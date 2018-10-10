عاد نائب رئيس شرطة دبي المقرب من محمد بن زايد الفريق ضاحي خلفان للهذيان من جديد وممارسة دور “العراف”، ودخل على خط أزمة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي زاعما أنه لا يزال على قيد الحياة دون ذكر أي دليل أو لاستناد لمصدر في حديثه.

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) دون خلفان ما نصه:“يمكننا تقديم المساعدة في كشف من اختطف خاشقجي في تركيا… خبرتنا في كشف الموساد تمكننا من إظهار الحقيقة في غضون 48 ساعة”.

يمكننا تقديم المساعدة في كشف من اختطف خاشقجي في تركيا…خبرتنا في كشف الموساد تمكننا من اظهار الحقيقة في غضون ٤٨ ساعة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2018

وأضاف “عندما أرى حيرة الأمن التركي في كشف غموض اختفاء خاشقجي وأقارنه بسرعة اكتشافنا للموساد، أقول: كم كان أمننا سريعا واحترافيا في عمله”.

عندما ارى حيرة الأمن التركي في كشف غموض اختفاء خاشقجي…واقارنه بسرعة اكتشافنا للموساد…اقول كم كان امننا سريعا واحترافيا في عمله. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2018

ورأى خلفان أن “معرفة مكان خاشقجي ممكنة”. وقال “طالما لم يعثر على جثته، فجمال خاشقجي على قيد الحياة”.

طالما لم يعثر على جثته..فجمال خاشقجي على قيد الحياة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2018

وفي وصلة تطبيل مفضوحة دافع خلفان عن المملكة العربية السعودية، قائلا “عندما تقول المملكة إن خاشقجي غادر القنصلية فإنها لا تقول إلا الصدق. ابحثوا عمن اختطفه خارج القنصلية”.

عندما تقول المملكه ان خاشقجي غادر القنصلية فإنها لا تقول إلا الصدق.

ابحثوا عن من اختطفه خارج القنصلية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2018

ناس تخاف الله في بعثات المملكة …ما تقدم على القتل…لكن من كان طبعه التآمر يظن ان الناس مثله — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2018

وأضاف “تاريخيا، السعودية لها سياسة وعلاقة دولية خالية من العنتريات لأنها موطن ملوك وعرب أحشام”.

تاريخيا السعودية لها سياسة وعلاقة دولية خالية من العنتريات لأنها موطن ملوك وعرب احشام….هذه الحركات القرعا..ممكن يعملها آخرين . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 9, 2018

واختتم الرجل الأمني المقرب من ولي عهد أبو ظبي هذيانه بالقول:”خاشقجي يحتمل انه نقل الى قطر للعيش فيها”