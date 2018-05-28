أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الإثنين، حكماً بالإعدام شنقاً لسائق، متهم بقتل زوجته وتقطيعها بمنشار بمنطقة “الوراق”.

وجاء في التفاصيل ان الزوج بدأ يلاحظ غياب زوجته المتكرر عن المنزل، حيث تسلل الشك إلى قلبه لأنها كانت تمكث خارج المنزل لساعات، وتترك أطفالها الثلاثة بمفردهم، هذه الامور أثار غضبه ودفعه إلى مراقبتها ففوجئ بها تنزل من سيارة أمام المنزل وسألها عن هوية قائدها فأكدت له أنها كانت سيارة أجرة، وتشاجر معها.

ويوم الواقعة عاد الزوج من عمله متعبا وقرر النوم وبعد دقائق دخلت عليه الزوجة وأرادت إيقاظه لأنها تريد أن تتحدث معه، وعندما رفض تشاجرت معه وأمسكت بطرف قميصه، وعندما حاول الإفلات منها فأمسكها من عنقها لإبعادها عنه، ففوجئ بعد لحظات أنها سقطت على الأرض وحاول إفاقتها لكن دون جدوى، فتركها بالغرفة وأغلق الباب عليها وأخلد للنوم بجوار أبنائه.

وفي صباح اليوم التالي لاحظ الأطفال انبعاث رائحة كريهة من الغرفة وعندما سألوه عن السبب أكد أن هناك فأرا داخل الغرفة، وفي نهاية اليوم أحضر منشارا وقطّع الجثة لأجزاء ووضعها داخل أكياس بلاستيك ثم تخلص منها بإلقائها بتجمع للماء، ومن حين لآخر كان يذهب إلى المكان ليتفقد أثرها.

وبعد مرور ما يقرب من 6 سنوات تم القبض على المتهم، والتحقيق معه وانتقل فريق من النيابة العامة بصحبة المتهم إلى محل الواقعة لتمثيل جريمته.بحسب وسائل إعلام مصرية