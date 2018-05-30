أحبط حراس السواحل بقيادة القوات البحرية الجزائرية، محاولة إغراق البلاد بكمية ضخمة من المخدرات، كانت مُحملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة ليبيريا.

وكانت السفينة قادمة من البرازيل مرورا بميناء فالنسيا بإسبانيا لتصل إلى المياه الإقليمية الجزائرية باتجاه ميناء وهران.

وذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية، أنّ كمية كبيرة من الكوكايين تقدّر بأكثر من 701 كيلوغرام، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، كانت مخبأة داخل حاوية على متن السفينة المُحملة بلحوم حمراء مجمدة.

وأُعطيت التعليمات اللازمة بضرورة إدخال السفينة لميناء وهران تحت حراسة مشددة وإجراءات أمنية دقيقة، لتم إخضاعها لتفتيش دقيق أدّى إلى ضبط الكمية الضخمة.