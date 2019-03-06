شاهد|أمام الكعبة.. ابنة الرئيس التونسي المخلوع تحتضن زوجها “موشوم الجسد” وتثير غضباً واسعاً!

أثارت “نسرين” ابنة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي موجة من الجدل بعد ظهورها في الحرم المكي مع زوجها مغني الراب الإيطالي والتونسي الأصل “كادوريم”.



وظهرت نسرين بن علي وهي تعانق كادوريم خلال ادائهما مناسك العمرة، ما اثار استهجان التونسيين، فيما تساءل بعضهم عن سماح السلطات السعودية لـكادوريم بدخول الحرم المكي وهو موشوم الجسد.

يذكر ان “كادوريم” قد أعلن عقد قرانه على ابنة الرئيس المخلوع في بداية السنة الحالية حيث تحول الى اقامة بن علي في جدة و تم عقد القران هناك على أن يتم حفل الزواج في وقت لاحق.