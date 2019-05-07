عائض القرني
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شيخة قطرية تسخر من عائض القرني: نعرف أنك مسكين وتخشى على نفسك وأهلك من المنشار

كتب خاص "وطن"
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سخرت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، من تصريحات الداعية السعودي المقرب من الديوان الملكي، ، التي نافق فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهاجم وتركيا.

وقالت آل ثاني في تغريدة رصدتها “وطن”، ( لا غرابة يالقرني في تصريحاتك هذه، فأولاً: انت مسكين، تخاف على نفسك وعلى أهلك وعلى رزقك من المنشار، وقد اتضح إنك كالكثير من غيرك “علماء السلطان، علماء النفاق”.

ثانياً- والكلام لها- من سرق جهد غيره بكتاب لا “تحزن” يمكنه أن يكذب ويسرق الحقيقة!، مضيفة :” نحن نقول يا عايض “لن نحزن” إن الله معنا”.

وفي تصريحاتٍ أثارت غضباً واسعاً، وأكدت أنه أحد الأدوات التي يستخدمها الديوان الملكي السعودي، أعلن القرني تغيير منهجه السابق، معلناً إعتذاره للمجتمع السعودي باسم “الصحوة” عن مرحلة “التشدد”، قائلاً إنه الان مع “الاسلام المنفتح” الذي ينادي به ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال عائض القرني إن الصحوة حرمت الناس من الفرح واهتمت بالمظهر.

وأعلن “القرني” أنه سيسخر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في ما أسماه “الاعتدال”.

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