفاق”.

ثانياً- والكلام لها- من سرق جهد غيره بكتاب لا “تحزن” يمكنه أن يكذب ويسرق الحقيقة!، مضيفة :” نحن نقول يا عايض “لن نحزن” إن الله معنا”.

لا غرابة يالقرني في تصريحاتك هذه،

فأولاً: انت مسكين، تخاف على نفسك وعلى أهلك وعلى رزقك من المنشار.

وقد اتضح إنك كالكثير من غيرك “علماء السلطان، علماء النفاق”

ثانياً: من سرق جهد غيره بكتاب لا “تحزن” يمكنه أن يكذب ويسرق الحقيقة!

ونحن نقول يا عايض “لن نحزن” إن الله معنا 🇶🇦 #رمضان https://t.co/i7v4DuJblS — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) ٧ مايو ٢٠١٩

وفي تصريحاتٍ أثارت غضباً واسعاً، وأكدت أنه أحد الأدوات التي يستخدمها الديوان الملكي السعودي، أعلن القرني تغيير منهجه السابق، معلناً إعتذاره للمجتمع السعودي باسم “الصحوة” عن مرحلة “التشدد”، قائلاً إنه الان مع “الاسلام المنفتح” الذي ينادي به ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال عائض القرني إن الصحوة حرمت الناس من الفرح واهتمت بالمظهر.

وأعلن “القرني” أنه سيسخر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في ما أسماه “الاعتدال”.